Афиша Киева на 17-23 сентября: Comic Con и фестиваль крафтового сыра

На этой осенней неделе киевляне смогут посетить фестиваль современной поп-культуры Comic Con, послушать соул, фанк и джаз на крыше, а также – оценить интересные выставки.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 17-23 сентября. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА МЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ

Где и когда: 30 августа - 7 октября в креативном пространстве IZONE

30 августа открылась выставка фотографа Антона Шебетка – Мы были здесь.

За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины в ней приняли участие более 330 000 украинских и украинок. Данных о том, какое количество из них составляют представители и представительницы ЛГБТ, не существует. По мнению праворадикальных сил и консервативно настроенного населения, их там и вовсе нет. Это убеждение часто используется в качестве аргумента против проведения правозащитных мероприятий и Маршей равенства. Проект Мы были здесь призван показать людей, которые с одной стороны являются современными украинскими героями, а с другой – игнорируются большинством своих соотечественников.

Героями выставки стали представители ЛГБТ, которые участвовали в АТО и сейчас участвуют в ООС (Операция Объединенных сил) в различных ипостасях: солдаты, добровольцы, волонтеры. Столкновение, конфликт и объединение этих идентичностей нашли свое отражение в серии портретов. Большинству героев приходится носить камуфляж не только на службе, но и в повседневной жизни.

© ІЗОЛЯЦІЯ

АРТ: ВЫСТАВКА КРАСКИ

Где и когда: 16 сентября - 16 ноября в арт-галерее Мануфактура

Арт-галерея Мануфактура презентует выставку живописи Ильяны Ротарь-Романчак под ярким названием Краски, выражающим значение цвета в работе художницы. В экспозицию вошли абстрактные композиции, а также флористические натюрморты и пейзажи. Изображая природу, живописец обращается к зрителю, давая волю его воображению в довершении художественного образа.

Ильяна Ротарь-Романчак – дочь известного украинского художника Анатолия Ротаря. Отец с детства был для нее примером для подражания. Его работы оказали определенное влияние на творчество Ильяны. Кроме того, более пяти лет тонкости изобразительного искусства художница постигала в мастерской художника Михаила Ряснянского.

Благодаря образованию дизайнера, художница обладает особым чувством и видением пространства. Ее работы гармонично дополняют и украшают любой интерьер.

© Іляна Ротар-Романчак

АРТ: ВЫСТАВКА ЖИВЫЕ ДИНОЗАВРЫ

Где и когда: в течение сентября-октября на ВДНХ

У павильона №1 на ВДНХ проходит выставка Живые Ддинозавры – самая естественная репродукция гигантских жителей нашей планеты в течение мезозойской эры.

Тысячи детей по всему миру обожают этих доисторических существ: покупают книги о них, игрушки, играют в компьютерные игры. А с сентября киевские сторонники великанов могут посмотреть на доисторических рептилий в полный рост и даже покататься на них верхом. Каждый ребенок также сможет разрисовать динозавра в специальной зоне хенд-мейда. Выставка будет работать почти два месяца в парковой зоне ВДНХ. 24 экспоната выполнены в реальном размере, имеют соответствующие своим видам окрас, текстуру, а также издают звуки и даже двигаются.

© ВДНГ

ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ ГАЛКА МОТАЛКО



Где и когда: 21 сентября в 20:00 в Олимпийском коледже имени Ивана Пиддубного

Начало 90-х, вот-вот развалится Союз, а с Галкой происходит чудо. Ученица обычной провинциальной школы проходит отбор в спортивный интернат Олимпийского резерва в Киеве. Здесь днем ​​и ночью готовят лучших спортсменов: легкоатлетов, фехтовальщиков, футболистов, борцов, представляющих могучий союз на соревнованиях и олимпиадах. Но не только это, в спортинтернате всех готовят к взрослой жизни...

Галка Моталко – это пьеса известного драматурга Натальи Ворожбит (Киборги, Вий 2.0.), в которую вошли и факты из жизни автора – она ​​сама занималась спортом и училась в спортинтернате.

© Дикий театр

ФЕСТИВАЛЬ КРАФТОВОГО СЫРА



Где и когда: 22-23 сентября на ВДНХ

На этих выходных крафтовые сыроделы со всей страны соберутся в Киеве, чтобы представить лучшие сыры на II Фестивале крафтового сыра и побороться за звание лучшего на конкурсе Cheese Awards Day 2018. Посетителей фестиваля ждут 60 лучших производителей крафтового сыра, уличная еда, конкурсы, мастер-классы, дегустации и лекции от сыроделов.

