Афиша 15 – 22 ноября. Нереальные миры Андроида Джонса, дневник Голодомора и Pianoбой

Культурных событий в Киеве на этой неделе много: прогуляйтесь по нереальным мирам американского визуального художника в цифровой выставке Samskara, обязательно посмотрите в галерее Лавра на наследие британского журналиста Гарета Джонса, первым заговорившего в мире о Голодоморе в Украине, и послушайте, как зазвучит Pianoбой в зале, где выступают только Народные артисты.

Если вы еще не решили, куда пойти в Киеве на этой неделе, НВ STYLE предлагает ознакомиться с афишей интересных событий столицы на 15-22 ноября. Хорошей вам недели!

АРТ. Иммерсивный выставочный проект Samskara

Когда и где: 15 ноября – 13 января, Львовская площадь, 8

Samskara – это иммерсивный выставочный проект, снискавший мировую славу. Для ее создания объединились специалисты из США, Великобритании, Китая, Таиланда и Украины, которые соединили картины Андроида Джонсона с современными выставочными технологиями – более 70 картин и голограмм, дополненные проекциями, 18-метровая панорама с ожившими картинами Андроида Джонса и полнокупольный кинотеатр с шоу Samskara 360. Выставка получила четыре мировые кинонаграды.

Фрагмент выставочного проекта Samskara. Фото: пресс-служба Samskara

АРТ. Гарет Джонс. Дневник

Когда и где: 20 ноября – 10 декабря, галерея Лавра

Выставка посвящена Гарету Джонсу, британскому журналисту, первому человеку, рассказавшему миру о Голодоморе в Украине 1932-1933 года. Рискуя своей жизнью он трижды побывал в Советском союзе в самое сложное голодное время. И заявил громко о происходящем всему миру, но, к сожалению, мировые медиа и сообщество не поддержали. Дневник, который он вел во время своих путешествий по голодной Украине, стал основой для написания произведения Скотный двор Джорджа Оруэлла. На выставке представлены инсталляции, иллюстрируемые цитатами из дневника Джонса.

Гарет Джонс

ТЕАТР: Спящая красавица

Когда и где: 22 ноября, Театр оперы и балет им. Тараса Шевченко

Премьер национального балета Нидерландов Йонг Джу Чой и прима-балерина Национального балета Украины Екатерина Кухар покажут на сцене главное театра страны бессмертную классику – балет Спящая красавица, впервые поставленного на сцене парижской оперы в 1829 году.

Фрагмент балета Спящая красавица

КОНЦЕРТЫ. Pianoбой

Когда и где: 17 ноября, Дворец Украина

Довольно непривычное место для украинских артистов новой волны. И, тем не менее, душевность, лиричность и энергетика песен Дмитрия Шурова способна растопить каменное сердце пространства дворца, по которому бродят привидения прошлого. Гостей ждут новые песни, новые лица на сцене, новый Шуров, который не приемлет ни рамок, ни границ.

Фото: Алина Красиева

КОНЦЕРТЫ. Panivalkova

Когда и где: 18 ноября, Atlas

Это яркое и необычное женское трио влюбляет с первого взгляда и с первой ноты. Девушки удивительно органичны в своей экзотичности и уже давно полюбились европейской публике. Panivalkova виртуозно владеет как своими голосами, так и удивительными музыкальными инструментами: вибраслеп, окарина, казу, флексатон и др.

Фото: facebook Panivalkova

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