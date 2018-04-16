Афиша Киева на 16-22 апреля: джазовый Кураж Базар и фестиваль путешествий

На этой неделе будет много интересного

На этой теплой весенней неделе киевлян ждет масса интересных событий: от маркета декора до фестиваля путешествий.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 16-22 апреля. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА МОДНЫЙ ПОКАЗ

Где и когда: 11 апреля - 13 мая в галерее Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery представляет серию графических рисунков Модный показ известной экспрессионистки современной Украины Влады Ралко. В своем творчестве художница нередко поднимает вопросы идентичности, актуальных социальных и политических контекстов.

Серия Модный показ не стала исключением. Ведь кто не задумывался над тем, как мода влияет на наше сознание, формирует образ жизни общества? Мода отражается и на нашем восприятии и понимании феномена красоты. Если заглянуть в историю,

каноны красоты неоднократно кардинально менялись, раньше – с каждым столетием, а теперь – каждые несколько лет или даже каждый сезон. Человеческое тело, преимущественно женское, всеми средствами подгоняется под новые идеалы, и по своей сути все больше напоминает ту же одежду, которую современный человек может в любой момент «переодеть».

© Влада Ралко

АРТ: ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

© Unsplash

АРТ: ВЫСТАВКА FLASHBACK. УКРАИНСКОЕ МЕДИА-ИСКУССТВО 1990-Х

Где и когда: 1 марта - 6 мая в Мыстецьком Арсенале

1 марта в Мыстецьком Арсенале открылась выставка FLASHBACK. Украинское медиа-искусство 1990-х. Экспозиция посвящена именам, явлениям, школам и периодам современного украинского искусства и исследует украинский медиа-арт 1990-х. На выставке представлены более 100 видео-работ 60 художников и художниц.

Выставка предлагает зрителю глубже затронуть проблематику украинского медиа-арта, культурного контекста 90-х, а также связей, влияний и противоречий между той эпохой и современностью.

© Мистецький Арсенал

АРТ: ВЫСТАВКА ЗООПАТИЯ

Где и когда: 20 марта - 21 апреля в Щербенко Арт Центре

20 марта в Щербенко Арт Центре открылся персональный проект Сергея Кайдака - Зоопатия. В работах, созданных в смешанной технике, художник комбинирует мифологические образы и визуальные элементы популярной культуры в потоке бессознательного.

В серии Зоопатия художник размышляет на тему взаимодействия человека и животного, погружаясь в безграничную культурную традицию, где животные предстают воплощением человеческих пороков и добродетелей, посредниками воли богов или владельцами недосягаемой свободы. Эти связи образовали на протяжении истории отдельную культурную парадигму, проявления которой и сегодня определяют наше мировоззрение: это проторелигиозные культы, легенды и мифы, сказки и, конечно, литературные сюжеты.

© Сергей Кайдак

ЛЕКЦИЯ Как Фрейд и Юнг трактовали образы животных в сновидениях?

Где и когда: 19 апреля в 19:00 в Щербенко Арт Центре

В рамках проекта Зоопатия 19 апреля состоится лекция, речь которой пойдет о классических теориях генезиса и толкования сновидений в психоанализе Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. Автором лекции Animal as a dream. Психоаналитическая интерпретация образов животных в сновидениях станет психотерапевт Егор Буцыкин. Спикер расскажет о символике животных в общей структуре сна, а также о критике возможности вернуться к животному состоянию с позиции философской антропологии.

© Щербенко Арт Центр

ФЕСТИВАЛЬ: Кураж Базар Jazz ONLY



Где и когда: 21-22 апреля на Арт-заводе Платформа

Первый в истории Кураж Базар, посвященный джазу. Организаторы обещают создать отдельный джазовый мир с роялем, кадиллаком, красной дорожкой, тяжелой портьерой и лучшими музыкальными коллективами на двух сценах.

На New York stage выступят любимый трубач, знаменитый саксофонист и лучший пианист Украины. На New Orleans stage ожидается питерский фанк, эйсид, тру госпел, 9 духовых и 1 джаз-рэп-шмэп.

Также гостей фестиваля ждут инста-плейсы, крупнейшая барахолка с 370 продавцами и фуд-корт из любимых киевских заведений.

