Афиша Киева: 1 – 7 октября: праздник гедонизма

Бабье лето не даст усидеть дома: гербарий из зоны ЧАЭС, «дьявол» со скрипкой Дэвид Гарретт, звучание виолончели, сочетание сыра и вина и подготовка к свадьбе

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 1-7 октября. Хорошей вам недели!

АРТ: Годуновы

Когда и где: до 21 октября, Музей современного искусства Украины

Речь идет вовсе не о Борисе Годунове и его наследии, а о династии художников Годуновых: Александре Федоровиче и Татьяне Яковлевне, его дочери Ларисе и внучке Инне. Выставка проходит в рамках проекта «Семейные ценности – родственные связи». Основатель династии – Александр Годунов (1916-2002). Его картины полны позитива, света, любви к жизни, запечатлевшую природу невероятной красоты, не смотря на трагедии его века. Его жена, надежный спутник и муза по образованию далекая от искусства, тем не менее творила в технике пэтчворк. Александр передал свой талант дочери, поставил руку, научил видеть и ощущать мир, Лариса передает на своих картинах настроение городов и тишину природы. Внучка влюблена в монументальную роспись и иконопись.

АРТ: Посттравматический (Herbarium) Марии Прошковской



Когда и где: 1 – 20 октября, Scherbenko Art Centre

Взаимосвязь человека и окружающей среды в посттравматический период – тема целого проекта киевской художницы, финалистки и обладательницы специальной премии конкурса молодых украинских художников МУХи 2017. На выставке будет представлена часть проекта – гербарии, собранные художницей в селе Страхолесье, загрязненном, но не эвакуированном во время аварии на ЧАЭС. Художница уже много лет наблюдает за развитием растений в условиях загрязнения. Также на выставке покажут видео и фотографии, снятые в Страхолесье в сотрудничестве с фотографом Виталием Очеретяным и оператором Светланой Диодной-Дудяк. Последствия этой травмы в Чернобыле украинцы будет переживать, исследовать и осмысливать еще многие столетия.

МУЗЫКА: David Garrett



Когда и где: 3 и 4 октября, Дворец Украина

Сразу с двумя концертами посетит Киев скрипач Дэвид Гарретт. Сотни рок и поп-хитов получили новую жизнь благодаря его аранжировкам. Его называют современным Паганини, как за по истине дьявольскую виртуозность игры на скрипке, так и за скорость (в 2008 году Гарретт установил мировой рекорд по скорости игры на скрипке – он исполнил Полет шмеля Римского-Корсакова за 1,652 мин, за что удостоился строчки в книге рекордов Гиннеса). Более того в фильме Паганини: скрипач дьявола Гарретт сыграл роль самого Пагании. Да и чем-то они даже внешне похожи. В Киев Гарретт везет свой новый альбом Explosive, который уже после старта продаж стал золотым.

Фото: © Christoph Köstlin

МУЗЫКА: виолончельный фестиваль ARTCHELLO 2018



Когда и где: 5 октября, Дом кино

Нравится, как звучит виолончель? Тогда стоит посетить фестиваль, на котором выступят признанные виолончелисты со всего мира, и среди них лауреат премии Грэмми Денис Северин (Швейцария), профессор Высшей школы музыки в Мюнхене Вэн-Син Янг (Германия), профессор Национального университета музыки в Бухаресте Разван Сума (Румыния), виолоночелист Юрий Погорецкий (Украина), виолончелист Атанас Кристев (Болгария). В сопровождении оркестра виртуозы Киева прозвучать произведения для виолончели и оркестра Франца Шуберта, Астора Пьяццоллы, Франца Куперена, Джованни Соллима, Гаспара Кассадо и других композиторов.

МУЗЫКА: Next Sound Festival 2018

Когда и где: 6 октября, Closer

Арт-центр принимает шестой фестиваль экспериментальной электронной музыки Next Sound. С каждым годом он становится все мощнее и ярче. В лайнапе тринадцать мировых и украинских артистов, которые зажгут сразу два танцпола, украшенных в стиле стимпанк. Обязательно стоит послушать выступление британца Люка Виберта, музыкальной художницы из Крита Abyss X, техно-мага британца Сэмьюэлла Керриджа, проект Оливера Хоу Broken English Club, техно-проект Enformig харьковского музыканта Михаила Шевченко и др. Это будет ночь танцев до самого рассвета!

ФЕСТИВАЛЬ: Kyiv Food and Wine Festival



Когда и где: 6 – 7 октября, ВДНГ

Вкусовое сочетание сыра и вина – тема очередного 11-го Гастрономического фестиваля Kyiv Food&Wine. Главная идея фестиваля – популяризация украинского вина, повышение винной культуры и развитие винной отрасли, поэтому в эти выходные пьем вино и дегустируем сыры от лучших локальных производителей. Кроме радостей гедонистов – сырного фудкорта и традиционной дегустации вин, гостей фестиваля ждет Школа Сабража, точнее мастер-класс по мастерству открывать бутылку гусарским способом (сюда приглашают любителей игристого), Устричный Баттл, мастер-класс по давке винограда (этот ритуальный танец в огромных чанах с ягодами проведут гости и солнечной Грузии), а также лекция об эногастрономии и фудпейринге, а именно мастерстве правильно сочетать продукты.

ФЕСТИВАЛЬ: Made in Ukraine – Большая украинская свадьба



Когда и где: 6 – 7 октября, Контрактовая площадь

Сезон свадеб открыт! Фестиваль Made in Ukraine задался идеей подсказать молодоженам, влюбленным парам, да и семейным парам, отмечающим ситцевые, бумажные, кожаные, льняные, деревянные, чугунные, медные и прочие свадьбы, как выбрать: подарки, декор, наряды, угощения и др. естественно, только украинского производства.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram