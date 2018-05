Афиша Киева на 14-20 мая: фестиваль жертв прокрастинации, электронная музыка, пиво и вино

На этой весенней неделе киевлян ждет масса интересных событий: от выставки тюльпанов до фестивалей пива и вина.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 14-20 мая. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ МАРИНЫ БАРАНОВСКОЙ

Где и когда: 17 мая - 30 июня в Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery представляет персональную выставку живописи Марины Барановской – молодой берлинской художницы, имеющей украинские корни. Барановская известна своей экспрессивной и сюрреалистической манерой, а также монументальностью произведений. Это ее первая персональная выставка на Родине.

О серии работ, представленных на выставке, художница рассказывает так: "Согласно замыслу, экспозиция состоит из двух частей. Инспирацией к первой части этой серии мне послужил образ трех ведьм из шекспировской трагедии Макбет. Если вы помните, пьеса начинается грозной сценой с громом и молнией, ведьмы-прорицательницы решают между собой, где встретят Макбета. Именно подобие такого состояния природы, шторм и беспокойство, я стремилась передать. Первая часть экспозиции должна оказывать гнетущее впечатление, и вызывать чувство тревоги. Но сквозь этот причудливый мир мифологических персонажей зритель проходит ко второму залу, к так называемой Мечте".

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА КИЕВ - РОДИНА, ЗВУЧАВШАЯ ВО СНЕ

Где и когда: 17 мая - 17 июня в Музее современного искусства

Проект Киев - родина, звучавшая во сне посвящен любви к родным местам, к Киеву в частности. Работы из музейной коллекции объединены с работами Ларисы Пухановой и Вадима Жуковского.

Название этой выставки родилось с перефразированного стихотворения Александра Вертинского, который боготворил Киев. Она - о любимом городе, чувства, историческом пласте традиций, прошлом, настоящем и будущем. Каждый из нас хранит свои воспоминания о городе или месте, где прошли самые важные годы жизни, где нам знакомы и важны мелкие детали. Именно эти воспоминания согревают душу, наполняя ее теплой волной, которая несет нас туда, где всегда уютно - в нашу глубинную память.

© Марина Барановская

АРТ: ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

© Unsplash

АРТ: ВЫСТАВКА ШИК-МОДЕРН

Где и когда: 15 мая - 2 июня в Американском доме

Знакомы ли вам такие слоганы: "Just do it", "Think different", "Connecting people", "I'm lovin 'it"? Подобные фразы и сконструированные образы транслируют определенный стиль жизни, манеру поведения и имидж, к которым хочется приобщиться. Привязанность человека к определенным торговым маркам может указывать на его желание стать частью определенной истории, образа, моды. Например, успешный бизнесмен - владелец дорогой машины, счастливый человек с белоснежной улыбкой, красивая женщина - только с длинными черными ресницами и бархатистой кожей.

На выставке Шик-модерн молодой украинской художницы Паццы Пеннело представлены картины акрилом на холсте, на которых изображены торговые марки и изделия, которые появились в Украине после падения железного занавеса. Эти американские и европейские товары стали ценными и редкими вещами в постсоветских обществах. "Шик-модерн" - это понятие, которое было популярно в СССР и обозначало богатство, красоту, роскошь, блеск и стиль. Сквозь призму искусства мы можем посмотреть, как брендинг и маркетинг влияют на различные культуры и жизни людей в постиндустриальной экономике. Художница показывает дефицитные товары, по которым открываются ценности потребителей, производителей и собственно культуры, в которой они живут.

© America House Kyiv

ФЕСТИВАЛЬ: ВЫСТАВКА ТЮЛЬПАНОВ ВОКРУГ СВЕТА

Где и когда: 27 апреля - 27 мая на Певчем поле

На территории Певческого поля проходит выставка тюльпанов Вокруг света. Экспозиция интересна не только уникальными инсталляциями мирового уровня, но и грандиозным масштабом мероприятия. Посетителей парка ждут:

- Уникальные инсталляции: 3700 м² Печерского ландшафтного парка будут украшены невероятными и сказочными цветочными композициями;

- Самая длинная всесезонная тюбинг-горка: 70 м настоящей радости и адреналина для детей и взрослых;

- Различные тематические выставки и праздничные мероприятия: выставка работ Ландшафтного дизайна, эко-ярмарка, караоке на Певческом и празднование дня Киева;

- Детский парк аттракционов;

- Первый в центре веревочный парк;

- Ярмарка хендмейда;

- Гастрономическая зона, открытый кинотеатр, вечерняя лаунж-зона, различные мастер-классы и многое другое.

©Нове Співоче поле/Facebook

ФЕСТИВАЛЬ ЖЕРТВ ПРОКРАСТИНАЦИИ



Где и когда: 17 мая в парке Киото

Не существует людей, которые не занимались "этим". На улице, дома или в кабинете у босса. Защитный механизм, придуманный природой, гордо восседает в умах честных тружеников. В программе фестиваля жертв прокрастинации вас ждут:

- Мастер-классы от мировых экспертов прокрастинации;

- Благотворительная распродажа для потерявших работу;

- Все, что необходимо для тщательной прокрастинации: кальяны, ленты Facebook, сториз в инстаграмм, подборки котиков и видео с YouTube.

