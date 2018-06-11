Как построить доверие: пять базовых принципов. Блог бывшего агента ФБР

Без доверия отношения между людьми становятся хрупкими

В своей книге Кодекс доверия экс-агент ФБР Робин Дрик определяет доверие как имеющие под собой основание связующее звено, которое склеивает такие психосоциальные элементы жизни как семья, дружба, бизнес и государство. Без доверия трудно поддерживать существующие отношения и еще сложней – создавать новые.

Американское общество страдает от дефицита доверия, ведь из рационального оно неумолимо превращается в эмоциональное. Последние опросы показывают, что 19% американцев доверяют крупному бизнесу и лишь 16% – правительству. Еще более тревожно, что друзьям доверяют лишь 57% американцев. В 1997-м году таких было 80%. Последствия недоверия к бизнесу разрушительны, но еще более высокой является цена отсутствия доверия в личных отношениях. Главный тезис Дрика заключается в том, что настоящая власть строится на доверии, а не на манипуляциях и принуждении.

Согласно Дрик, доверие можно построить на пяти базовых принципах.

1.Отказ от своего эго.

Эгоистичные люди больше заинтересованы в достижении личных целей, а не чужих задач. Общие цели порождают единство. Люди, разделяющие общие цели, доверяют друг другу. Доверие – это топливо, на котором работают личные и бизнес-отношения. Без доверия мы большую часть времени проведем, оглядываясь назад и проверяя все, что говорит и делает человек. Мы склонны доверять другим, пока они не дадут нам причины для сомнений. Первый шаг к формированию доверия – ставить чужие цели выше собственных.

2.Отказ от осуждения.

Уважайте мнения и взгляды других, особенно, если они отличаются от ваших. Никто не доверяет людям, которые смотрят на других свысока или не пытаются понять окружающих. Дрик утверждает, что, когда люди чувствуют свободу быть собой, другие всегда видят их с лучшей стороны. Когда люди чувствуют, что их осуждают, то менее склонны прикладывать усилия для достижения общих целей.

3.Признание других.

Никто не ждет, что вы будете соглашаться со всеми чужими мнениями, но каждый хочет быть понятым. Каждый из нас был рожден со священным правом на собственные мысли, и никто не появился на свет с желанием навредить другим. В каждом человеке есть базовая добропорядочность, и, чтобы быть достойным доверия, вы должны признавать эту добропорядочность в людях и разделять всеобщее уважение. Взаимоуважение – общая почва, которая может объединить людей со всего постоянно сжимающегося мира.

Щедрость создает атмосферу близости, которая помогает заключать сделки

4.Уважение разума.

Разум создает фундамент для рациональных, общих интересов, на которых заждется доверие. Доверие, вдохновленно лишь эмоциональностью, продолжается лишь до появления следующей эмоции. Кодекс доверия утверждает, что, если вы дадите людям надежные причины вас уважать, то они будут это делать.

5.Щедрость.

Сегодня большинство людей понимают, что жизнеспособными являются только сделки win-win. Хорошие лидеры стараются получить чуть больше, чем отдают, а великие – отдать немного больше, чем получают. Щедрость создает атмосферу близости, которая помогает заключать сделки и прокладывает путь для новых. Добавление доверия в уравнение личного, политического и профессионального поведения является частью его решения.

Эти принципы доверия, по мнению Дрика, должны использовать не только отдельные люди, но также целые корпорации и нации. Без верных друзей люди становятся более изолированными. Без правительства, которому можно доверять, люди становятся менее патриотичными. Без доверия между нациями войны становятся более вероятными.

Робин Дрик возглавлял Программу по анализу поведения контрразведки ФБР, где его основной задачей было мешать усилиям иностранных шпионов и нанимать американских. Принципы, изложенные в его Кодексе доверия, основаны на опыте работы в ФБР.

Джек Шафер – бывший сотрудник ФБР, автор книги “Включаем обаяние по методике спецслужб”, переведенной на 18 языков.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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