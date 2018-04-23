454 года со дня рождения Уильяма Шекспира. 20 мудрых цитат великого драматурга

Сегодня, 23 апреля, исполняется 454 года со дня рождения великого поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Хотя день его появления на свет и не был точно зафиксирован, источники свидетельствуют, что выдающийся гений родился именно в этот день.
В сокровищнице писателя нестареющие пьесы и стихотворения, которые находят своих поклонников спустя десятилетия.
Бурю эмоций у читателей вызывают повести о Ромео и Джульетте, Гамлете, Отелло, Генрихе V, а также сонеты, посвященные дружбе, разлуке, любви, ревности и меланхолии.
Талант и мудрость Шекспира никого не оставляет равнодушным, поэтому НВ STYLE предлагает вспомнить нестареющие высказывания английского поэта:
- Бедна любовь, если ее можно измерить.
- Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце.
- У влюбленных обыкновенно часы бегут вперед.
- Счастья целиком без примеси страданий не бывает.
- Имей больше, чем показываешь. Говори меньше, чем знаешь.
- Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.
- Трусы умирают много раз до наступления смерти; храбрые умирают только один раз.
- Следуй голосу ума, а не гнева.
- Бедное раздавленное насекомое страдает так же, как умирающий гигант.
- Жизнь человеческая - это ткань из хороших и дурных ниток.
- Ревность - чудовище, само себя и зачинающее, и рождающее.
- Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу.
- Сомнения - предатели: они проигрывать нас часто заставляют там, где могли бы мы выиграть, мешая нам попытаться.
- Разбойник требует: кошелек или жизнь. Врач отнимает и кошелек, и жизнь.
- Совсем не знак бездушья молчаливость, гремит лишь то, что пусто изнутри.
- Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.
- Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами.
- Одним взглядом можно убить любовь, одним же взглядом можно воскресить ее.
- Грехи других судить вы так усердно рветесь – начните со своих и до чужих не доберетесь.
- Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус.
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