© manufactura.ua

ФЕСТИВАЛЬ: ВСІ. СВОЇ. МАРКЕТ НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ЛЕТО!



Где и когда: 19-20 мая на Десятинной, 12

Маркет На старт! Внимание! Лето! предложит вам и вашим детям все, что нужно для лета: одежду и обувь на каждый день, купальники и шорты для моря, красивые платья и многое другое.

А еще вы сможете составить детскую библиотеку для летнего чтения и запастись интересными играми и игрушками. Также посетителей ждут мастер-классы для детей и родителей, бьюти-зоны для мам и пап, места для развлечений на террасах и

фуд-корты с устрицами, шампанским и сидром.

© Всі. Свої

ФЕСТИВАЛЬ: KYIV BEER FESTIVAL vol.2



Где и когда: 19-20 мая на Арт-заводе Платформа

На Kyiv Beer Festival можно будет попробовать пиво, которое не продается в супермаркетах. Насыщенное, с нотками карамели и жженого солода, мягкое, с горчинкой, терпкое - каждое со своим характером. Лучшие пивовары Украины привезут на Kyiv Beer Festival vol.2 более 300 сортов крафта.

Между дегустациями резиденты фестиваля расскажут про историю напитка, процесс его изготовления и особенности пивного дела в Украине. Также посетители смогут набить тату или сделать крутую стрижку у барбера, в beauty-зоне можно будет сделать яркий мейк и модные косы. Кроме того, в программе - живая музыка, выступления стендап-комиков и вкусная еда.

© Kyiv Beer Festival

10-й фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival

Где и когда: 19-20 мая на ВДНХ

На этих выходных на столичном ВДНХ пройдет юбилейный 10-й фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival, который соберет в одном месте 22 украинские винодельни и 8 представителей стран Нового и Старого света, положит начало создания винной карты Украины и продолжит реализацию своих главных миссий - развитие винной культуры в Украине и развитие украинского виноделия.

На входе на фестиваль каждому гостю вручат винный гид, помогающий разобраться в вине, и фирменный фестивальный бокал в подарок. Кроме дегустаций и лектория от авторитетных винных экспертов посетителей ждет живая музыка, вкусный фуд-корт, зоны развлечений и отдыха.

© Kyiv Food and Wine Festival

БОЛЬШАЯ ПОДОЛЬСКАЯ ЯРМАРКА КИЕВСКИЕ КОНТРАКТЫ

Где и когда: 19-20 мая на Контрактовой площади

Киевские Контракты - это больше чем фестиваль или ярмарка. Это праздник культуры, традиций и единения, это сообщество активных граждан, которые каждый день делают свой вклад в развитие нашей страны.

В рамках ярмарки вас ждут:

- маркет - продажа продовольственных и непродовольственных товаров, эксклюзивные предложения от украинских производителей одежды, аксессуаров, декора и хендмейд-мастеров;

- фуд-корт и гастрономия - уникальные гастрономические товары, а также вкусные и питательные блюда от кулинарных шеф-мастеров;

- алея мастер-классов - гончарство, боди-арт, вышивка и образовательные мастер-классы;

- творческая сцена - выступления музыкальных коллективов, литературные чтения, театральные перформансы, кинопоказы;

- детские развлечения - интересные мастер-классы, аттракционы, аниматоры и веселые активности для детей.

© Київські Контракти

МУЗЫКА: ФЕСТИВАЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ STRICHKA 2018



Где и когда: 19-20 мая в Closer

На этих выходных пройдет юбилейный, пятый фестиваль электронной музыки, культуры танцев и культуры вообще Strichka Festival 2018. В этом году на сцене выступят такие украинские и мировые музыканты: Bambu, DJ Sneak DMX Krew live, Igor Glushko, Jazzmate, Luke Slater, Nastia, Prins Thomas, Phil Weeks, Timur Basha и многие другие.

© Marco Concert

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ КЛАССИКА В САДУ



Где и когда: 18 мая в 20:00 в Ботаническом саду им. Гришко

Классика в саду - это настоящая сказка в сердце Киева. Удивительная атмосфера майского вечера и звуки классической музыки позволят позабыть обо всем и сполна насладиться волшебными мгновениями. В рамках вечера произведения Чайковского, Баха, Штрауса, Рахманинова и других признанных гениев прозвучат в окружении кустов жасмина.

© Svitlo Concert

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ ДЖАЗ В САДУ

Где и когда: 19 мая в 20:00 в Ботаническом саду им. Гришко

Майским вечером на закате, среди жасминовых кустов, лучшие музыканты Украины сыграют для вас джаз. Полюбившийся киевской публике квартет Руслана Егорова сыграет джазовые стандарты в современных аранжировках, которые вместе с запахом природы заставят вас растаять от умиления.

© Svitlo Concert

Следите за самыми интересными новостями раздела НВ STYLE в Facebook