Евровидение-2018: Видео выступлений победителей первого полуфинала

8 мая в Лиссабоне (Португалия) прошел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Право принимать популярный конкурс Португалия впервые получила благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois. В гранд-финале Евровидения-2017 в Киеве он набрал рекордные 758 баллов.

В первом полуфинале Евровидения-2018 выступили 19 конкурсантов, однако в финал из них попали только 10: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия, Кипр.

НВ STYLE предлагает вспомнить, как выступили победители первого полуфинала:

Евгент Бушпепа (Албания) - Mall

Миколас Йозеф (Чехия) - Lie To Me

Ева Засимаускайте (Литва) - When We’re Old

Нетта (Израиль) - Toy

Элина Нечаева (Эстония) - La Forza

EQUINOX (Болгария) - Bones

Сезар Семпсон (Австрия) - Nobody But You

Саара Аалто (Финляндия) - Monsters

Райан О’Шонесси (Ирландия) - Together

Элени Фурейра(Кипр) - Fuego

Напомним, 6 мая в Лиссабоне состоялось торжественное открытие песенного конкурса Евровидение-2018. Церемония состоялась на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Впервые в истории Евровидения из-за океанской тематики конкурсанты из 43 стран выходили к ведущим не на традиционную красную, а на голубую дорожку. Смотрите, как это было - в фоторепортаже НВ Style.

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