© Ukraine Cheese Awards Day

ФЕСТИВАЛЬ: Comic Con Ukraine



Где и когда: 22-23 сентября на Арт-заводе Платформа

На предстоящих выходных на территории Арт-завода Платформа состоится фестиваль современной поп-культуры Comic Con Ukraine. Фаны косплей-культуры, аниме, фентези, манги и другие представители гик-искусства смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, поучаствовать в геймерских турнирах. Но и познакомиться с муви- и косплей- иконами и выиграть 100 тысяч грн на грандиозном Косплей шоу.

Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру. Ведущим мероприятия станет известный блоггер – Стас Давыдов.

В рамках фестиваля вас ждут польская выставка моделей вселенной Star Wars, игровые турниры по Overwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone, фэнтезийный квест-лабиринт, аллея художников и комиксов, выступления музыкальных коллективов, фудкорт, фотозоны и многое другое.

© Comic Con Ukraine

ФЕСТИВАЛЬ: СЕМЬЯ ФЕСТ

Где и когда: 22-23 сентября на ВДНХ

На фестивали вы сможете провести время с ребенком на свежем воздухе и вытащить его из гаджетов. Весело, с пользой, познавая новое и получая навыки через игру.

В рамках проекта Не бей ребенка организаторы мероприятия стремятся укрепить отношения между родителями и детьми, дать им новые возможности для общения и интересного досуга без смартфонов и ссор, радостно, с пользой и образовательным компонентом. Дети вместе с родителями:

Откроют для себя новые страны благодаря тематическим дням и встречам с послами разных стран;

Примут участие в различных социальных проектах и ​​научатся помогать другим;

Получат огромное количество новых знаний и навыков в различных сферах - первая медицинская помощь, самозащита, поведение в экстремальных ситуациях, искусство (вокал, танцы, рисование и т.д.), иностранные языки и обычаи, а также окунутся во множество игр, квестов и развлечений.

© ВДНГ

МАРКЕТ: ВСІ. СВОЇ. ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ



Где и когда: 22-23 сентября на Десятинной, 12

100 украинских брендов представят удобную одежду и обувь для самых маленьких членов вашей семьи. Пальто, куртки, комбинезоны, перчатки, шапки, свитера – все, чтобы чувствовать себя комфортно даже в непогоду, разместится на двух этажах маркета. Также традиционно будет одежда для младенцев, игрушки, текстиль, мебель и декор для детских комнат. На третьем этаже – зона развлечений.

© ВСІ. СВОЇ

МУЗЫКА: Соул, фанк и джаз на крыше ЦУМ



Где и когда: 19 сентября в 19:00 на крыше ЦУМ

На самой красивой крыше города для вас сыграет Superband. Это лучшие джазовые вокалисты страны и музыканты Jamala, которые собрали все лучшие музыкальные соул, фанк и джаз новинки. В рамках вечера прозвучит музыка Justin Timberlake, Craig David, John Mayer, Esperanza Spalding и других.

Superband – это проект продюсера Джамалы Игоря Тарнопольского, в котором он собрал действительно выдающихся вокалистов: Влад Каращук (LAUD), Алена Карась, Екатерина Корецкая, Александра Макаровская.

© Svitlo Concert

КИНО: НОЧЬ КИНО МАКОТО СИНКАЯ



Где и когда: 22 сентября в 23:00 в кинотеатре Кинопанорама

Японский режиссер и аниматор Макото Синкай – самая загадочная фигура в мире аниме. Он – человек-оркестр, который создает свои шедевры почти в одиночку, он и сценарист, и художник, и режиссер, и актер. Его фильмы невероятно атмосферные. Его часто называют «новым Хаяо Миядзаки», но сам он с этим не согласен, скромно говоря, что его переоценивают. Макото Синкай уделяет много внимания тщательной прорисовке деталей, его картины –- это наслаждение для глаз, теплые эмоции для души и глубокий смысл для ума.

В программе показа:

23:00 - Ловцы забытых голосов

1:10 - Сад изящных слов

2:10 - Твое имя

4:10 - За облаками

© Кинопанорама

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