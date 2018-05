Евровидение 2018. Онлайн-трансляция. Финал

Сегодня, 12 мая в Лиссабоне, Португалия стартует финал Евровидения 2018, где на сцене Алтис-Арены сегодня выступит 26 участников!

В Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала - UA: Перший и СТБ. Смотреть онлайн финал Евровидения 2018 с сопутствующей текстовой трансляцией также можно на НВ Style. Прямая трансляция гранд-финала Евровидения 2018 началась в 22:00 по киевскому времени.

Евровидение 2018. Финал. Онлайн-трансляция

Порядок выступления участников Евровидения 2018 в финале

Украина. MELOVIN – Under the Ladder Испания. Amaia y Alfred – Tu canción Словения. Lea Sirk – Hvala, ne! Литва. Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old Австрия. Cesár Sampson – Nobody But You Эстония. Elina Nechayeva – La Forza Норвегия. Alexander Rybak – That's How You Write А Song Португалия. Cláudia Pascoal – O jardim Великобритания. SuRie – Storm Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – Nova deca Германия. Michael Schulte – You Let Me Walk Alone Албания. Eugent Bushpepa – Mall Франция. Madame Monsieur – Mercy Чехия. Mikolas Josef – Lie to Me Дания. Rasmussen – Higher Ground Австралия. Jessica Mauboy – We Got Love Финляндия. Saara Aalto – Monsters Болгария. EQUINOX – Bones Молдова. DoReDos – My Lucky Day Швеция. Benjamin Ingrosso – Dance You Off Венгрия. AWS – Viszlát nyár Израиль. Netta Barzilai –TOY Нидерланды. Waylon – Outlaw In 'Em Ирландия. Ryan O’Shaughnessy – Together Кипр. Eleni Foureira – Fuego Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

В Лиссабоне Евровидение проходит благодаря победе португальца Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на прошлогоднем конкурсе в Киеве. Отметим, что для Португалии эта победа стала знаковой и дебютной.

Португалия участвовала в конкурсе песни Евровидение с 1964 года и стала одной из стран-антирекордсменок - она дольше всех продолжала свою полосу неудач. Страна участвовала в конкурсе 53 года и стала рекордсменкой по самому долгому участию в конкурсе без единой победы. Лучшим ее результатом в финале являлось 6 место в 1996 году, а в полуфинале — 2 место в 2008 году. Трижды она занимала последнее место на Евровидении.

Таким образом, в 2017 году Салвадор Собрал принес своей стране победу, ожидаемую более полувека! При этом, он набрал рекордные 758 баллов.

Вспоминаем триумфальное выступление португальца на Евровидении 2017.

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

Евровидение 2018. Логотип и слоган

Логотип и слоган Евровидения 2018 был вдохновлен культурой и историей Португалии. Авторы логотипа отметили, что Португалия всегда объединяла Европу через океан, а 500 лет назад Лиссабон был центром многих морских маршрутов в мире, ввиду чего главной темой конкурса стала морская концепция. Логотипом Евровидения 2018 стала стилизованная раковина, а слоган конкурса All Aboard! (Все на борт!) продолжил морскую концепцию.

Евровидение 2018. Кто в финале

В сегодняшнем финале Евровидения 2018 выступят 26 участников. В частности, зрители увидят выступления десяти победителей первого полуфинала, десяти победителей второго полуфинала, представителей стран Большой пятерки - Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, которые прошли в финал автоматически, а также страны-хозяйки Евровидения 2018 - Португалии.

По результатам первого полуфинала, в финал Евровидения 2018 прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия и Кипр.

По завершению второго полуфинала путевку в финал получили Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

Участники финала Евровидения 2018, которые автоматически прошли в финал:

Португалия: Cláudia rua camilo - O jardim

Италия: Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto ниент

Великобритания: SuRie - Storm

Испания: Y Amaia Alfred - Tu canción

Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Франция: Madame Monsieur - Mercy

Предлагаем вместе с НВ Style узнать о каждом участнике финала Евровидения 2018!

