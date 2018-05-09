В первом полуфинале Евровидения-2018 показали трогательное видео из Киева

В ходе первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2018, который прошел 8 мая в Лиссабоне, участники прошлогоднего конкурса спели песню победителя, представителя Португалии Салвадора Собрала.
На трогательном видео, которое показали в ходе полуфинала, показан путь к победе Собрала, который ему довелось пройти в Киеве. Ведущие Евровидения-2018 передали привет прошлогоднему хозяину конкурса и поблагодарили за теплый прием.
Кроме того, видео с кадрами Евровидения в Киеве продолжили кадры исполнения кусочков песни Amar pelos dois Салвадора Собрала участниками прошлогоднего конкурса.
Напомним, 6 мая в Лиссабоне состоялось торжественное открытие песенного конкурса Евровидение-2018. Церемония состоялась на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Впервые в истории Евровидения из-за океанской тематики конкурсанты из 43 стран выходили к ведущим не на традиционную красную, а на голубую дорожку. Смотрите, как это было - в фоторепортаже НВ Style.
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