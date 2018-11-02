Афиша Киева на 2 – 8 ноября. Джейн Биркин, спектакль Burning Doors в поддержку Сенцова и Алкомаркет

Чего только не приготовил Киев нам на этой неделе – и выставку-ярмарку фотографии, знакомство с искусством коренных народов Австралии, спектакль Burning Doors, который сама газета The New York Times назвала третьим крупнейшим театральным событием 2017 года, и встречу с любовью Сержа Генсбура великолепной Джейн Биркин, и знакомство с творчеством LAUD и пьяно-аппетитный Алкомаркет. Не скучайте!

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 2-6 ноября. Хорошей вам недели!

АРТ. Photo Kyiv Fair 2018

Когда и где: 1 – 4 ноября, CHICAGO Central House

Более 500 фотографий более чем 100 фотографов представят на выставке-ярмарке более десяти украинских и зарубежных галерей. Также в рамках Photo Kyiv Fair, основанной в прошлом году, вручат премию Bird in Flight Prize «За новаторский подход к созданию фотоистории».

Олег Тистол. Из проекта Террикон, фото 2011

АРТ. Выставка масок Торресова пролива

Когда и где: до 25 ноября

Что вы знаете о коренных народах Австралии. Согласитесь, не очень много. Уж очень она далеко. Выставка познакомит с их культурными достижениями. В водах Торресова пролива, который разделяет Австралию и Папуа Новую Гвинею расположены более 200 небольших островов, которые отличаются свой самобытной культурой. 26 графических панелей расскажут о ритуальных масках, которые изготавливали и носили жители островов, также изучить подробную карту и совершить по проливу фотопутешествие.

АРТ. Свое пространство

Когда и где: до 6 января, PinchukArtCentre

Само название выставки отсылает к хрестоматийному эссе Вирджинии Вульф «Своя комната» (1929), в котором писатель взвесила стереотипное представление о позиции и месте женщины-художницы в мужском мире. Апеллируя к этому названию, выставка предлагает задуматься, что является пространством женщины в современном украинском обществе. В выставке представлены работы Евгении Белорусец, Яны Быстровой, Катерины Билокур, Катерины Ермолаевой, Маргариты Жарковой, Анны Звягинцевой. Семена Йоффе, Жанны Кадыровой и др.

Фото: PinchukArtCentre / Максим Белоусов

ТЕАТР. Burning Doors: Сенцов, Алехина, Павленский

Когда и где: 6, 7 ноября, Киевский театр им. Ивана Франко

Газета The New York Times назвала спектакль Burning Doors третьим крупнейшим театральным событием 2017 года. Его поставил Белорусский свободный театр и отправился колесить с ним по всему миру, чтобы привлечь внимание к политическим преследованиям в 21-м веке. Burning Doors рассказывает истории трех людей искусства, оказавшихся в российских тюрьмах - украинского кинорежиссера Олега Сенцова и двух россиян: активистки Марии Алехиной и художника Петра Павленского. Инициатор показа спектакля Burning Doors в Киеве - лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк.

Фото: БСТ

ТЕАТР. Асексуалы

Когда и где: 5 ноября, Сцена 6

Только представьте мир, в котором исчезла любовь и (о Боже) секс. Больше нет разделения на женщин и мужчин, детей можно заказать в автомате, а смотреть в глаза более 3 секунд – непристойно. Pornhub показывает обзоры плетеных корзин, а Тиндер продал свои сервера производителям органической еды. На уроках древней истории, фалоимитатор представляют, как предмет старого примитивного мира. И вот главная героиня спектакля Санди знакомится с Бендо, одним из самых успешных учеников курса Половой истории человечества. Дикий театр поставил этот спектакль по пьесе украинского драматурга Максима Курочкина Клас Бенто Бончева.

Фото: Алексей Товпига

МУЗЫКА. Birkin Gainsbourg The Symphonic

Когда и где: 5 ноября, МЦКИ Октябрський

В честь великолепной Джейн Биркин названа одна из самых популярных моделей сумок Hermes. С сумками Birkin ходит полмира, а еще полмира мечтают ею обладать. И вот сама легендарная Джейн Биркин, третья супруга столь же легендарного Сержа Генсбура (и тут не разберешь, кто из них легендарнее) приезжает впервые с концертом в Украину. Их трогательное знакомство и любовь с первого взгляда открыли для популярной актрисы двери в музыкальный мир, а влюбленный композитор писал специально для ее нежного голоса песни. Именно они прозвучат в этот вечер в Киеве.

Фото: EPA

МУЗЫКА. LAUD

Когда и где: 7 ноября, Atlas

Каждые выходные мы слышим его голос в шоу Танці з зірками. LAUD, он же Влад Каращук – финалист шоу Голос країни и Национального отбора на Евровидения 2018, наконец, полноценно представит на большом концерте свой дебютный альбом Музыка.

ФЕСТИВАЛИ. Всі свої: Алкомаркет

Когда и где: 3 – 4 ноября, Галерея D12

Этот фестиваль – настоящий праздник для гурманов, в одном месте соберутся лучшие украинские производители крафтового алкоголя – вина, пива, авторских настоек и прочего, а также аппетитных закусок: мяса, сыра, сладостей, соусов, меда и др.

ФЕСТИВАЛИ. Уличная еда: Квартирник

Когда и где: 3 – 4 ноября, Арт-завод Платформа

На выходные территория фестиваля станет квартирой мечты, в которой каждая комната особенная. В гостиной принято собираться всей семьей – здесь можно будет сыграть в настольные игры, принять участие в чемпионате по Alias, сразится в Super Mario и сыграть в кикер. На кухне всегда аппетитно пахнет – более 50 фудкортов предложат вкусную и свежую еду. В столовой будут угощать десертами и кофе, а также фермерскими продуктами. Спальная родителей – здесь ждет, кое-то «острое» и интересное, а Юлия Гайворонская прочтет лекцию на тему Реальный секс. В детской будет шумно и весело. Также организаторы подготовили кладовку, бойлерную, коридор и ванную.

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