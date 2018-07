Афиша Киева на 2-8 июля: Atlas Weekend и стихи в саду

На этой летней неделе киевлян ждет масса интересных событий: от музыкальных фестивалей до фильмов о любви.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 2-8 июля. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА АВТОПОРТРЕТ ЖЕНСТВЕННОСТИ



Где и когда: 22 июня - 8 июля в Lera Litvinova Gallery

Талантливая художница Ката Рудакова представляет персональную выставку Автопортрет женственности. Основная идея выставки – отражение нежного, женственного и одновременно сильного образа в сочетании современного искусства и классики. Женственность не имеет отношения к закрепленным социальным ролям и видам труда, она существует в каждой женщине. В центре истории – образ девушки как богини собственной жизни. В своих работах Рудакова изображает баланс, гармонию, спокойствие и силу, присущие женской половине человечества. Картины пронизаны светом и теплом, что-то неуловимое и невидимое заставляет восхищаться изящными образами, воспроизведенными художницей.

© Ката Рудакова

АРТ: ВЫСТАВКА УКРАИНСКАЯ МИСТЕРИЯ

Где и когда: 19 июня - 8 июля в Национальном музее Тараса Шевченко

Способность путешествовать потоком, протекающим между берегами магического и реального – суть творчества Алексея Потапенко. Его Человек живет в многомерной вселенной. Эхо архетипов Судьбы, Мужчины и Женщины, Мира, Гармонии присутствует в каждом полотне художника. Знакомство с его работами – это исключительная, почти сказочная возможность увидеть звезды днем ​​с глубокого колодца.

"Живопись Алексея Потапенко настолько тематически богата и укоренена в прошлое, словно художник прожил в лоне своего родного края уже не одно столетие. И одновременно это весьма интересное, вполне современное авангардное искусство, которое при своей внешней простоте поражает и пленяет глубокими философскими медитациями, смелыми экспериментами с пространственными формами и колористическими решениями, выразительной конкретикой и необъятным космосом народной жизни" – говорит о творчестве художника скульптор Петр Куценко.

Художник-философ, художник-мечтатель, художник-путешественник. Он создает Вселенную, в которой чувствуешь свою уникальность. Его истории привлекают, захватывают и поглощают полностью. Алексей Потапенко кистью создает "Украинскую мистерию", прикасается к чему-то личному и сокровенному и пробуждает вечные переживания мира, в котором мы существуем, Мира, в котором царит Любовь.

© Олексій Потапенко

АРТ: Ночь в PinchukArtCentre

Где и когда: 6 июля в 21:00

В пятницу, 6 июля, с 21:00 до 00:00, посетители PinchukArtCentre смогут принять участие в различных мероприятиях, среди которых:

• Чтение стихотворения Я хочу президента Зо Леонард;

• Чтение избранных произведений Нельсона Манделы, Джавахарлал Неру, Мартина Лютера Кинга, матери Терезы, Махатмы Ганди в зале с работами Паскаля Мартина Таю;

• Аудиальный перформанс в пространстве работы Сондры Приближается тайфун;

• Чтение стихов молодых украинских авторов в пространстве с работой Рэйчел Уайтред;

• мыслительной квест;

• Литературный квест Проза и поэзия советского Львова;

• Экскурсии по выставкам и многое другое.

© PinchukArtCentre

ТЕАТР: спектакль Class Act: Восток-Запад

Где и когда: 3 июля в Киевской консерватории

3 июля в 19:00 в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского состоится премьера спектакля Class Act: Восток-Запад - 2018, который создан по пьесам подростков из Авдеевки и Чопа. Юные участники проекта написали свои пьесы, а на сцене их воплотят известные режиссеры и актеры. Проект реализуется в Украине уже в третий раз.

© Class Act: Схід-Захід

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ МИР ВЕЛИКАНОВ

Где и когда: 15 июня - 15 июля на Певческом поле

На Певческом поле открылась летняя выставка цветов Мир великанов. Из 200 тысяч цветов дизайнеры создали невероятные огромные инсталляции. Посетители смогут себя почувствовать гостями мира Великанов, ведь в экспозиции – обычные предметы быта гигантского человека: от огромной палитры с красками до губной помады выше человеческого роста. А еще здесь можно сделать на память яркие фото на фоне сладостей огромных размеров.

