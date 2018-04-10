Афиша Киева на 10-15 апреля: фестиваль кофе и долгие ночи короткого метра

На этих выходных вас ждет фестиваль кофе

На этой теплой весенней неделе киевлян ждет масса интересных событий: от фестиваля кофе до ночей французских короткометражек.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 10-15 апреля. Хорошей вам недели!

АРТ: ВЫСТАВКА МОДНЫЙ ПОКАЗ

Где и когда: 11 апреля - 13 мая в галерее Voloshyn Gallery

Voloshyn Gallery представляет серию графических рисунков Модный показ известной экспрессионистки современной Украины Влады Ралко. В своем творчестве художница нередко поднимает вопросы идентичности, актуальных социальных и политических контекстов.

Серия Модный показ не стала исключением. Ведь кто не задумывался над тем, как мода влияет на наше сознание, формирует образ жизни общества? Мода отражается и на нашем восприятии и понимании феномена красоты. Если заглянуть в историю,

каноны красоты неоднократно кардинально менялись, раньше – с каждым столетием, а теперь – каждые несколько лет или даже каждый сезон. Человеческое тело, преимущественно женское, всеми средствами подгоняется под новые идеалы, и по своей сути все больше напоминает ту же одежду, которую современный человек может в любой момент «переодеть».

© Влада Ралко

АРТ: ВЫСТАВКА ИНВЕРСИИ

Где и когда: 6 апреля - 30 июня в галерее ЦЕХ

Проект Инверсии французского фотографа Филиппа Бертрана и украинского художника Николая Белоуса – это творческий эксперимент, диалог фотографии и живописи. Черно-белые снимки Бертрана форматом А4 Белоус превратил в двухметровые цветные полотна. Что из этого получилось, можно посмотреть на выставке.

© Unsplash

АРТ: ВЫСТАВКА FLASHBACK. УКРАИНСКОЕ МЕДИА-ИСКУССТВО 1990-Х

Где и когда: 1 марта - 6 мая в Мыстецьком Арсенале

1 марта в Мыстецьком Арсенале открылась выставка FLASHBACK. Украинское медиа-искусство 1990-х. Экспозиция посвящена именам, явлениям, школам и периодам современного украинского искусства и исследует украинский медиа-арт 1990-х. На выставке представлены более 100 видео-работ 60 художников и художниц.

Выставка предлагает зрителю глубже затронуть проблематику украинского медиа-арта, культурного контекста 90-х, а также связей, влияний и противоречий между той эпохой и современностью.

© Мистецький Арсенал

АРТ: ВЫСТАВКА ЗООПАТИЯ

Где и когда: 20 марта - 21 апреля в Щербенко Арт Центре

20 марта в Щербенко Арт Центре открылся персональный проект Сергея Кайдака - Зоопатия. В работах, созданных в смешанной технике, художник комбинирует мифологические образы и визуальные элементы популярной культуры в потоке бессознательного.

В серии Зоопатия художник размышляет на тему взаимодействия человека и животного, погружаясь в безграничную культурную традицию, где животные предстают воплощением человеческих пороков и добродетелей, посредниками воли богов или владельцами недосягаемой свободы. Эти связи образовали на протяжении истории отдельную культурную парадигму, проявления которой и сегодня определяют наше мировоззрение: это проторелигиозные культы, легенды и мифы, сказки и, конечно, литературные сюжеты.

© Сергей Кайдак

АРТ: ПРОЕКТ iFashion-Art

Где и когда: 28 марта - 26 апреля в Музее истории Киева

Это сложный мультидисциплинарный проект, объединяющий искусство, моду, психологию общения и образование. Это перформанс, в котором зритель принимает непосредственное участие, который меняет его и заставляет задуматься над современностью, сознательным потреблением и познанием сущности действительности. Путь, который должен пройти посетитель этой выставки, состоит из четырех шагов.

Первый шаг (3 этаж музея) - выставка современного искусства украинских художников. Выставка объединяет в себе живопись, фотографию, инсталляцию, видео и анимацию, а также уникальные платья, которые были представлены на Венецианской биеннале. Экспозиция заставляет зрителя задуматься над тем, что такое современность, и открыться для новых идей и мыслей. На выставке представлены работы выдающихся украинских художников.

Второй шаг (1 этаж музея, левое крыло) предоставляет зрителю уникальную возможность сформировать свой собственный стиль и образ с помощью команды дизайнеров, которые превратят процес создания стиля на уникальную деловую игру, используя макетную одежду. Эта остановка раскрывает взаимосвязь между внешним видом, мышлением и поведением.

Третий шаг (4 этаж музея) - перформанс Знакомства за 5 минут. В специально обустроенном креативном пространстве каждый из посетителей сможет найти себе пару для непосредственного общения на важные темы.

Четвертый шаг (1 этаж музея, арт-холл) является образовательным интерактивным пространством, которое поможет посетителю сделать качественный шаг вперед в процессе самосовершенствования. Здесь посетитель сможет обратить внимание на возможность саморазвития и вдохновиться новыми идеями.

