Афиша 29 ноября – 6 декабря: королева блюза Бет Харт, M1 Awards и другие события, которые нельзя пропустить

Морозы афише не помеха. Яркое впечатление иногда согревает лучше пледа, поэтому советуем вам не кутаться дома, а взять автограф у одиозного Тиля Линдеманна, посмотреть кинохронику 1917-1922 годов, ставшую основой для фильма Документы эпохи украинского режиссера, творчеством которого вдохновлялся сам Квентин Тарантино, узнать, кто станет лучшими представителем музыкальной индустрии Украины по версии M1 Awards, ощутить близость Рождества на выставке Всі Свої и обязательно послушать невероятную королеву блюза Бет Харт.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 29 ноября - 6 декабря. Хорошей вам недели!

АРТ. Презентация книги Тиля Линдеманна

Когда и где: 30 ноября, арт-галерея ЦЕХ

В Киев приедет давно ожидаемый гость, но не с концертом Rammstein, как многим бы хотелось, а со сборником поэзии. Вокалист и основатель группы Rammstein Тиль Линдеманн лично представит свою книгу Messer, раздаст автографы, а на следующий день, 1 декабря, в клубе Atlas выступит с концертом авторского проекта Lindemann, над которым работает вместе со шведским музыкантом Петером Тегтгреном.

Страницы из сборника стихов Тиля Линдеманна Messer

АРТ. Фильм Документы эпохи (1926) в сопровождении мини-оркестр Сон сови

Когда и где: 6 декабря, Довженко-центр

Сенсационную кинонаходку текущего года представит Довженко-центр широкой публике – фильм Документ эпохи опального режиссера Леонида Могилевского (1899 – 1976). Во Франции его звали Леонид Моги, он являлся главным представителем французского киноавангарда. Интересно, что его творчеством вдохновлялся сам Квентин Тарантино. Считалось, что творчества Моги советского периода утрачено, но в этом году, спустя 80 лет, после выхода на экраны, копию одного фильма нашли в Центральном государственном кинофотофоноархиве. Документы эпохи – это монтажный фильм, созданный на основе 40 тыс. метров хроники 1917 – 1922 года. В нем можно увидеть редкие кадры Павла Скоропадского, Симона Петлюры, Владимира Винниченко, Михаила Скрипника и др., уникальные виды Киева и Одессы. Озвучит фильм мини-оркестр Сон сови.

Кадр из фильма Документы эпохи, 1928

МУЗЫКА: Hogni

Когда и где: 30 ноября, Дом звукозаписи Украинского радио

В Киеве впервые выступит со струнным квартетом бывший участник хорошо знакомой меломанам Украины группы GusGus, исландский певец и композитор Hogni. Он везет в Киев свой сольный альбом Two Trains. Два поезда, упомянутых в названии – это реальные машины, локомотивы Minor и Pioner, которые в начале ХХ века при строительстве гавани Рейкьявика переместили на побережье огромное количество камня и гравия. Сегодня они служат реликвиями прошлого и стоят припаркованными без действия уже на протяжении столетия.

Фото: Ari Magg

МУЗЫКА. М1 Awards: Четыре сезоны

Когда и где: 1 декабря, Дворец спорта

Украинский музыкальный канал М1 в четвертый раз назовет собственную версию лучших артистов Украины, и сделает это на грандиозной церемонии. Обещают, что в этом году церемония будет еще зрелищнее. Так, на лавры Лучшей певицы в этом году претендуют Тина Кароль, Оля Полякова и NK, она же Настя Каменских. За звание лучшего артиста поборются Олег Винник, Monatik и Alekseev. Как вы думаете, что станет Прорывом году – KAZKA, MARUV или Nikita Lomakin?

Фото: facebook

МУЗЫКА. Рашель Джанти и Фальке Боница

Когда и где: 2 декабря, Дом художника

В воскресенье в Киеве состоится концерт изысканной духовной музыки, вход на который свободный для всех желающих. Концертную программу Spirit Of Joy представит певица, участница немецкой версии Голос страны, гаитянка по происхождению, бывшая бек-вокалистка Селин Дион Рашель Джанти и пианист-виртуоз и композитор Фальк Бониц.

Фото: пресс-служба

МУЗЫКА. Бет Харт

Когда и где: 6 декабря, Октябрьский дворец

Ее голос сочетает в себе гнев Нины Симоне, неистовство Дженис Джоплин, боль Билли Холидей и Этты Джеймс. В Киев едет номинант Грэмми и многократный лауреат Best Blues Awards Бет Харт. Все ее песни рассказывают ее собственную историю – боли и радости, ненависти и любви. Женщина, излечившаяся от нарко и алкозависимости, едва не угодившая в клуб 27, членами которого являются Дженис Джоплин (Бет Харт постоянно с ней сравнивают), Курт Кобейн, Кен Хенсли и др. Так же, как и Шинед О’Коннор, Бет Харт больна биполярным расстройством, но благодаря поддержке мужа, ей удалось взять недуг под контроль. Ее творчество вдохновляет и исцеляет, греет и подсказывает, что все будет хорошо.

Фото: пресс-служба Бет Харт

ФЕСТИВАЛЬ. Всі свої. Дом та декор: Новогодний дом и Маркет керамики

Когда и где: 1 – 2 декабря, Десятинная, 12

В эти выходные на фестивале будет витать дух Рождества и Нового года, пахнуть елкой, глинтвейном, мандаринами и подмигивать гирляндами. Самое время покупать украшения и декор для дома и подарки родным.

Фото: пресс-служба Всі свої

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