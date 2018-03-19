Афиша Киева на 19-25 марта: Час Земли, Кураж Базар и бродвейский джаз

На этой неделе киевлян ждет много интересного

На этой неделе киевлян ждет масса интересных событий: от открытия сезона Кураж Базара до концерта классики для детей.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 19-25 марта. Планируйте свой досуг с понедельника по воскресенье.

АРТ: ВЫСТАВКА FLASHBACK. УКРАИНСКОЕ МЕДИА-ИСКУССТВО 1990-Х

Где и когда: 1 марта - 6 мая в Мыстецьком Арсенале

1 марта в Мыстецьком Арсенале открылась выставка FLASHBACK. Украинское медиа-искусство 1990-х. Экспозиция посвящена именам, явлениям, школам и периодам современного украинского искусства и исследует украинский медиа-арт 1990-х. На выставке представлены более 100 видео-работ 60 художников и художниц.

Выставка предлагает зрителю глубже затронуть проблематику украинского медиа-арта, культурного контекста 90-х, а также связей, влияний и противоречий между той эпохой и современностью.

© Мистецький Арсенал

АРТ: ВЫСТАВКА ЗООПАТИЯ

Где и когда: 20 марта - 21 апреля в Щербенко Арт Центре

20 марта в Щербенко Арт Центре откроется персональный проект Сергея Кайдака - Зоопатия. В работах, созданных в смешанной технике, художник комбинирует мифологические образы и визуальные элементы популярной культуры в потоке бессознательного.

В серии Зоопатия художник размышляет на тему взаимодействия человека и животного, погружаясь в безграничную культурную традицию, где животные предстают воплощением человеческих пороков и добродетелей, посредниками воли богов или владельцами недосягаемой свободы. Эти связи образовали на протяжении истории отдельную культурную парадигму, проявления которой и сегодня определяют наше мировоззрение: это проторелигиозные культы, легенды и мифы, сказки и, конечно, литературные сюжеты.

© Сергей Кайдак

АРТ: ВЫСТАВКА ПОСЛЕВКУСИЕ

Где и когда: 7-26 марта в арт-пространстве Я Галерея

Новый проект художника Дмитрия Молдованова – это размышления о самой распространенной из порочных страстей – чревоугодии, и о том, что за ней следует.

Автор акцентирует внимание на проблемах обилия разнообразия и информационного перенасыщения, которые стали синонимами современному обществу. В таких условиях остаться бесстрастным и не стать потребителем очень сложно, из-за человеческой склонности к искушению. Используя символы, как способ публичного проявления подсознательных мыслей, Дмитрий Молдованов пытается передать трагичность порока алчности (не только в смысле чревоугодия) и вывести зрителя на моральный диалог относительно других насущных вопросов.

© Дмитрий Молдованов

АРТ: БЕЛЬГИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННІЙ VR-ТЕАТР CREW

Где и когда: 23-25 марта в Мыстецьком арсенале

В Мыстецьком арсенале представят бельгийский инновационный VR-театр CREW, который создает художественную реальность на грани театра, науки и новых медиа. В иммерсивных спектаклях Сrew зритель всегда находится внутри действа, испытывая инновационный потенциал интерактивных технологий. С 23 по 25 марта в Киеве театр представит несколько своих разработок - Cape и Hands-On Hamlet.

Cape (Computer Assisted Personal Environment) – это новый опыт переноса зрителя внутрь реальности фильма/спектакля. С помощью авторской разработки, состоящей из очков виртуальной реальности, трекеров и наушников, зрители на 20 минут оказываются в "самом сердце" постановки.

Hands-On Hamlet – это демонстрация фрагментов работы над пьесой ГамлетШекспира в виртуальной реальности. Команда продемонстрирует два подхода к интерпретации текста и возможности применения VR в работе с театральным текстом.

© Мыстецький арсенал

ФЕСТИВАЛЬ: КУРАЖ БАЗАР CHINA START



Где и когда: 24-25 марта на арт-заводе Платформа

На этих выходных киевлян ждет открытие сезона Кураж Базара. Китайский старт - это 400 избранных продавцов старья и новья, китайского и не очень, сумасшедшие инстаплейсы, абсолютно новый фуд-корт с любимыми кафе, кофейнями и даже ресторанами, диджей-плейс с пятью музыкантами ежедневно, приставки с Mortal Combat и танцевальные автоматы, инклюзивная детская зона Диснейленд с лабиринтом, бэби-баром, мастер-классами, нянями и активностями для всех, конкурсы, и, конечно же, дракон.

