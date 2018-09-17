Афиша Киева на 17-23 сентября: Comic Con и фестиваль крафтового сыра

На этой осенней неделе киевляне смогут посетить фестиваль современной поп-культуры Comic Con, послушать соул, фанк и джаз на крыше, а также – оценить интересные выставки.
Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 17-23 сентября. Хорошей вам недели!
АРТ: ВЫСТАВКА МЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ
Где и когда: 30 августа - 7 октября в креативном пространстве IZONE
30 августа открылась выставка фотографа Антона Шебетка – Мы были здесь.
За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины в ней приняли участие более 330 000 украинских и украинок. Данных о том, какое количество из них составляют представители и представительницы ЛГБТ, не существует. По мнению праворадикальных сил и консервативно настроенного населения, их там и вовсе нет. Это убеждение часто используется в качестве аргумента против проведения правозащитных мероприятий и Маршей равенства. Проект Мы были здесь призван показать людей, которые с одной стороны являются современными украинскими героями, а с другой – игнорируются большинством своих соотечественников.
Героями выставки стали представители ЛГБТ, которые участвовали в АТО и сейчас участвуют в ООС (Операция Объединенных сил) в различных ипостасях: солдаты, добровольцы, волонтеры. Столкновение, конфликт и объединение этих идентичностей нашли свое отражение в серии портретов. Большинству героев приходится носить камуфляж не только на службе, но и в повседневной жизни.
АРТ: ВЫСТАВКА КРАСКИ
Где и когда: 16 сентября - 16 ноября в арт-галерее Мануфактура
Арт-галерея Мануфактура презентует выставку живописи Ильяны Ротарь-Романчак под ярким названием Краски, выражающим значение цвета в работе художницы. В экспозицию вошли абстрактные композиции, а также флористические натюрморты и пейзажи. Изображая природу, живописец обращается к зрителю, давая волю его воображению в довершении художественного образа.
Ильяна Ротарь-Романчак – дочь известного украинского художника Анатолия Ротаря. Отец с детства был для нее примером для подражания. Его работы оказали определенное влияние на творчество Ильяны. Кроме того, более пяти лет тонкости изобразительного искусства художница постигала в мастерской художника Михаила Ряснянского.
Благодаря образованию дизайнера, художница обладает особым чувством и видением пространства. Ее работы гармонично дополняют и украшают любой интерьер.
АРТ: ВЫСТАВКА ЖИВЫЕ ДИНОЗАВРЫ
Где и когда: в течение сентября-октября на ВДНХ
У павильона №1 на ВДНХ проходит выставка Живые Ддинозавры – самая естественная репродукция гигантских жителей нашей планеты в течение мезозойской эры.
Тысячи детей по всему миру обожают этих доисторических существ: покупают книги о них, игрушки, играют в компьютерные игры. А с сентября киевские сторонники великанов могут посмотреть на доисторических рептилий в полный рост и даже покататься на них верхом. Каждый ребенок также сможет разрисовать динозавра в специальной зоне хенд-мейда. Выставка будет работать почти два месяца в парковой зоне ВДНХ. 24 экспоната выполнены в реальном размере, имеют соответствующие своим видам окрас, текстуру, а также издают звуки и даже двигаются.
ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ ГАЛКА МОТАЛКО
Где и когда: 21 сентября в 20:00 в Олимпийском коледже имени Ивана Пиддубного
Начало 90-х, вот-вот развалится Союз, а с Галкой происходит чудо. Ученица обычной провинциальной школы проходит отбор в спортивный интернат Олимпийского резерва в Киеве. Здесь днем и ночью готовят лучших спортсменов: легкоатлетов, фехтовальщиков, футболистов, борцов, представляющих могучий союз на соревнованиях и олимпиадах. Но не только это, в спортинтернате всех готовят к взрослой жизни...
Галка Моталко – это пьеса известного драматурга Натальи Ворожбит (Киборги, Вий 2.0.), в которую вошли и факты из жизни автора – она сама занималась спортом и училась в спортинтернате.
