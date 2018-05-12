Евровидение 2018: онлайн-трансляция финала

Сегодня, 12 мая в столице Португалии, Лиссабоне проходит гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2018.

В этом году в Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала — UA: Перший и СТБ. Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2018 с сопутствующей текстовой трансляцией также можно на НВ Style. Прямая трансляция гранд-финала Евровидения 2018 стартует в 22:00 по киевскому времени.

Евровидение 2018. Финал. Онлайн-трансляция

Порядок выступления участников Евровидения 2018 в финале

Украина. MELOVIN – Under the Ladder Испания. Amaia y Alfred – Tu canción Словения. Lea Sirk – Hvala, ne! Литва. Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old Австрия. Cesár Sampson – Nobody But You Эстония. Elina Nechayeva – La Forza Норвегия. Alexander Rybak – That's How You Write А Song Португалия. Cláudia Pascoal – O jardim Великобритания. SuRie – Storm Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – Nova deca Германия. Michael Schulte – You Let Me Walk Alone Албания. Eugent Bushpepa – Mall Франция. Madame Monsieur – Mercy Чехия. Mikolas Josef – Lie to Me Дания. Rasmussen – Higher Ground Австралия. Jessica Mauboy – We Got Love Финляндия. Saara Aalto – Monsters Болгария. EQUINOX – Bones Молдова. DoReDos – My Lucky Day Швеция. Benjamin Ingrosso – Dance You Off Венгрия. AWS – Viszlát nyár Израиль. Netta Barzilai –TOY Нидерланды. Waylon – Outlaw In 'Em Ирландия. Ryan O’Shaughnessy – Together Кипр. Eleni Foureira – Fuego Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

В Лиссабоне Евровидение проходит впервые благодаря победе Салвадора Собрала с песней Amar pelos dois на прошлогоднем конкурсе в Киеве.

Напомним, ради 28-летнего исполнителя, у которого был диагностирован порок сердца, руководство Евровидения изменило правила накануне проведения конкурса в прошлом году, и разрешило пропустить репетиции полуфинала из-за состояния здоровья и приехать сразу на генеральный прогон.

В результате артисту удалось впервые за всю историю Евровидения принести победу своей стране.

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

Евровидение 2018. Логотип и слоган

Логотип и слоган Евровидения 2018 вдохновлен Португалией - особенностями ее культуры и истории. Португалия всегда объединяла Европу через океан, а 500 лет назад Лиссабон был центром многих морских маршрутов в мире, поэтому темой для конкурса стала морская концепция. Таким образом, логотипом Евровидения 2018 стала стилизованная раковина, а слоган конкурса All Aboard! (Все на борт!) продолжил морскую тему.

Евровидение 2018. Когда и где пройдет

Первый и второй полуфиналы 63‑го конкурса песни Евровидение 2018 состоятся 8 и 10 мая, в то время как гранд-финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 12 мая.

Местом проведения Евровидения 2018 в Лиссабоне был выбран третий по величине крытый стадион в Европе и крупнейший в Португалии – Altice Arena, который вмещает около 20 тысяч зрителей.

Согласно информации, ранее опубликованной на официальном сайте Евровидения, дизайн сцены снова разработает Флориан Ведер – известный немецкий дизайнер, который сотрудничает с песенным конкурсом уже четвертый год подряд. Он прославился на весь мир благодаря своим зрелищным сценам, которые ранее создавал не только для Евровидения, но и для британского и американского Х-фактора, а также крупнейших музыкальных церемоний мира, включая MTV Video Music Awards.

По его задумке, сцена Евровидения 2018 будет оформлена в стиле, вдохновленном океаном и кораблями в честь культуры и истории Португалии. По данным организаторов конкурса, Ведер создаст на сцене Евровидения 2018 волны-трансформеры, интегрированные фонтаны и воплотит в жизнь ряд инновационных технологий, которые, по его мнению, смогут удивить даже самых скептически настроенных зрителей.

© eurovision.tv

© eurovision.tv

Евровидение 2018. Список участников и порядок выступлений

В первом полуфинале Евровидения 2018 выступят представители 19 стран. В частности, 8 мая свои конкурсные композиции представят участники из Албании, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Литвы, Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Ирландии и Швейцарии.

В ходе второго полуфинала, который состоится 10 мая, зрители увидят выступления представителей 18 стран – Украины, Австралии, Дании, Норвегии, Молдовы, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении и Швеции. Напомним, Украину на Евровидении 2018 представит MELOVIN, который ранее стал победителем национального отбора и получил право представлять страну на конкурсе в Португалии.

Самые популярные участники Евровидения 2018 на YouTube. ТОП-10

В гранд-финале конкурса, который состоится 12 мая, выступят победители из первого и второго полуфиналов, а также представители стран «большой пятерки» - Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции, и представитель страны-хозяйки - Португалии.

С полным списком участников и их конкурсных композиций можно ознакомиться на НВ Style.

Евровидение 2018. Онлайн-трансляция

Впервые в истории Евровидения песенный конкурс в Украине будут транслировать сразу два телеканала — СТБ и UA: Перший.

Комментировать эфиры на СТБ будет Сергей Притула, в то время как трансляцию на украинском языке на телеканале UA: Перший будут комментировать Тимур Мирошниченко и Татьяна Терехова.

Смотреть Евровидение 2018 онлайн можно будет на официальном канале конкурса на YouTube. НВ Style также проведет онлайн-трансляцию полуфиналов конкурса, а также гранд-финала с сопроводительной текстовой трансляцией, в которой соберет реакции соцсетей, лучшие кадры с конкурса, а также комментарии музыкальных экспертов в сети.

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE.