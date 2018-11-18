Фильм Донбасс удостоили высшей награды на кинофестивале в Севилье

Фильм Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы получил гран-при на 15-м международном кинофестивале в Севилье (Испания).

Об этом сообщает ZN,UA.

Лента соревновалась с 19-ю фильмами, среди которых: новые работы призеров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлана, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Лёве, лауреатов премии "Оскар" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша.

Фильм Донбасс впервые показали в рамках программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля. Там он был награжден премией за режиссуру.

Североамериканская премьера драмы состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре сообщество кинокритиков Украины наградило Донбасс премией Киноколо за лучший фильм и режиссуру.

Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

НВ назвал военную драму Донбасс документом эпохи. Тринадцать коротких сюжетов ленты показывают панораму жизни на оккупированных территориях. За основу сценария фильма взяты любительские видеоролики, снятые на оккупированных территориях и отобранные режиссером.

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