ФЕСТИВАЛЬ КРАФТОВОГО СЫРА
Где и когда: 22-23 сентября на ВДНХ
На этих выходных крафтовые сыроделы со всей страны соберутся в Киеве, чтобы представить лучшие сыры на II Фестивале крафтового сыра и побороться за звание лучшего на конкурсе Cheese Awards Day 2018. Посетителей фестиваля ждут 60 лучших производителей крафтового сыра, уличная еда, конкурсы, мастер-классы, дегустации и лекции от сыроделов.
ФЕСТИВАЛЬ: Comic Con Ukraine
Где и когда: 22-23 сентября на Арт-заводе Платформа
На предстоящих выходных на территории Арт-завода Платформа состоится фестиваль современной поп-культуры Comic Con Ukraine. Фаны косплей-культуры, аниме, фентези, манги и другие представители гик-искусства смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, поучаствовать в геймерских турнирах. Но и познакомиться с муви- и косплей- иконами и выиграть 100 тысяч грн на грандиозном Косплей шоу.
Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру. Ведущим мероприятия станет известный блоггер – Стас Давыдов.
В рамках фестиваля вас ждут польская выставка моделей вселенной Star Wars, игровые турниры по Overwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone, фэнтезийный квест-лабиринт, аллея художников и комиксов, выступления музыкальных коллективов, фудкорт, фотозоны и многое другое.
ФЕСТИВАЛЬ: СЕМЬЯ ФЕСТ
Где и когда: 22-23 сентября на ВДНХ
На фестивали вы сможете провести время с ребенком на свежем воздухе и вытащить его из гаджетов. Весело, с пользой, познавая новое и получая навыки через игру.
В рамках проекта Не бей ребенка организаторы мероприятия стремятся укрепить отношения между родителями и детьми, дать им новые возможности для общения и интересного досуга без смартфонов и ссор, радостно, с пользой и образовательным компонентом. Дети вместе с родителями:
- Откроют для себя новые страны благодаря тематическим дням и встречам с послами разных стран;
- Примут участие в различных социальных проектах и научатся помогать другим;
- Получат огромное количество новых знаний и навыков в различных сферах - первая медицинская помощь, самозащита, поведение в экстремальных ситуациях, искусство (вокал, танцы, рисование и т.д.), иностранные языки и обычаи, а также окунутся во множество игр, квестов и развлечений.
МАРКЕТ: ВСІ. СВОЇ. ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ
Где и когда: 22-23 сентября на Десятинной, 12
100 украинских брендов представят удобную одежду и обувь для самых маленьких членов вашей семьи. Пальто, куртки, комбинезоны, перчатки, шапки, свитера – все, чтобы чувствовать себя комфортно даже в непогоду, разместится на двух этажах маркета. Также традиционно будет одежда для младенцев, игрушки, текстиль, мебель и декор для детских комнат. На третьем этаже – зона развлечений.
МУЗЫКА: Соул, фанк и джаз на крыше ЦУМ
Где и когда: 19 сентября в 19:00 на крыше ЦУМ
На самой красивой крыше города для вас сыграет Superband. Это лучшие джазовые вокалисты страны и музыканты Jamala, которые собрали все лучшие музыкальные соул, фанк и джаз новинки. В рамках вечера прозвучит музыка Justin Timberlake, Craig David, John Mayer, Esperanza Spalding и других.
Superband – это проект продюсера Джамалы Игоря Тарнопольского, в котором он собрал действительно выдающихся вокалистов: Влад Каращук (LAUD), Алена Карась, Екатерина Корецкая, Александра Макаровская.
КИНО: НОЧЬ КИНО МАКОТО СИНКАЯ
Где и когда: 22 сентября в 23:00 в кинотеатре Кинопанорама
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай – самая загадочная фигура в мире аниме. Он – человек-оркестр, который создает свои шедевры почти в одиночку, он и сценарист, и художник, и режиссер, и актер. Его фильмы невероятно атмосферные. Его часто называют «новым Хаяо Миядзаки», но сам он с этим не согласен, скромно говоря, что его переоценивают. Макото Синкай уделяет много внимания тщательной прорисовке деталей, его картины –- это наслаждение для глаз, теплые эмоции для души и глубокий смысл для ума.
В программе показа:
- 23:00 - Ловцы забытых голосов
- 1:10 - Сад изящных слов
- 2:10 - Твое имя
- 4:10 - За облаками
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