Афиша Киева на 21-27 мая: Кураж Базар и вечеринка по-киевски

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 21-27 мая. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА

Где и когда: 23-27 мая в Щербенко Арт Центре

Сегодня кто-то констатирует смерть прекрасного, ведь бывшая честность классического искусства теперь не актуальна – уже нет субъекта, который искал в себе идеал и стремился схватить его, отразить на холсте или в гармонии аккорда. А кто-то считает, что современный художник должен прибегнуть к хитрости в изображении прекрасного: чтобы за призрачной красотой выявить ошибочность старых норм и показать новую правду о человеке и вещи, окружающие.

Но истина где-то посередине: красота все еще нужна нам ради самопознания. Красота – это буквы, которые стоит изучить ради того, чтобы понять прошлое, а потом сесть за написание сюжета будущего, главный герой в котором – все еще человек.

На выставке будут представлены работы Даниила Галкина, Сергея Кайдака, Николая Кривенко, Марии Куликовской, Александра Некрашевича, Влады Ралко, Александры Токаревой и других.

© Александра Токарева

АРТ: ВЫСТАВКА UNDERGROUND CONTEMPORARY

Где и когда: 24-30 мая в аукционном доме Золотое Сечение

24-30 мая в аукционном доме Золотое Сечение пройдет выставка UNDERGROUND CONTEMPORARY, которая завершится открытыми аукционными торгами 31 мая 2018. В рамках экспозиции будут представлены 66 произведений.

Главными лотами раздела UNDERGROUND станут: известная работа Тень с зеркалом Михаила Шемякина, Ярослав Мудрый Ивана-Валентина Задорожного, Ню Эрнеста Коткова, Мать с детьми на пляже Романа Сельского, Абстрактная композиция Бориса Плаксия, Встреча в парке Федора Тетянича, а также редкая мозаика Я – рыба Эрнеста Коткова.

Блок CONTEMPORARY состоит из 36 работ. Топ-лоты раздела современного искусства: коллекционная работа Матвея Вайсберга из серии Сцены из Танаха, редкие работы периода Новой волны – Кукольный мир Руслана Кутняка и Вечное отчуждение Александра Клименко.

© Иван-Валентин Задорожный

АРТ: ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ МАРИНЫ БАРАНОВСКОЙ

Где и когда: 17 мая - 30 июня в Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery представляет персональную выставку живописи Марины Барановской – молодой берлинской художницы, имеющей украинские корни. Барановская известна своей экспрессивной и сюрреалистической манерой, а также монументальностью произведений. Это ее первая персональная выставка на Родине.

О серии работ, представленных на выставке, художница рассказывает так: "Согласно замыслу, экспозиция состоит из двух частей. Инспирацией к первой части этой серии мне послужил образ трех ведьм из шекспировской трагедии Макбет. Если вы помните, пьеса начинается грозной сценой с громом и молнией, ведьмы-прорицательницы решают между собой, где встретят Макбета. Именно подобие такого состояния природы, шторм и беспокойство, я стремилась передать. Первая часть экспозиции должна оказывать гнетущее впечатление, и вызывать чувство тревоги. Но сквозь этот причудливый мир мифологических персонажей зритель проходит ко второму залу, к так называемой Мечте".

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА КИЕВ - РОДИНА, ЗВУЧАВШАЯ ВО СНЕ

Где и когда: 17 мая - 17 июня в Музее современного искусства

Проект Киев - родина, звучавшая во сне посвящен любви к родным местам, к Киеву в частности. Работы из музейной коллекции объединены с работами Ларисы Пухановой и Вадима Жуковского.

Название этой выставки родилось с перефразированного стихотворения Александра Вертинского, который боготворил Киев. Она - о любимом городе, чувства, историческом пласте традиций, прошлом, настоящем и будущем. Каждый из нас хранит свои воспоминания о городе или месте, где прошли самые важные годы жизни, где нам знакомы и важны мелкие детали. Именно эти воспоминания согревают душу, наполняя ее теплой волной, которая несет нас туда, где всегда уютно - в нашу глубинную память.

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

© Unsplash

АРТ: ВЫСТАВКА ШИК-МОДЕРН

Где и когда: 15 мая - 2 июня в Американском доме

Знакомы ли вам такие слоганы: "Just do it", "Think different", "Connecting people", "I'm lovin 'it"? Подобные фразы и сконструированные образы транслируют определенный стиль жизни, манеру поведения и имидж, к которым хочется приобщиться. Привязанность человека к определенным торговым маркам может указывать на его желание стать частью определенной истории, образа, моды. Например, успешный бизнесмен - владелец дорогой машины, счастливый человек с белоснежной улыбкой, красивая женщина - только с длинными черными ресницами и бархатистой кожей.

