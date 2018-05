Сегодня, 10 мая в столице Португалии, Лиссабоне пройдет второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения 2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Евровидение 2018. Второй полуфинал. Онлайн

Порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2018 (10 мая):

Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write А Song Румыния: The Humans - Goodbye Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are Дания: Rasmussen - Higher Ground Россия: Julia Samoylova - I Will not Break Молдова: DoReDos - My Lucky Day Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up Мальта: Christabelle - Taboo Венгрия: AWS - Viszlát nyár Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off Черногория: Vanja Radovanovic - Inje Словения: Lea Sirk - Hvala, ne! Украина: MELOVIN - Under the Ladder

Предлагаем вместе с НВ Style познакомиться с участниками второго полуфинала Евровидения 2018.

1. Норвегия - Александр Рыбак, That's How You Write А Song

Норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак известен как победитель Евровидения 2009, которое проходило в Москве. Спустя девять лет исполнитель решил участвовать в конкурсе снова.

Александр Рыбак родился в семье музыкантов: его мама – пианистка, а отец – скрипач. Именно отец стал первым учителем Александра. С детства музыкант воспитывался на фольклоре и классической музыке. С пяти лет Александр начал играть на скрипке и фортепиано, танцевать, сочинять песни и петь.

В четыре года Александр вместе с родителями переехал в Норвегию, куда его отца пригласили работать. Там семья поселилась в Осло, и дальнейшее развитие творчества артиста проходило здесь.

После триумфа на Евровидении-2009 музыкальная карьера Рыбака пошла вверх. Он стал давать много концертов и участвовать в мировых фестивалях, его приглашали в различные телешоу и другие развлекательные проекты.

2. Румыния - The Humans, Goodbye

Румынская группа The Humans была образована в 2017 году в Бухаресте. Триумф в национальном отборе на Евровидение-2018 стали для молодой и практически неизвестной группы настоящим прорывом и первым серьезным шагом в профессиональной музыкальной карьере.

Песню Goodbye написала вокалистка группы Кристина Карамарку. В конкурсной композиции группа поднимает острые социальные проблемы.

3. Сербия - Саня Илич и Балканика, Nova deca

Группа Balkanika была основана композитором и пианистом Саней Иличем в 1998 году. Отличительная черта коллектива - в его этническом звучании и народных мотивах песен.

Музыканты из Balkanika стараются сохранять, оживлять и осовременивать сербские музыкальные традиции средневековья. В творчестве группы традиционные балканские инструменты гармонично сочетаются с современными аранжировками.

4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг, Who We Are

Джессика Мускат и Дженифер Бренинг стали победительницами первого открытого национального отбора Сан-Марино.

Певица, автор песен и актриса Джессика Мускат родилась на Мальте и принимала участие в национальном отборе своей страны семь раз, но безуспешно. Попасть на конкурс девушка смогла лишь в этом году на национальном отборе Сан-Марино.

Партнершей Джессики на сцене Евровидения стала немецкая певица и рэп-музыкант Дженифер Бренинг. Музыкальную карьеру Дженифер начала развивать с 2013 года.

5. Дания - Расмуссен, Higher Ground

Датский певец и актер Расмуссен изучал драматургию и музыку в Орхусском университете. Как актер, он играл в мюзиклах Вестсайдская история, Отверженные.

Музыкант работает учителем в Школе исполнительского мастерства Виборга и в Орхусской школе театрального обучения. Также Расмуссен является лидером и вокалистом кавер-бэнда Hair Metal Heroes. На Евровидении-2018 он выступает с песней Higher Ground.

6. Россия - Юлия Самойлова, I Won't Break

Россиянка Юлия Самойлова, которая из-за запрета СБУ за незаконное посещение Крыма в прошлом году не попала на конкурс в Киеве, теперь пробует свои силы в Лиссабоне. Юлия родилась в городе Ухта. В 13 лет стала инвалидом 1-й группы и передвигается на инвалидной коляске.

С ранних лет Самойлова участвовала в различных конкурсах тлантов. В 14 лет стала лауреатом музыкального фестиваля На крыльях мечты. Юлия стала финалистом третьего сезона проекта Аллы Пугачевой Фактор А.

7. Молдавия - DoReDos, My Lucky Day

Молдавское трио DoReDos, которое было основано в 2011 году, уже пытались представить Молдавию на Евровидении в 2015 и 2016 году. Но удача улыбнулась ребятам только сейчас. В 2017 году DoReDos стали победителями на конкурсе Новая волна, после чего все три участника группы получили звания заслуженных артистов Молдовы.