© Кураж Базар

ФЕСТИВАЛЬ ПУТЕШЕСТВИЙ С РЮКЗАКОМ

Где и когда: 21-22 апреля в пространстве IZONE

На этих выходных состоится второй фестиваль путешествий С Рюкзаком. Более 30 спикеров поделятся опытом поездок к самым удивительным уголкам планеты. Гости узнают, как путешествовать экономно и с комфортом, переехать в экзотическую страну и совершить кругосветку за месяц.

На фестивале будут действовать ярмарка товаров для путешествий и подарков; фудкорт с блюдами народов мира; розыгрыши ценных призов; зона для релакса с живой музыкой; тематические фотозоны; квест для путешественников и еще много сюрпризов.

ФЕСТИВАЛЬ: PYSANKA ART FEST



Где и когда: 5-22 апреля на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде

Всеукраинский фестиваль писанок в 2018 году отличается новым видением и новыми арт-объектами. Вас ждут десятки традиционных и оригинальных писанок.

© Folk Ukraine

ФЕСТИВАЛЬ: ВСІ. СВОЇ. ДІМ ТА ДЕКОР



Где и когда: 21-22 апреля на Десятинной, 12

На этих выходных в рамках большого маркета Дім та декор пройдет Маркет керамики и маркет Свої кімнати.

Украинская керамика – невероятная и уникальная. А любое произведение наших керамистов – как живое существо, которое дышит и излучает энергию. Маркет керамики – новое отдельное направление, которое отныне будет постоянным на всех маркетах Всі. Свої Дім та декор. На выходных будут представлены работы керамистов со всех уголков Украины.

На трех этажах маркета Свої кімнати разместят гостиную, спальню, кухню, детскую, ванную и кабинет. И в каждой из этих импровизированных комнат вы найдете именно то, что ищете для своего дома. 150 украинских брендов готовы сделать ваш дом уютным, а его наполнение – красивым и функциональным.

© Всі. Свої

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ ТРИО РЕМИ ПАНОСЯНА

Где и когда: 17 апреля в 20:00 в клубе Bel etage

17 апреля в рамках Французской весны 2018 Киев посетит джаз-бенд Remi Panossian Trio. Это виртуозы Реми Паноссян (клавиши), Максим Дельпорт (контрабас) и Фредерик Петипре (ударные). Каждый их альбом – смесь джаза, рока и лирики – был отмечен критиками и публикой за новаторство и высочайший уровень исполнения. В прошлом году коллектив выпустил новую пластинку, которую 17 апреля впервые представит украинским слушателям.

АРТ: ПЕРФОРМАНС BAUHAUS TANZT

Где и когда: 21 апреля в 19:00 в МКЦ им. Козловского

Bauhaus Tanzt (Баухаус танцует) – это экспериментальная интерпретация Триадического балета, созданного в 1922 году. В этой работе творческий подход отображает метод, предложенный “дизайнером танца” Оскаром Шлеммером: практическое исследование теории художника о влиянии исторического контекста на создание и восприятие произведения. Большинство перформативных работ Шлеммера основаны на простых движениях и традиционных хореографических методах. В таком ключе Bauhaus Tanzt представляет идею деконтекстуализации в творчестве художника, где вызовом для эстетики является контекст, в котором представлен танец.

Сегодня, в 2018 году, через 96 лет после премьеры Триадического балета, Bauhaus tanzt повторяет эксперимент Оскара Шлеммера, внося что-то известное в неизвестный контекст.

© www.zelyonka-fest.org

КИНО: ФЕСТИВАЛЬ ДОПРЕМЬЕРНЫХ ПОКАЗОВ



Где и когда: 19-25 апреля в кинотеатре Киев

Фестиваль допремьерных показов позволит зрителям первыми увидеть самые актуальные французские киноновинки. Программу открывает комедия Завистница о женщине, которая страдает от патологической зависти ко всем окружающим. В Киеве киноленту лично представят ее создатели – режиссеры Давид и Стефан Фонкинос, а также актриса Дара Томброфф.

Также в программе – картина Молодая женщина Леонор Серай, драма Хранительницы о женщинах времен Первой мировой, оставшихся в тылу, и фильмы Вилла Робера Гедигян и Что нас связывает Седрика Клапиша о семейных отношениях.

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 22 апреля в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ фильма режиссера Романа Полански – Китайский квартал.

© Кіноклуб BLOW UP

Следите за самыми интересными новостями раздела НВ STYLE в Facebook