1. Украина. MELOVIN – Under the Ladder

Константин Бочаров, сейчас известный как MELOVIN, родился в 1997 году в Одессе. В 2015 году поступил в Киевский институт Глиера и принял участие в шестом сезоне украинского талант-шоу Х-Фактор, где стал победителем. В 2017 году принял участие в национальном отборе на Евровидение, но занял только третье место. А в этом году удача певцу улыбнулась.

2. Испания. Альфред & Амайя – Tu canción

Дуэт выборол право представлять свою страну на Евровидении 2018 на концерте Gala Eurovisión. Альфред Гарсия принимал участие в испанских талант-шоу La Voz (аналог проекта Голос страны) и в Operación Triunfo. Амайя Ромеро участвовала в шоу El Número Uno и проекте Operación Triunfo, где в этом году победила.

3. Словения. Леа Сирк – Hvala, ne!

Мама двух дочерей Леа Сирк уже пыталась пробиться на Евровидение в 2009, 2010 и 2017 годах. Также дважды она выступала на Евровидении в качестве бэк-вокалистки: в 2014 и в 2016 годах. В 2018 выиграла отбор с песней Hvala, ne! (Спасибо, нет!).

4. Литва. Ева Засимаускайте – When We’re Old

Ева Засимаускайте выросла в семье врачей. В 16-летнем возрасте девушка выступила в составе каунасского хора в телепроекте Война хоров. После того, как хор одержал победу в проекте, три года выступала вместе с ним, гастролируя по Литве.

5. Австрия. Сезар Семпсон – Nobody But You

Сезар Семпсон в 17 лет начал гастролировать по Австрии. В 2016 году он стал бэк-вокалистом у представительницы Болгарии на Евровидении Поли Геновой, в 2017 году сотрудничал с Кристианом Костовым, а в 2018 году принял участие в национальном отборе Австрии и попал на конкурс.

6. Эстония. Элина Нечаева – La Forza

Элина Нечаева из Эстонии в начале карьеры пела эстрадные песни. Но однажды услышала оперу Верди Травиата и поняла, что хочет быть именно оперной певицей.

7. Норвегия. Александр Рыбак – That's How You Write А Song

Александр Рыбак известен как победитель Евровидения 2009. После триумфа музыкальная карьера Рыбака пошла вверх. Он стал давать много концертов и участвовать в мировых фестивалях, его приглашали в различные телешоу и другие развлекательные проекты. Спустя девять лет исполнитель решил участвовать в конкурсе снова.

8. Португалия. Клаудия Паскоал – O jardim

В 2010 году Клаудия Паскоал приняла участие в португальском музыкальном шоу Ídolos, которое принесло ей первую популярность. В 2013 году певица показала свой талант на шоу X Factor. В 2017 году стала финалисткой пятого сезона Голоса страны Португалии, а через год победила в португальском отборе на Евровидение.

9. Великобритания. SuRie – Storm

Британская певица Сюзанна Мари Корк, SuRie, закончила Королевскую академию музыки. Ранее певица уже бывала на сцене Евровидения, в 2015 и 2017 годах она была бэк-вокалисткой у представителей Бельгии.

10. Сербия. Саня Илич и Балканика – Nova deca

Группа Balkanika была основана композитором и пианистом Саней Иличем в 1998 году. Музыканты стараются сохранять, оживлять и осовременивать сербские музыкальные традиции средневековья.

11. Германия. Михаэль Шульте – You Let Me Walk Alone

Широкая популярность пришла к Михаэлю Шульте благодаря Интернету. В 2008 году Шульте зарегистрировал свой канал на YouTube и выложил видеоклип с кавер-версией хита Рианны - Umbrella. Вдохновленный неожиданным успехом, Михаэль продолжил публиковать в сети собственные аранжировки, постепенно приобретая известность.

12. Албания. Евгент Бушпепа – Mall

Стремительная карьера Евгента Бушпепа началась с популярной албанской рок-песни Maska e Madheshtise, выпущенной в 2007 году для конкурса TOP FEST 4. В конце 2017 года Бушпепа стал представителем Албании на Евровидении 2018.

13. Франция. Madame Monsieur – Mercy

Madame Monsieur – французский дуэт, созданный вокалисткой Эмили Сатт и продюсером Жаном-Карлом Люка. Свой дебютный альбом Tandem дуэт выпустил 4 ноября 2016 года.

