Афиша Киева на 12-18 марта: маркет детских вещей и лучшая музыка из голливудского кино

На этой неделе киевлян ждет масса интересных событий: от спектакля в честь Владимира Высоцкого до маркета детских вещей.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 12-18 марта. Планируйте свой досуг с понедельника по воскресенье.

АРТ: ВЫСТАВКА ПОСЛЕВКУСИЕ

Где и когда: 7-26 марта в арт-пространстве Я Галерея

Новый проект художника Дмитрия Молдованова – это размышления о самой распространенной из порочных страстей – чревоугодии, и о том, что за ней следует.

Автор акцентирует внимание на проблемах обилия разнообразия и информационного перенасыщения, которые стали синонимами современному обществу. В таких условиях остаться бесстрастным и не стать потребителем очень сложно, из-за человеческой склонности к искушению. Используя символы, как способ публичного проявления подсознательных мыслей, Дмитрий Молдованов пытается передать трагичность порока алчности (не только в смысле чревоугодия) и вывести зрителя на моральный диалог относительно других насущных вопросов.

© Дмитрий Молдованов

АРТ: ВЫСТАВКА НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ

Где и когда: 13 февраля - 18 марта в ЦУМе

Ко дню Святого Валентина в столичном ЦУМе открылась выставка работ всемирно известного клуба иллюстраторов Pictoric. Творения экспозиции Несколько историй расскажут зрителю забавные и драматичные истории о любви, дружбе, жизненных перипетиях, которые случаются с каждым из нас. Все это – в легкой манере иллюстративного искусства.

На выставке представлены иллюстрации и постеры, а также инсталляции авторов из Украины, Польши, Франции, Португалии, Германии, Японии, Чили, Ирана, Венгрии.

© Kristina Brasseler

АРТ: ВЫСТАВКА СВЕТ И ТЕНЬ ЛЕ-БО-ДЕ-ПРОВАНСА ИЛИ ПОДРАЖАНИЕ ИРИСУ

Где и когда: 27 января - 23 марта в арт-галерее Мануфактура

Автор выставки Свет и тень Ле-Бо-де-Прованса или подражание ирису – один из ярчайших представителей современного украинского изобразительного искусства Андрей Гладкий. Основа экспозиции – новая серия работ живописца, созданная на протяжении последних нескольких лет.

Вдохновленный мощным светотеневым контрастом и невероятным красочным эффектом природы юга Франции, художник стремится воплотить его на своих полотнах.

© Арт-галерея Мануфактура

ФЕСТИВАЛЬ: ВСІ. СВОЇ. ВЕСЕННИЕ ПЕРЕОДЕВАНИЯ



Где и когда: 17-18 марта на Десятинной, 12

На маркете Весенние переодевания будут представлены детская одежда, обувь и аксессуары от лучших украинских брендов. Весна – время шопинга и смены гардероба. 17 и 18 марта родители и дети смогут не только выбрать новую одежду, но и вкусно перекусить на фудкорте.

© Всі. Свої

ПОЭТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЛОСА



Где и когда: 15 марта 20:00 в Доме художника

Театральная мастерская Николая Рушковского к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого представляет спектакль Нейтральная полоса. Его слова разрывали наше общество изнутри и остаются актуальными по сей день: песни-сказки, истории о любви, дружбе и преданности. На сцене прозвучат известные и любимые стихи и песни, некоторые в неожиданных обработках.

© Svitlo Concertt

МУЗЫКА: ZE BEST CINEMA MUSIC - HOLLYWOOD

Где и когда: 14 марта в 19:00 в Доме Архитектора

14 марта Национальный Академический духовой оркестр Украины исполнит лучшие саундтреки из кинофильмов американской фабрики грез.

Музыка всегда вызывает у нас ассоциативное восприятие, будоража воспоминания, переживания и моменты искренней радости. А музыка из любимых кинофильмов способна перенести нас в то самое время, в те самые моменты, и в тот самый сюжет. Зачастую, именно она становится ключевым фактором успеха фильма. Без музыки голливудский кинематограф до такой степени потерял бы свою эмоциональную окраску, что не завоевал бы и половины той популярности, что имеет.

В программе концерта будут представлены саундтреки из фильмов: Супермен, Звездные войны, Бэтмен, Гладиатор, Завтрак у Тиффани, 007: Координаты Скайфолл, Аватар, Миссия невыполнима, Охранник, Джеймс Бонд 007, Горец, Империя солнца, Пираты Карибского моря.

© Marco Concert

МУЗЫКА: ALL STAR JAZZ - GREATEST HITS



Где и когда: 16 марта в 19:00 в Доме Архитектора

16 марта в рамках серии вечеров All Star Jazz Национальный Академический духовой оркестр Украины исполнит программу Greatest Hits. Разные направления джаза, легендарные джазмены и их самые известные композиции – все это в один вечер и на одной сцене. Зрители смогут насладиться джазовыми хитами из репертуара Эллы Фицджеральд, Ширли Бэсси, Фрэнка Синатры, Джеймса Брауна, Рэя Чарльза, Херби Хэнкока, Джозефа Завинула, Чика Кориа и многих других.

© Marco Concert

МУЗЫКА: ВЕЧЕР КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ – ХХ ВЕК



Где и когда: 17 марта в 19:00 в Доме Архитектора

17 марта в Доме Архитектора состоится концерт классической музыки, посвященный творчеству культовых композиторов ХХ века: Астора Пъяцоллы, Альфреда Шнитке, Лероя Андерсена, Дмитрия Шостаковича. Классические композиции исполнит ансамбль Киевские Солисты.

© Marco Concert

КИНО: МАСТЕР-КЛАСС БОЛЬШЕ ЧЕМ СЛОВА: ТЕКСТОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИЛЬМА



Где и когда: 14 марта в 19:00 в Port creative hub

В эту среду переводчица и редактор Екатерина Поправка проведет мастер-класс на тему Больше чем слова: текстовое сопровождение фильма. Как письменный и устный переводчик Екатерина сотрудничает с такими кинофестивалями, как Одесский международный кинофестиваль, Киевский международный кинофестиваль Молодость, Международный фестиваль кино и урбанистики 86 и Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Екатерина Поправка расскажет об аннотациях, синопсисах, слоганах, биографиях авторов и других описательных текстах, в которых нуждаются и фестивали, и дистрибьюторы. Как работать с этими жанрами, чем они отличаются и в чем нуждаются; к какой аудитории апеллируют и как могут выстраивать ожидания относительно вашего фильма. И главное – как не довести своего редактора и читателя до нервного срыва, а наоборот заставить посмотреть фильм.

© СУК

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 18 марта в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье состоится показ исторической драмы Бернардо Бертолуччи – Двадцатый век.

© Кіноклуб BLOW UP

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