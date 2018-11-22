Афиша 22 – 29 ноября. Крила Джамалы, Земля DakhaBrakha и Черная пятница

На этой неделе Украина отмечает несколько памятных дат – начало Евромайдана и День памяти жертв Голодомора. Не забудьте в субботу 24 ноября зажечь свечу памяти. В эти дни в Национальном музей Мемориал жертв Голодомора состоится немало встреч и презентаций, дискуссий. Также на этой неделе свой новый альбом Крила в Киеве представит Джамала, состоится премьера балета Star Dust под музыку Дэвида Боуи, а по всем магазинам вихрем промчится Черная пятница.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 22-29 ноября. Хорошей вам недели!

АРТ. Щирі. Свята

Когда и где: до 2 декабря, музей Ивана Гончара

В музее выставлены фотографии, сделанные для третьего благотворительного календаря Щирі. Украинские звезды - певицы Тина Кароль, Джамала, Onuka, Нина Матвиенко, Dakh Daughters, Kazka, телеведущие Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Екатерина Кухар и другие сфотографированы в праздничных украинских народных костюмах из коллекции музея Ивана Гончара. Они символизируют 12 народных праздников. Эти фотографии легли в основу календаря Щирі. Свята. Его можно приобрести тут же в музее. Все средства от продажи будут переданы на реконструкцию музея.

Фото: PR Gres Todorchuk

АРТ. Гарет Джонс. Дневник

Когда и где: 20 ноября – 10 декабря, галерея Лавра

Выставка посвящена Гарету Джонсу, британскому журналисту, первому человеку, рассказавшему миру о Голодоморе в Украине 1932-1933 года. Рискуя своей жизнью он побывал в Советском союзе в самое сложное голодное время. И заявил громко о происходящем всему миру, но, к сожалению, мировые медиа и сообщество не поддержали. Дневник, который он вел во время своих путешествий по голодной Украине, стал основой для написания произведения Скотный двор Джорджа Оруэлла. На выставке представлены инсталляции, иллюстрируемые цитатами из дневника Джонса.

Фото: facebook Film.ua

АРТ. Земля, режиссера Александра Доженко в сопровождении DakhaBrakha

Когда и где: 24 ноября, Национальный музей Мемориал жертв Голодомора

В день памяти жертв Голодомора состоится показ фильма Земля Александра Довженко, вышедший на экраны в 1930 году с музыкальным сопровождением всемирно известной украинской группы DakhaBrakha. Режиссер снял фильм как гимн мировозрения нации хлеборобов. Но поскольку фильм не оправдал пропагандистских установок советского режима через 9 дней фильм убрали из проката в кинотеатрах. Фильм входит в топ-10 фильмов всех времен и народов. Зажгите в этот день свечу памяти.

Кадр из фильма Земля

ТЕАТР. Балет Star Dust под музыку Дэвида Боуи

Когда и где: 25 ноября, МЦКИ Октябрський

Знаменитый американский хореограф Дуайт Роден, автор хореографии к украинскому современному балету The Great Gatsby привозит в Украину свою новую постановку, премьера которой состоялась год назад в Нью-Йорке. Это балет Star Dust – яркое танцевальное шоу под музыку Дэвида Боуи в исполнении труппы Complexions Contemporary Ballet.

Фото: facebook Complexions Contemporary Ballet

МУЗЫКА. Джамала

Когда и где: 23 ноября, Bel`Etage

Крила – это первый большой концерт Джамалы после приятного перерыва – рождения ребенка. Киевское выступление состоится в рамках украинского тура-презентации нового, пятого студийного альбома певицы. А судя по ее инстаграм, Джамала уже записывает совсем новые песни.

Фото: Edit PR

ФЕСТИВАЛЬ. Всі свої: Чорний маркет. Сейл

Когда и где: 23 – 25 ноября, Десятинная, 12

В эту пятницу в Киеве одновременно со всем миром пройдет Black Friday. Черная пятница просто не может обойти стороной маркет Всі свої. Скидки до 20% здесь будут все три дня. Большая распродажа товаров украинского производителя состоится в рамках ярмарки Одяг. Взуття. Аксесуари.

Фото: facebook Всі свої

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