Активное участие в подготовке DoReDos к Евровидению 2018 принимает Филипп Киркоров, который также является композитором их конкурсной песни My Lucky Day.

8. Нидерланды - Вэйлон, Outlaw in 'Em

37-летний певец Вэйлон начал свою карьеру в 15 лет на телешоу Telekids. В 1997 году он подписал свой первый контракт со звукозаписывающей компанией EMI, а в 2001 году поехал в США для развития творческой карьеры.

Широкая популярность к Вэйлону пришла после участия в талант-шоу Holland’s Got Talent в 2008 году. В 2014 году певец уже представлял Нидерланды на Евровидении в составе группы The Common Linnets. Однако потом исполнитель сосредоточился на сольной карьере и сейчас будет представлять свою страну.

9. Австралия - Джессика Маубой, We Got Love

Австралийская R&B и поп-певица, автор песен и актриса Джессика Маубой родилась в многодетной семье. Ее дом описывали как «самый шумный дом в квартале», с ее часто поющей матерью, отцом, играющим на гитаре, и остальными членами семьи, показывающими свою страсть к музыке.

В 14 лет Маубой показала свои таланты на фестивале Tamworth Country Music Festival и победила. Затем певица отправилась в Сидней и подписала контракт с Sony Music Australia. Чуть позже с песней Уитни Хьюстон I Have Nothing она прошла в четвертый сезон шоу Australian Idol и дошла до полуфинала.

После участия в талант-шоу о Джессике Маубой узнала вся Австралия, певица сочиняла песни, снимала клипы, выпускала альбомы и гастролировала по стране и миру. В 2018 году Джессика стала победительницей Национального отбора на Евровидение 2018.

10. Грузия - Iriao, Sheni Gulistvis

Iriao – грузинская джазовая и этно-народная музыкальная группа, которая была основана в 2013 году Давидом Малазонией и состоит из семи человек. Iriao считается первым музыкальным коллективом, который объединил джаз с грузинскими этническими мелодиями.

11. Польша - Gromee & Лукас Майер, Light Me Up

В этом году Польшу на Евровидении представляет польско-шведский дуэт Gromee и Лукас Мейер. Артисты попытаются покорить европейскую публику с зажигательной танцевальной композицией Light Me Up. Песня рассказывает о поддержке близких и вере в себя.

Ди-джей Gromee родился в Кракове и стал популярным музыкантом в стиле хаус. За свою карьеру Gromee выпустил немало синглов с различными артистами. Лукас Мейхер – шведский рок-музыкант, певец, гитарист и автор песен, вытупающий в составе группы No Sleep For Lucy.

12. Мальта - Кристабель, Taboo

Мальтийская певица Кристабель Борг начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, но в качестве телеведущей. В 2014 певица уже принимала участие в отборе Мальты на Евровидение, но заняла лишь восьмое место. Затем Кристабель пробовала свои силы в отборах 2015 и 2016 года. Одержать победу исполнительнице удалось лишь в 2018 году. Во втором полуфинале Евровидения-2018 Кристабель выступает с песней Taboo.

13. Венгрия - AWS, Viszlát nyár

Венгерская группа AWS пишет музыку в стиле металкор и пост-хардкор. С момента своего основания в 2006 году группа выпустила три альбома, три сингла, сняла семь клипов, активно гастролировала по Европе и выступила на фестивале Sziget. На Евровидении-2018 AWS выступят с песней о страданиях от любви Viszlát Nyár.

14. Латвия - Лаура Риззотто, Funny Girl

Лаура родилась в Рио-де-Жанейро, ее отец бразилец. Но у девушки двойное, латвийско-бразильское, гражданство. Детство певицы прошло между Рио-де-Жанейро и США, а музыке она обучалась в музыкальном колледже Беркли в Бостоне.

После колледжа Лаура Ризотто окончила Калифорнийский институт искусств со степенью в области музыкального искусства и продолжила обучение в Колумбийском университете, где получила степень магистра в области музыки.

Свою карьеру девушка стала развивать 2009 году, подписав контракт с лейблом Universal Music Brazil. В 2011 году вышел дебютный альбом артистки, после чего она выступала на разогреве у Деми Ловато и была учителем португальского языка для Дженнифер Лопес. На Евровидении 2018 Лаура выступает с песней Funny girl.