14. Чехия. Миколас Йозеф - Lie to Me

Представитель Чехии Миколас Йозеф вырос в семье музыкантов и с пяти лет играет на гитаре. Украинские зрители могут помнить Миколаса благодаря его выступления на первом полуфинале украинского Национального отбора на Евровидение.

15. Дания. Расмуссен – Higher Ground

Датский певец и актер Расмуссен изучал драматургию и музыку в Орхусском университете. Играл в мюзиклах Вестсайдская история, Аренда, Отверженные. Работает учителем в Школе исполнительского мастерства Виборга и в Орхусской школе театрального обучения.

16. Австралия. Джессика Маубой – We Got Love

Австралийская R&B- и поп-певица Джессика Маубой пела в местном церковном хоре вместе с бабушкой. С песней Уитни Хьюстон I Have Nothing она прошла в четвертый сезон шоу Australian Idol и дошла до полуфинала. После участия в талант-шоу о Джессике Маубой узнала вся Австралия.

17. Финляндия. Саара Аалто – Monsters

Саара Аалто заняла второе место в конкурсе Talent Suomi в 2006, а также в конкурсе The Voice of Finland в 2012. Артистка принимала участие в отборах Финляндии на Евровидение в 2011 и 2016 годах, но оба раза занимала второе место.

18. Болгария. EQUINOX – Bones

Група Еquinox былa создана специально для Евровидения 2018. Пять членов коллектива никогда раньше не выступали вместе.

19. Молдова. DoReDos – My Lucky Day

Молдавское трио DoReDos, которое было основано в 2011 году, уже пытались представить Молдавию на Евровидении в 2015 и 2016 году. Но удача улыбнулась ребятам только сейчас. Активное участие в подготовке DoReDos к Евровидению-2018 принимает Филипп Киркоров, который также является композитором их конкурсной песни My Lucky Day.

20. Швеция. Бенджамин Ингроссо – Dance You Off

Бенджамин Ингроссо принимал участие в мюзиклах, снимался в сериале и победил на шоу Let’s Dance. В марте 2018 года выступил в финале национального отбора на Евровидение Melodifestivalen 2018. Среди двенадцати участников Бенджамин набрал максимальное количество балов.

21. Венгрия. AWS – Viszlát nyár

Венгерская группа AWS пишет музыку в стиле металкор и пост-хардкор. С момента своего основания в 2006 году выпустила три альбома, три сингла, сняла семь клипов, активно гастролировала по Европе и выступила на фестивале Sziget.

22. Израиль. Нетта Барзилай –TOY

Букмекеры несколько месяцев подряд пророчили первое место представительнице Израиля Нетте Барзилай. Артистка работала инструктором в профессиональном лагере для начинающих музыкантов, была солисткой ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛа, резидентом музыкального клуба Bar Giora и руководителем еженедельных блюзовых вечеров.

23. Нидерланды. Вэйлон – Outlaw In 'Em

37-летний Вэйлон начал свою карьеру в 15 лет на телешоу Telekids. Широкая популярность к Вэйлону пришла после участия в талант-шоу Holland’s Got Talent в 2008 году.

24. Ирландия. Райан О’Шонесси – Together

Райан О'Шонесси играет на гитаре, фортепиано и саксофоне. О'Шонесси участвовал в шестом сезоне Britain's Got Talent, где занял пятое место. Также он участвовал в первом сезоне ирландской версии шоу Голос.

25. Кипр. Элени Фурейра – Fuego

Карьера певицы началась в 2007 году с участия в девичьей группе Mystique. Группа выпустила несколько синглов и распалась в 2009 году. Через год Элени Фурейра решила начать сольную карьеру. Огромную популярность Элени принесла совместная песня с Даном Баланом Chica Bomb, которая была главным хитом лета 2010 года.

26. Италия. Эрмал Мета & Фабрицио Моро – Non mi avete fatto niente

Эрмал Мета и Фабрицио Моро объединили свои усилия, чтобы принять участие в фестивале Сан-Ремо в качестве дуэта. После триумфальной победы дуэт получил право представлять страну на Евровидении.