© Музей історії Києва

ФЕСТИВАЛЬ: Kyiv Coffee Festival vol. 4



Где и когда: 14-15 апреля на Арт-заводе Платформа

Это фестиваль для тех, кто любит пробовать кофе, любит говорить про кофе, любит рассказывать или учить. Для тех, кто пьет латте и тех, кто не признает ничего, кроме альтернативы. Для тех, кто варит кофе в турке на плите и тех, кто по утрам ходит в кофейни. Для всех, кто не может жить без кофе и готов провести отличные выходные в компании друзей.

В рамках фестиваля пройдут три национальных чемпионата по кофе, будут представлены кофейни из Европы, где бариста из других стран поделятся опытом, проведут мастер-классы и дегустации. Также организаторы готовят лекторий, на котором кофейные гики, бариста из разных школ и эксперты расскажут о новых трендах.

По традиции оба дня фестиваля будет действовать музыкальная Зеленая сцена. Среди первых гостей уже заявлены группы Kadnay и The Erised.

© Арт-завод Платформа

ФЕСТИВАЛЬ: PYSANKA ART FEST



Где и когда: 5-22 апреля на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде

Всеукраинский фестиваль писанок в 2018 году отличается новым видением и новыми арт-объектами. Вас ждут десятки традиционных и оригинальных писанок.

© Folk Ukraine

ФЕСТИВАЛЬ: ВСІ. СВОЇ. ЛІТО. ДІТИ, КУДИ ВАС ПОДІТИ?



Где и когда: 14-15 апреля на Десятинной, 12

О том, куда отправить детей на лето, родители начинают задумываться уже в начале апреля. А действительно – куда? Впереди три месяца каникул, а родительский отпуск продолжается, в лучшем случае, две недели.

На маркете Літо. Діти, куди вас подіти? кроме традиционных одежды, обуви, игрушек и книг, посетителям будет предложено знакомство с теми, кто занимается организацией детского досуга – летних лагерей, кружков, студий и секций. Также в рамках мероприятия будут действовать детская игровая зона, мастер-классы, фуд-корты.

© Всі. Свої

МУЗЫКА: КОНЦЕРТ BANDURA & DUDUK JAZZ

Где и когда: 14 апреля в 20:00 в Доме художника

В этот вечер вы услышите лучшего бандуриста мира, народного артиста Украины – Романа Гринькива. Его игра зачаровывает, вдохновляет и никого не оставляет равнодушным. На сцене Дома художника к Роману присоединятся Алексей Корчагин (дудук) и Егор Славинский (контрабас).

Вы услышите программу, которая создана из уникальных произведений Романа, программу, которая раскрывает все грани звучания его особенной музыки.

© Svitlo Concert

ТЕАТР: СПЕКТАКЛЬ КИЦЮНЯ



Где и когда: 14 апреля в 20:00 на Сцене 6

Постановка от режиссера Афродизиака, Вий 2.0. и Виталика – Максима Голенко, от автора Залечь на дно в Брюгге, Семь психопатов и Три билборда на границе Эббинга, Миссури – Мартина МакДонаха и от 15 смелых актеров из 10 театров Киева.

Cоздатели спектакля предупреждают, что очень радикальная черная комедия Кицюня по пьесе Мартина МакДонаха Лейтенант с острова Инишмор не рекомендуется к просмотру зрителям до 21 года, людям с неустойчивой психикой, глубоко беременным женщинам и любителям котиков.

Патрик – жестокий и безжалостный убийца, который держит в страхе всю Ирландию. Он не знает ни пощады, ни сантиментов. Как ураган он мчится по стране, сметая все и всех на своем пути. И есть только одно существо во всем мире, к которому Патрик имеет настоящие чувства. Но с ним случается беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров.

© Дикий театр

КИНО: ДОЛГИЕ НОЧИ КОРОТКОГО МЕТРА

Где и когда: 13-14 апреля в 23:00 в кинотеатре Украина

По традиции, в кинопрограмму фестиваля Французская весна вошла подборка Долгие ночи короткого метра. Зрители смогут насладиться коллекцией лучших французских короткометражек в ночное время. Большинство фильмов из этой подборки были представлены на международных кинофестивалях в Каннах, Клермон-Ферране, Нью-Йорке и Торонто.

КИНОКЛУБ BLOW UP

Где и когда: 15 апреля в 16:00 в кинотеатре Кинопанорама

Серьезное кино нужно смотреть осознанно, понимая природу символов, знаков и образов. Именно для этого создан киноклуб Блоу Ап в Кинопанораме. Показывая киношедевры, проверенные временем, вошедшие в классику мирового кино, приглашая экспертов из разных областей искусства, организаторы киноклуба демонстрируют историю мирового кинематографа, его достижения, взаимосвязь образов и кинотекста, влияние на последующие киноработы. После показа – увлекательная дискуссия.

В это воскресенье специально ко дню рождения великого комика Чарли Чаплина состоится показ биографической драмы режиссера Ричарда Аттенборо – Чаплин.

© Кіноклуб BLOW UP

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