Самые любознательные смогут отыскать Secret China Room и посетить воскресный урок китайской каллиграфии. Для смелых - татуировки и чуть менее смелых - мехенди в китайском стиле.

© Кураж Базар

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ RUSSOPHOBIA



Где и когда: 19-20 марта 19:30 на Сцене 6

Сцена 6 представляет украинскую премьеру спектакля Russophobia по пьесе Максима Курочкина. Russophobia - это истории о войне на востоке Украины, Революции Достоинства и исторических травмах, загнутых через оптику советско-финской («зимней») войны 1939-40 гг. Название спектакля - от финского пренебрежительного прозвища русских - ryssä.

Пьеса основана на интервью, собранных в Финляндии, Украине и России на протяжении последних двух лет. Герои пьесы - обычные люди, которые пытаются отмежеваться от «тяжелых», «неудобных» тем. Их рассказы напоминают, как легко забываются уроки истории, и насколько сильна воля обывателя к самоослеплению.

После спектакля состоится дискуссия со зрителями с участием творческой команды.

© Сцена 6

МУЗЫКА: ALL STAR JAZZ - BROADWAY

Где и когда: 23 марта в 19:00 в Доме Архитектора

23 марта Ruslan Egorov Quartet исполнит зажигательный джаз Бродвея. Бродвейский джаз появился в конце 20-х годов двадцатого века. Именно тогда все большую популярность начали набирать мюзиклы и появились знаменитые Чикаго, Кошки и Вестсайдская история. Это направление джаза так и назвали в честь театра Бродвей, расположенного на одноименной улице Нью-Йорка.

Бродвейский джаз - это в первую очередь грандиозное шоу, история, рассказанная на сцене, настоящий праздник эмоций, и только потом музыка и танец. Под зажигательные ритмы бродвейского джаза просто невозможно устоять, хочется плясать и веселиться.

© Marco Concert

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ ЧАС ЗЕМЛИ

Где и когда: 24 марта в 20:00 в КВЦ Парковый

24 марта в Час Земли Svitlo Concert вместе с Виртуозами Киева и Всемирным фондом природы WWF в Украине проведут концерт, посвященный нашей планете. На час будут выключены все электроприборы и гаджеты, а зрители окунутся в мир волшебной классической музыки, которую великие композиторы, вдохновляясь, писали и посвящали природе.

© Svitlo Concert

МУЗЫКА: НОВАЯ КЛАССИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ



Где и когда: 25 марта в 11:00 в МЦКИ Октябрьский

Оркестр и театр песочной анимации не заставят вашего ребенка скучать ни на минуту! . Это будет не просто концерт - это концерт-знакомство с классической музыкой для детей. В программе: рекомендуемые классические произведения известных композиторов и любимые мелодии из мультфильмов в исполнении оркестра Виртуозы Киева. Каждая композиция будет представлена в легкой форме и в сопровождении увлекательных историй.

© Svitlo Concert

МУЗЫКА: ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА ИЗ ВОЛШЕБНОГО КИНО



Где и когда: 25 марта в 20:00 в МЦКИ Октябрьский

25 марта оркестр Виртуозы Киева сыграет первую программу из серии Волшебная музыка из волшебного кино. Именно эта программа стала особенно любимой и посещаемой среди киевской публики.

Программа состоит из саундтреков к фильмам, которые мы так любим и хотим слушать вновь и вновь. В исполнении оркестра прозвучат композиции из таких фильмов: Полночь в Париже, Амели, Вечное сияние чистого разума, Влюбись в меня, если осмелишься, Господин Никто, В погоне за счастьем, Сладкий ноябрь, Форест Гамп и многих других.

© Svitlo Concert

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 25 марта в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ фантастической драмы Дэвида Финчера – Загадочная история Бенджамина Баттона.

© Кіноклуб BLOW UP

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