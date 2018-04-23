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454 года со дня рождения Уильяма Шекспира. 20 мудрых цитат великого драматурга

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454 года со дня рождения Уильяма Шекспира. 20 мудрых цитат великого драматурга
© National Portrait Gallery

Сегодня, 23 апреля, исполняется 454 года со дня рождения великого поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Хотя день его появления на свет и не был точно зафиксирован, источники свидетельствуют, что выдающийся гений родился именно в этот день.

В сокровищнице писателя нестареющие пьесы и стихотворения, которые находят своих поклонников спустя десятилетия.

Бурю эмоций у читателей вызывают повести о Ромео и Джульетте, Гамлете, Отелло, Генрихе V, а также сонеты, посвященные дружбе, разлуке, любви, ревности и меланхолии.

Талант и мудрость Шекспира никого не оставляет равнодушным, поэтому НВ STYLE предлагает вспомнить нестареющие высказывания английского поэта:

  • Бедна любовь, если ее можно измерить.
  • Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце. 
  • У влюбленных обыкновенно часы бегут вперед.
  • Счастья целиком без примеси страданий не бывает.
  • Имей больше, чем показываешь. Говори меньше, чем знаешь.
  • Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.
  • Трусы умирают много раз до наступления смерти; храбрые умирают только один раз.
  • Следуй голосу ума, а не гнева.
  • Бедное раздавленное насекомое страдает так же, как умирающий гигант.
  • Жизнь человеческая - это ткань из хороших и дурных ниток. 
  • Ревность - чудовище, само себя и зачинающее, и рождающее.
  • Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу.
  • Сомнения - предатели: они проигрывать нас часто заставляют там, где могли бы мы выиграть, мешая нам попытаться.
  • Разбойник требует: кошелек или жизнь. Врач отнимает и кошелек, и жизнь.
  • Совсем не знак бездушья молчаливость, гремит лишь то, что пусто изнутри.
  • Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду.
  • Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами.
  • Одним взглядом можно убить любовь, одним же взглядом можно воскресить ее.
  • Грехи других судить вы так усердно рветесь – начните со своих и до чужих не доберетесь.
  • Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус.

 

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