Афиша Киева на 2-9 апреля: пасхальные фестивали и показы французских бестселлеров

На этой неделе киевлян ждет масса интересных событий: от празднования Пасхи до дней украинского платья.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 2-9 апреля. Планируйте свой досуг с понедельника по воскресенье.

АРТ: ВЫСТАВКА FLASHBACK. УКРАИНСКОЕ МЕДИА-ИСКУССТВО 1990-Х

Где и когда: 1 марта - 6 мая в Мыстецьком Арсенале

1 марта в Мыстецьком Арсенале открылась выставка FLASHBACK. Украинское медиа-искусство 1990-х. Экспозиция посвящена именам, явлениям, школам и периодам современного украинского искусства и исследует украинский медиа-арт 1990-х. На выставке представлены более 100 видео-работ 60 художников и художниц.

Выставка предлагает зрителю глубже затронуть проблематику украинского медиа-арта, культурного контекста 90-х, а также связей, влияний и противоречий между той эпохой и современностью.

© Мистецький Арсенал

АРТ: ВЫСТАВКА ЗООПАТИЯ

Где и когда: 20 марта - 21 апреля в Щербенко Арт Центре

20 марта в Щербенко Арт Центре открылся персональный проект Сергея Кайдака - Зоопатия. В работах, созданных в смешанной технике, художник комбинирует мифологические образы и визуальные элементы популярной культуры в потоке бессознательного.

В серии Зоопатия художник размышляет на тему взаимодействия человека и животного, погружаясь в безграничную культурную традицию, где животные предстают воплощением человеческих пороков и добродетелей, посредниками воли богов или владельцами недосягаемой свободы. Эти связи образовали на протяжении истории отдельную культурную парадигму, проявления которой и сегодня определяют наше мировоззрение: это проторелигиозные культы, легенды и мифы, сказки и, конечно, литературные сюжеты.

© Сергей Кайдак

АРТ: ПРОЕКТ iFashion-Art

Где и когда: 28 марта - 26 апреля в Музее истории Киева

Это сложный мультидисциплинарный проект, объединяющий искусство, моду, психологию общения и образование. Это перформанс, в котором зритель принимает непосредственное участие, который меняет его и заставляет задуматься над современностью, сознательным потреблением и познанием сущности действительности. Путь, который должен пройти посетитель этой выставки, состоит из четырех шагов.

Первый шаг (3 этаж музея) - выставка современного искусства украинских художников. Выставка объединяет в себе живопись, фотографию, инсталляцию, видео и анимацию, а также уникальные платья, которые были представлены на Венецианской биеннале. Экспозиция заставляет зрителя задуматься над тем, что такое современность, и открыться для новых идей и мыслей. На выставке представлены работы выдающихся украинских художников.

Второй шаг (1 этаж музея, левое крыло) предоставляет зрителю уникальную возможность сформировать свой собственный стиль и образ с помощью команды дизайнеров, которые превратят процес создания стиля на уникальную деловую игру, используя макетную одежду. Эта остановка раскрывает взаимосвязь между внешним видом, мышлением и поведением.

Третий шаг (4 этаж музея) - перформанс Знакомства за 5 минут. В специально обустроенном креативном пространстве каждый из посетителей сможет найти себе пару для непосредственного общения на важные темы.

Четвертый шаг (1 этаж музея, арт-холл) является образовательным интерактивным пространством, которое поможет посетителю сделать качественный шаг вперед в процессе самосовершенствования. Здесь посетитель сможет обратить внимание на возможность саморазвития и вдохновиться новыми идеями.

© Музей історії Києва

АРТ: ЛЕКЦИЯ ВЛАДА ТРОИЦКОГО – КАК ПОНИМАТЬ ИСКУССТВО

Где и когда: 4 апреля в 19:00 в Доме кино

Украинский режиссер Влад Троицкий – один из самых востребованных европейских режиссеров и арт-продюсеров, дважды лауреат премии Киевская пектораль. Его проекты – театр Дах, ДахаБраха, Dakh Daughters.

Одна из самых громких инициатив Влада – международный фестиваль современного искусства Гогольфест. Он радовал киевлян в течение 10 лет, знакомил с художниками, музыкантами, танцевальными и театральными труппами из Украины, России, Испании, Италии, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Польши и США. Сейчас, когда Гогольфест завершил свою работу, Влад Троицкий ставит спектакли в Европе и продолжает работать с независимыми проектами в Украине.

Лекция Как понимать искусство станет уникальным шансом узнать о направлениях и мотивах современного искусства из первых уст, от одного из самых ярких его деятелей.

© Svitlo Concert

ФЕСТИВАЛЬ: ТВОЯ ПАСХА FEST

Где и когда: 8 апреля в 16:00 на Михайловской площади

Гостей фестиваля ТВОЯ ПАСХА fest ждет концертная программа Пасхальное сияние с участием народных и заслуженных артистов Украины, коллективов и детских ансамблей, флешмоб Встречаем Царя!, театрализованное действо, пасхальный молебен с участием католических, православных и протестантских священников, благотворительная пасхальная ярмарка, пасхальные фотозоны и инсталляции, а также интерактивная программа для детей и семей.