Также вас ждут самая длинная всесезонная тюбинг горка, детский парк аттракционов, веревочный парк, кинотеатр под открытым небом, ярмарка хендмейда, пикники и многое другое.

© Нове Співоче поле

ФЕСТИВАЛЬ: Ночь на Ивана Купала в Sky Family Park



Где и когда: 6-7 июля в Sky Family Park

6 и 7 июля состоится масштабный этно-фестиваль Ночь на Ивана Купала. В Sky Family Park вас ожидают традиционные народные гуляния, театральное обрядовое купальское действо, разнообразные мастер-классы и выступления известных украинских исполнителей. Гостей фестиваля ожидает концерт с участием X-Rays, ТамДеМи, Містерія, Мелешко бенд и других музыкантов. Хедлайнерами станут Екатерина Бужинская и группа KAZKA.

© Sky Family Park

ФЕСТИВАЛЬ: Active Family Fest



Где и когда: 8 июля в Sky Family Park

Фестиваль создан с целью объединить семьи, показать детям и родителям, как можно с удовольствием заниматься вместе,

ознакомить с различными видами спорта, которые помогут задействовать всех членов семьи. В программе фестиваля – активные игры, мастер-классы, зона релакса, ярмарка, пенная вечеринка, концерт и многие другие развлечения.

© Sky Family Park

МУЗЫКА: ATLAS WEEKEND 2018

Где и когда: 3-8 июля на ВДНХ

IV фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля. За 6 дней на семи сценах фестиваля выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди участников: The Chemical Brothers, Martin Garrix, Placebo, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, EPICA, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многие другие.

© Atlas Weekend

МАРКЕТ: Всі. Свої на Atlas Weekend

Где и когда: 3-8 июля на ВДНХ

Во время фестиваля музыки, фана и драйва Atlas Weekend будет проходить маркет одежды и аксессуаров Всі. Свої. Свой фестивальный лук можно будет дополнить продукцией лучших украинских производителей. Также в зоне маркета посетители смогут отдохнуть в relax-зоне и завершить фестивальный образ в beauty-зоне.

© Всі. Свої

МУЗЫКА: Джаз на Пляже - Nat King Cole & Nina Simone



Где и когда: 5 июля в 20:00 на ЮБК

Благодаря ему темнокожие артисты впервые смогли занять достойное место в музыкальном мире. Ее же называли "Мартином Лютером в юбке" за борьбу с расовой дискриминацией. Вечером 5 июля на берегу Днепра прозвучат хиты Нэта Кинг Коула и легендарной Нины Симон в исполнении молодых и талантливых звезд украинского джаза – Old Fashioned Band.

© Marco Concert

Стихи в саду с Ваней Якимовым

Где и когда: 5 июля в 20:00 в ботаническом саду им. Гришко

Долгожданные поэтические вечера с Ваней Якимовым возвращаются. 5 июля в Ботаническом саду им. Гришко Ваня Якимов выступит с лирической программой Высоцкий, Бродский, Евтушенко под аккомпанемент Павла Игнатьева. В этот вечер прозвучит поэзия, что не оставляет равнодушных и, спустя годы, по прежнему дает почву для размышлений о главном: о любви, дружбе, о верности.

© Marco Concert

МУЗЫКА: Botanica Classics – Vivaldi & Piazzolla

Где и когда: 6 июля в 20:00 в ботаническом саду им. Гришко

Вечером 6 июля в ботаническом саду прозвучат легендарные Времена года Антонио Вивальди и цикл сочинений Времена года в Буэнос-Айресе Астора Пьяццоллы. Окружающий мир глазами Вивальди и Пьяццоллы, виртуозно запечатленный в двух казалось бы разных произведениях, одинаково заставляет восхищаться полнотой жизни. Сами идеи, их образное наполнение и темперамент музыки необычайно близки. Времена года двух композиторов прозвучат в прочтении ярчайших представителей классической сцены – камерного состава Ocean’s Orchestra.

© Marco Concert

КИНО НА ДЕСЕРТ



Где и когда: в течение июля в кинотеатре Киев

Кино на десерт – это подборка легких, развлекательных фильмов (комедий, мелодрам, приключений, легкой эротики), которые могут стать замечательным окончанием рабочего или выходного летнего дня. В программе кинопоказа – драма Месть от кутюр и комедия Противоположный пол.

© Кінотеатр Київ