На выставке Шик-модерн молодой украинской художницы Паццы Пеннело представлены картины акрилом на холсте, на которых изображены торговые марки и изделия, которые появились в Украине после падения железного занавеса. Эти американские и европейские товары стали ценными и редкими вещами в постсоветских обществах. "Шик-модерн" - это понятие, которое было популярно в СССР и обозначало богатство, красоту, роскошь, блеск и стиль. Сквозь призму искусства мы можем посмотреть, как брендинг и маркетинг влияют на различные культуры и жизни людей в постиндустриальной экономике. Художница показывает дефицитные товары, по которым открываются ценности потребителей, производителей и собственно культуры, в которой они живут.

© America House Kyiv

ФЕСТИВАЛЬ: ВЫСТАВКА ТЮЛЬПАНОВ ВОКРУГ СВЕТА

Где и когда: 27 апреля - 27 мая на Певчем поле

На территории Певческого поля проходит выставка тюльпанов Вокруг света. Экспозиция интересна не только уникальными инсталляциями мирового уровня, но и грандиозным масштабом мероприятия. Посетителей парка ждут:

- Уникальные инсталляции: 3700 м² Печерского ландшафтного парка будут украшены невероятными и сказочными цветочными композициями;

- Самая длинная всесезонная тюбинг-горка: 70 м настоящей радости и адреналина для детей и взрослых;

- Различные тематические выставки и праздничные мероприятия: выставка работ Ландшафтного дизайна, эко-ярмарка, караоке на Певческом и празднование дня Киева;

- Детский парк аттракционов;

- Первый в центре веревочный парк;

- Ярмарка хендмейда;

- Гастрономическая зона, открытый кинотеатр, вечерняя лаунж-зона, различные мастер-классы и многое другое.

©Нове Співоче поле/Facebook

ФЕСТИВАЛЬ: ВСІ. СВОЇ. Ukrainian Design Market



Где и когда: 24-27 мая на Крещатике, 34

Ukrainian Design Market – это специальный маркет, который продлится целых четыре дня по адресу Крещатик, 34. Он состоится одновременно с другим важным для Украины событием: в эти дни Киев будет принимать финал Лиги чемпионов.

На Крещатике будет открыта фан-зона, где будут собираться тысячи украинских и иностранных футбольных фанатов. Поэтому у отечественных производителей сувениров, керамики, декора, гастрономических товаров, открыток, одежды, обуви и аксессуаров появится возможность познакомить иностранцев с украинским дизайном.

© Всі. Свої

ФЕСТИВАЛЬ: Кураж Базар Night Market India



Где и когда: 25-27 мая на Арт-заводе Платформа

С 25 по 27 мая Арт-завод Платформа превратится в Мумбаи. Организаторы фестиваля обещают много "старья" и "новья" на грандиозном ночном базаре, индийские песни и танцы, фото в сари, еду с карри, бесконечные реки манго ласси и масала чая, благовония, мехенди, йогу, медитации, свадьбы под луной и бесконечный рай для детей. За пультом и у микрофона самый индийский из всех британцев – Panjabi MC. Впервые за 13 лет в Украине.

Для именинников, беременных, детей до 12 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью, участников АТО и людей в традиционной индийской одежде вход бесплатный.

© Арт-завод Платформа

ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА – СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА В ПОСТАНОВКЕ РАДУ ПОКЛИТАРУ

Где и когда: 22 и 23 мая в 19:00 в театре им. Ивана Франко

На этой неделе на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко состоится премьера современной версии балета Спящая красавица в постановке хореографа, главного балетмейстера академического театра Киев Модерн-балет Раду Поклитару.

© KYIV MODERN-BALLET Theatre

МУЗЫКА: ВЕЧЕРИНКА ПО-КИЕВСКИ



Где и когда: 25 мая в галерее Лавра

В эту пятницу состоится яркая вечеринка, сцена которой будет построена из маршрутки Богдан. Публику будут развлекать диджеи Тиман и Титеев. Они будут ставить свои пластинки из коллекции соула и фанка.

На аукционе Поставь ларек вы сможете купить возможность и поставить ларек там, где захотите. Также вас ожидают интересные аттракционы, вкусная еда и коктейли, посвященные любимому городу.

© Svitlo Concert

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ ДЖАЗ В САДУ

Где и когда: 19 мая в 20:00 в Ботаническом саду им. Гришко

Майским вечером на закате, среди жасминовых кустов, лучшие музыканты Украины сыграют для вас джаз. Полюбившийся киевской публике квартет Руслана Егорова сыграет джазовые стандарты в современных аранжировках, которые вместе с запахом природы заставят вас растаять от умиления.

© Svitlo Concert

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 27 мая в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ драмы Тома Тыквера – Парфюмер. История одного убийцы.

© Кіноклуб BLOW UP