15. Швеция - Бенджамин Ингроссо, Dance You Off

Популярный шведский певец и поэт-песенник Бенджамин Ингроссо родился 14 сентября 1997 года в шведском Дандериде. Его мама – знаменитая певица Пернилла Уолгрен, а отец – бывший танцор Эмилио Ингроссо, поэтому неудивительно что творческие навыки развились и у Бенджамина.

Уже в 8 лет Бенджамин победил на детском конкурсе Lilla Melodifestivalen, а в 2006 году представил Швецию на конкурсе MGP Nordic, где занял 4-е место. Также юный артист принимал участие в мюзиклах, снимался в сериале и победил на шоу Let’s Dance.

В марте 2018 года Бенджамин Ингроссо выступил в финале национального отбора на Евровидение 2018. Среди двенадцати участников, боровшихся за победу, Бенджамин набрал максимальное количество балов как от членов жюри, так и от телезрителей, и получил право выступать на конкурсе.

16. Черногория - Ваня Радованович, Inje

Черногорский музыкант, певец и автор песен Ваня Радованович родился в Белграде. Свою карьеру исполнитель начал в 2004 году, выступив на Музыкальном фестивале в Будве и получив награду за лучший дебют фестиваля. После этого музыкант принимал участие во многих других фестивалях и конкурсах, а в 2007 году основал собственную музыкальную группу.

За более чем 10 лет музыкальной карьеры певец выпустил несколько синглов, два сольных альбома и создавал песни для других артистов. В 2018 году артист представляет свою страну на Евровидении.

17. Словения - Леа Сирк, Hvala, ne!

Словенская певица и автор песен Леа Сирк уже пыталась пробиться на Евровидение в 2009, 2010 и 2017 годах. Вернувшись на словенский отбор в 2018, она выиграла с песней Hvala, ne! и теперь представляет свою страну на Евровидении-2018.

18. Украина - MELOVIN, Under the Ladder

Константин Бочаров, теперь более известный как MELOVIN, родился 11 апреля 1997 года в Одессе. С музыкой будущий представитель Украины на Евровидении-2018 познакомился в четыре года, когда бабушка подарила ему музыкальную шкатулку с мелодией Бетховена.

К творчеству душа MELOVINа лежала еще с детства. Он был единственным мальчиком в школьном хоре, участвовал в различных постановках, писал сценарии, а на школьных переменах постоянно давал мини-концерты в кабинете музыки.

В 2009 году Костя Бочаров поступил в школу Народного театра Самоцвіти, после чего участвовал и побеждал во многих городских конкурсах и фестивалях актерского мастерства, а также был ведущим развлекательных событий и мероприятий.

В сентябре 2015 года Бочаров поступил в Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра. В этом же году певец принял участие в шестом сезоне украинского талант-шоу Х-Фактор, где стал победителем.

В 2017 году MELOVIN впервые принял участие в национальном отборе на Евровидение, но с песней Wonder занял только третье место. В этом году удача певцу улыбнулась.

Евровидение 2018. Когда состоится финал

Напомним, гранд-финал Евровидения 2018, в ходе которого определится победитель, состоится в эту субботу, 12 мая. В финале выступят десять участников из первого полуфинала, десятка финалистов из второго полуфинала, а также участники, автоматически попадающие в заключительный этап конкурса - страны Большой пятерки - Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция, а также страна-хозяйка Евровидения Португалия.

Участники финала Евровидения 2018, автоматически попадающие в финал (12 мая):

Португалия: Cláudia rua camilo - O jardim

Италия: Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto ниент

Великобритания: SuRie - Storm

Испания: Y Amaia Alfred - Tu canción

Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Франция: Madame Monsieur - Mercy

Евровидение 2018. Прогнозы букмекеров

Ранее букмекеры обновили свои прогнозы по результатам первого полуфинала и внесли в список фаворитов Евровидения 2018 представительницу Литвы - Еву Засимаускайте, которая исполнила трогательную балладу When We’re Old. Певица, которая ранее занимала лишь 22 строчку в списке фаворитов букмекеров, теперь располагается на пятом месте.

Согласно данным аналитического портала Oddschecker, изменились и лидеры в списках фаворитов букмекеров. Если ранее победу прогнозировали представительнице Израиля Нетте Барзилай, то теперь она располагается лишь на третьем месте.

Главным фаворитом букмекеров на текущий момент является представительница Кипра - Элени Фурейра. Не меньше шансов одержать победу в финале Евровидения 2018 у представителя Норвегии – Александра Рыбака, который занимает в рейтинге букмекеров второе место.

