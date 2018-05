Вспомнить все. История участия Украины в Евровидении

В эфире своей авторской программы Вініл на Радіо НВ Павел Шилько решил вспомнить историю участия Украины в Евровидении.

Впервые украинцы увидели трансляцию знаменитого конкурса Евровидение на общенациональном телеканале в 2002 году. Украина еще не была страной — участником мероприятия, которое тогда проходило в Эстонии.

Однако уже в 2003 году Украина впервые получила право участвовать в этом конкурсе, проходившем в столице Латвии Риге. Тогда честь страны на Евровидении защищал украинский певец Александр Пономарев.

"Тогда не было еще никаких отборов, это был абсолютно логичный выбор, самый топовый исполнитель на то время. И это была необычная поездка, потому что мы, ввиду экономии и всего остального, ехали автобусом более суток через Беларусь. И конкурс получился не самым успешным для Украины, Пономарев занял 13 место ", — вспоминает радиоведущий Павел Шилько.

Первооткрыватель Евровидения для Украины Александр Пономарев долго занимался выбором своей песни для конкурса. В итоге он остановился на Hasta la vista израильского композитора Цвика Пика, другая песня которого, под названием Viva La Diva, заняла первое место в конкурсе 1990 года.

В 2004 году украинская певица Руслана едет в на конкурс в Стамбул с двуязычной песней Дикі танці, которая исполнялась на украинском и английском. По мнению Шилько, конкурс в Стамбуле стал самым первым, который был сделан по очень высоким международным стандартам. Финансирование Евровидения росло и все большее внимание уделялось визуальной стороне выступлений.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

"И, как по мне, с тех пор Евровидение стало являться некой ярмаркой современных технологий, где самые лучшие мировые компании представляют свои LED-экраны и LED-конструкции, предлагают самые новые аэртоны и световые приборы. Конкурс стал конкурсом масштабной большой картинки. Руслана тогда еще прославилась тем, что умудрилась во время одной из репетиций провалить там частично сцену своими Дикими танцами. Но все очень хорошо обошлось", — говорит радиоведущий и музыкант.

Тогда украинская певица одержала победу и впервые в истории привезла Евровидение в Украину. Однако конкурс 2005 года в украинской столице был под угрозой срыва из-за сложной политической обстановки в стране. Рассматривались варианты переноса конкурса Европейским вещательным союзом в Швецию из-за Оранжевой революции. Однако, посетив Киев, организаторы были приятно впечатлены Дворцом спорта, гримерками и инфраструктурой.

В результате конкурс, подготовленный буквально за 3 месяца, состоялся. Украину представляли Гринджолы с песней Разом нас багато, которая заняла 19 место.

Следующее Евровидение проходит в греческих Афинах 2006 года, тогда в Украине впервые провели отбор на этот музыкальный конкурс в необычном виде реалити-шоу.

"Снимается под Киевом дом, в котором живут участники, с ними работают разные тренеры, приезжают специалисты, меня тоже приглашали консультировать молодых [исполнителей]. Таким образом, Украина попробовала сделать один из самых необычных отборов за всю историю. Побеждает Тина Кароль, которая до этого за полгода выиграла конкурс Новой волны, то есть получила специальный приз от Аллы Пугачевой на конкурсе Новая волна", — рассказывает Шилько.

Песня для Кароль писалась в довольно большой спешке, потому что правила Европейского Вещательного Союза требовали от всех конкурсантов отправить все песни до определенной даты. В итоге украинская певица заняла 7-ю строчку рейтинга с песней Show me your love.

Музыкальное соревнование 2007 года проходило в Хельсинки, потому что до этого Евровидение выиграла финская группа Lordi с песней Hard Rock Hallelujah. В Хельсинки от Украины страну поехала представлять Верка Сердючка, которая тоже выступала в отборе. Отбор и написание песни для Андрея Данилко снова проходили в большой спешке, что напоминало ситуацию прошлого года. Изначальный текст на песню был написан на английском языке, но не был достаточно смешным.

Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

"Мы сидели, думали. Он [Андрей Данилко,-Ред.] говорит: "Может, немецкого чего-то добавить, такого дурацкого?" Я говорю: "Давай, а я тебе каких-то дурацких английских фраз понакидаю, из серии "hello, happy end", "Ukrainian Madonna, Верка Сердючка", "I want to see your dancing tоnight". И мы стали все смеяться в студии, что так слово за слово я начал закидывать Андрею варианты. Так и получилось сочетании этого Зибен-зибен ай-лю-лю. И тут Андрей вспомнил одну из его любимых фраз, которую он рассказывал очень давно, Lasha Tumbai. Это по-монгольски означает "месить масло". Говорит: "Ну, нравится мне эта фраза". Он давно хотел ее куда-то вставить, а тут как раз в тексте, который я написал ему I want to see your dancing tо night, как раз там Lasha Tumbai рифмуется. Таким образом появилась песня Dancing, которую иногда называют некоторые Lasha Tumbai", — вспоминает Павел Шилько.

Песня Верки Сердючки заняла на Евровидении-2007 второе место и вызвала скандал среди российских СМИ, которые услышали в одной из строк вместо "Lasha tumbai" словосочетание "Russia, goodbye!".