© ЖИВИ

ФЕСТИВАЛЬ: ПАСХА В ФЕОФАНИИ

Где и когда: 7-9 апреля в парке Феофания

Ежедневно с 7 по 9 апреля в парке Феофания вас ждет развлекательная программа для детей и взрослых: концерт под открытым небом, анимационная программа для детей, творческие мастер-классы, авторская выпечка и вкусные напитки.

© Парк Феофанія

ФЕСТИВАЛЬ: ПАСХА В МАНУФАКТУРЕ

Где и когда: 8-9 апреля в аутлет-городке Мануфактура

Пасха в аутлет-городке Мануфактура – это возможность позитивно провести выходные в кругу друзей и семьи. Посетителей ждет уютная атмосфера и развлечения на любой вкус, дегустация вкусных пасхальных куличей, традиционная ярмарка сладостей и изделий хендмейд, веселые конкурсы и красивые подарки. Для детей от 5 лет – кулинарные мастер-классы от профессионалов своего дела Kartata Potata.

© Мануфактура Outlet Village

ФЕСТИВАЛЬ: ВСІ. СВОЇ. ДНИ УКРАИНСКОГО ПЛАТЬЯ И МАРКЕТ УКРАШЕНИЙ



Где и когда: 7-9 апреля на Десятинной, 12

С 7 по 9 апреля на маркете Всі. Свої будут представлены платья от 250 лучших украинских производителей. Кроме того, на эти дни запланирован Маркет украшений, в рамках которого около 50-ти украинских брендов представят аксессуары из самых разнообразных материалов – золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, керамики, дерева, стекла и металла.

Вас ждут украшения в разных стилях и ценовых категориях.

© Всі. Свої

МУЗЫКА: ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ DOMERGUE-LITVINYUK PROJECT

Где и когда: 3 апреля в 20:00 в 32 Jazz Club

Domergue-Litvinyuk Project впервые выступили на польском фестивале Voicingers 2017. Идея создания группы возникла во время совместной работы французских, польских и украинских музыкантов. Концерты проекта на фестивальной сцене были тепло восприняты публикой и получили положительные отзывы критиков и музыковедов.

В рамках фестиваля Французская Весна 2018 проект представит свое творчество во Львове, Киеве и Ровно.

© Французький інститут в Україні

ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ ПАПА, ТЫ МЕНЯ ЛЮБИЛ?



Где и когда: 4 апреля в 19:00 в театре Золотые ворота

А вы знаете, как чистить колодец? Надо взять лестницу, лопатку, ведро и железную щетку, а затем следует исчерпать всю воду. Хотя зачем это знать – вода ведь есть в кране... Почему тогда Александр каждую ночь видит покойного отца и этот колодец во дворе?

Почему отец всегда говорит только о колодце и никогда о том, любил ли сына? Но разве это сейчас важно, любил ли кто-то кого-то? Тем более, когда сестры Александра хотят продать дом. И не будет уже ни места, где помнишь себя еще маленьким, ни колодца, который опять надо чистить. Близкие идут и остается пустота. Была семья – и где они теперь? И кто этот Альберт, который почему-то думает, что может помочь? Как-то надо жить дальше – надо же кому-то чистить колодец.

Может, именно этой ночью Александр, наконец, не будет кричать во сне: "Папа, ты меня любил?"

© Театр Золоті ворота

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ ШАННЫ УОТЕРСТАУН – BLUES FROM USA



Где и когда: 5 апреля в 19:00 в Доме Архитектора

Впервые в Украине, живое воплощение "Women in Blues", великолепная американская вокалистка с невероятно сильным, глубоким и страстным голосом Шанна Уотерстаун.

Шанна родом с юга США, штат Флорида. С детства пела в маленькой баптистской церкви, госпел был и остается главной ее любовью. А с тех пор Шанна стала известной исполнительницей блюза, побывала в более чем 20 странах мира, со своей группой разогревала концерты Джеймса Брауна, Бадди Гая, Луизиана Реда и других титанов, участвовала в более чем 30 фестивалях блюза.

В программе концерта — шедевры из золотой классики блюза и соул (среди них и песни Отиса Реддинга, Вилли Диксона, Коко Тэйлор).

© Marco Concert

КИНО: РОМАН С КИНО: ЭКРАНИЗАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ

Где и когда: 4-11 апреля в кинотеатре Киев

Эту ретроспективную программу экранизаций французских бестселлеров в Киеве откроет трагикомедия До свидания там, наверху о художнике, обезображенном на фронтах Первой мировой. Также в рамках показов Роман с кино представят костюмированную драму Обмен принцессами, детективный триллер 38 свидетелей, мелодрамы Розали Блюм и Лулу – обнаженная женщина.

© Французький інститут в Україні

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 8 апреля в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ драмы Мартина Скорсезе – Последнее искушение Христа.

© Кіноклуб BLOW UP

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