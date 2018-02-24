Стало известно, кто поедет на Евровидение 2018 от Украины

Сегодня, 24 февраля, состоялся финал национального отбора на Евровидение 2018.

Победителем нацотбора стал MELOVIN. Именно он с песней Under The Ladder будет представлять Украину в Лиссабоне на песенном конкурсе Евровидение 2018.

По результатам зрительского голосования, а также голосования жюри, в состав которого в этом году вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken), MELOVIN получил навысшее количество баллов – 11.

За право представлять Украину на конкурсе, который пройдет в столице Португалии Лиссабоне в мае, боролись шестеро артистов – победители двух полуфиналов. Напомним, в ходе первого полуфинала национального отбора в финал прошли исполнители Vilna, Laud и группа The Erised. Во втором полуфинале победу выбороли Melovin, Tayanna и Kadnay.

Вспомнить песни всех финалистов украинского нацотбора на Евровидение 2018 вы можете вместе с НВ STYLE.

Отметим, что Национальный отбор Украины на Евровидение 2018 проходил с двумя полуфиналами. В каждом из полуфиналов выступало по девять конкурсантов.

63-й конкурс песни Евровидение пройдет в Лиссабоне благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на конкурсе предыдущего года, который проходил в Киеве. Напомним, украинская столица принимала конкурс в 2017 году благодаря победе Джамалы в Стокгольме в 2016 году.

Первый и второй полуфиналы Евровидения 2018 состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая 2018 года. Согласно жеребьевке организаторов,MELOVIN будет выступать во второй половине второго полуфинала конкурса – в четверг 10 мая.

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