Конкурс 2008 года прошел в столице Сербии Белграде. Тогда Украину на Евровидении представляла певица Ани Лорак, которая выступала с песней Shady Lady, заняв второе место, дав мощный толчок украинской музыкальной индустрии и собственной вокальной карьере.

"На тот момент Белград был один из самых экономическим слабых городов Европы, где когда-либо проходило Евровидение. Бешеная проблема с гостиницами была. То есть, понятия пятизвездочной гостиницы вообще не существовало. По инфраструктуре всех расселить было фактически невозможно. Но конкурс состоялся и прошел замечательно", — делится радиоведущий.

Евровидение-2009 проходило в Москве, куда от Украины отправилась певица Светлана Лобода вместе со своей песней Be My Valentine! Ставка была сделана на большое яркое шоу, которым занимался опытный режиссер и клипмейкер Алан Бадоев. Не смотря на удачное выступление, композиция Лободы в том году заняла 12 место.

Читайте также: Победители Евровидения последних лет

Конкурс следующего, 2010 года, для Украины отметился большим скандалом. Тогда Национальный отбор на право участия в Евровидении от нашей страны выиграла еще малоизвестная певица Alyosha с песней "To Be Free", которую заподозрили в плагиате. В итоге эта песня была заменена на другую композицию "Sweet People", с которой Alyosha заняла 10-е место в конкурсе.

"Для Украины это было таким глобальным прецедентом того, что артистка, которая приняла участие в Евровидении на Нацотборе, которую никто не знал, стала победителем и одной из самых востребованных артисток. Поэтому Национальный отбор очень нужен, он помогает новым именам. Сейчас мы с вами можем подобное сказать и про Melovin", — рассказывает Шилько.

Евровидение 2011 года проходила в немецком Дюссельдорфе, где было организовано большое шоу с впечатляющими на то время техническими новинками и современным оборудованием. Украину тогда представляла певица Мика Ньютон с песней Angel. Здесь была сделана большая ставка на постановку, и за счет песочной анимации победительницы конкурса талантов Україна має талант Ксении Симоновой, совместными усилиями команды, которая работала над этим проектом, выступление получилось очень успешным. Украина заняла одно из самых высоких мест — 4-ю строчку рейтинга.

В 2012 году в международном музыкальном соревновании Украину представляла певица Гайтана с песней "Be My Guest".

"Тогда продюсерская команда приняла решение, что должна быть песня в таком футбольном стиле, потому что как раз 2012 год, Евровидение в мае проходит, а в июне Евро 2012. И решили сделать ставку на то, что нужно что-то такое а-ля танцевально-футбольное. Не сильно Европе "зашла" тогда эта композиция и песня заняла 15 место".

2013 год. После того, как песня Euphoria от шведской исполнительницы Loreen покорила весь мир, Евровидение переместилось в Швецию, в город Мальме. Туда от Украины, как победительница национального отбора, поехала украинская вокалистка Злата Огневич, где представила песню Gravity. С этой композицией Злата заняла одно из самых высоких мест за всю историю выступления Украины на этом конкурсе — 3 строчку музыкального рейтинга.

В 2014 году Украину на Евровидении в Копенгагене представляет подающая надежды Мария Яремчук с песней Tick-Tock, которая тогда занимает 6 строчку в конкурсном рейтинге.

2015 год стал единственным, когда с момента начала участия в международном конкурсе Евровидение, Украина пропустила музыкальные соревнования из-за активных боевых действиях на востоке страны.

"2016 год стал первым, когда национальный отбор решили сделать большим зрелищным шоу. Был задействован телеканал СТБ, который подключил Константина Меладзе, Андрея Данилко и других и занялся созданием этого шоу, как уже самого, если не Евровидения, то мини-Евровидения. Шоу с большим просмотром людей, с красивой картинкой европейского качества", — вспоминает Павел Шилько.

Фото: facebook.com/jamalamusic

Невероятная зрительская поддержка помогла в том году украинской певице Джамале поехать с сильной и трогательной песней 1944, связанной с прошлым и настоящим Крыма и судьбой крымских татар. Мощное исполнение и глубокий посыл композиции сделали певицу фавориткой конкурса того года — она стала победительницей Евровидения-2016.

В 2017 году уже в знакомом формате проводится большой Национальный отбор. Его победителями пророчили MELOVIN'а или TAYANNA, но фаворитом того года стала полтавская рок-группа O.Torvald.

"Представляли Украину на Евровидении с хорошей роковой композицией, как по мне, но не самой хваткой у них, у ребят есть намного более интересные треки, но как-то рок не оценила аудитория, которая в тот вечер финала смотрела Евровидение, которое проходило в Киеве", — комментирует радиоведущий.

В прошлом году O.Torvald заняли на песенном конкурсе в столице Украины 24-е место.

Читайте также: Евровидение 2018. Когда и где смотреть первый полуфинал

24 февраля, состоялся финал национального отбора на Евровидение-2018, победителем которого стал MELOVIN. Именно он с песней Under The Ladder будет представлять Украину в Лиссабоне на песенном конкурсе.

По результатам зрительского голосования, а также голосования жюри, в состав которого в этом году вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken), MELOVIN получил наивысшее количество баллов – 11.

3 мая в Киеве, в здании телецентра, прошло официальное открытие фан-зоны Евровидения-2018. Здесь запланированы лекции и тематические встречи, выставки, а также совместные просмотры полуфиналов и финала популярного музыкального конкурса.