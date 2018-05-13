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Украина на Евровидении 2018: Какое место занял Melovin

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Зрители более высоко оценили песню и номер украинца
Фото: Eurovision Song Contest

Зрители более высоко оценили песню и номер украинца

12 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел гранд-финал самого ожидаемого музыкального события Европы – музыкального конкурса Евровидение 2018. Его победителем стала представительница Израиля Нетта Барзилай.

Участник от Украины Melovin (Константин Бочаров) своей композицией Under the Ladder открывал финал Евровидения 2018. Его выступление в буквальном смысле зажгло сцену крупнейшего стадиона Лиссабона.

Зрелищный номер укранского исполнителя совершенно по-разному оценили зрители и экспертное жюри.

Так, по результатам голосования национального жюри Melovin получил в сумме всего 11 баллов: 6 баллов Украине поставил Азербайджан и еще 5 – Молдова.

 

В то же время зрители более высоко оценили песню и номер украинца, отдав ему в общей сложности 119 баллов и 7-е место в общем зачете.

Согласно системе голосования на Евровидении, по результатам сложения суммы баллов от жюри и от зрителей, Melovin занял 17 место.

 

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение-2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE

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