Джастин Тимберлейк, ONUKA и другие. Самые яркие выступления звезд на Евровидении

Во вторник, 8 мая, на стадионе Altice Arena в Лиссабоне (Португалия) стартует международный музыкальный конкурс Евровидение-2018. В этот день пройдет первый полуфинал, в ходе которого свои номера покажут 19 участников.

Каждая из стран, отправляя своего музыканта на Евровидение, пытается сделать его номер самым ярким и запоминающимся, наполнить визуальными эффектами и хореографическими элементами, бэк-вокалом и интересными инструментами.

Однако многотысячная армия поклонников конкурса по всему миру ждет не только выступлений конкурсантов, но и традиционного выхода на сцену победителей прошлого Евровидения, а также приятного музыкального бонуса – шоу приглашенных звезд.

Начиная с 2015 года организаторы Евровидения ввели новую традицию: хедлайнером гранд-финала становится мировая звезда, которая имеет возможность представить свой новый хит.

НВ STYLE предлагает вспомнить самые яркие выступления звезд на сцене Евровидения:

Появление популярного во всем мире поп-исполнителя Джастина Тимберлейка на сцене Евровидения-2016 в Стокгольме произвело настоящий фурор. Именно здесь состоялась мировая премьера песни Can't Stop The Feeling, которая стала саундтреком к анимационному фильму Тролли.

В 2017 году, когда, благодаря победе Джамалы, право провести Евровидение перешло к Киеву, поговаривали, что приглашенной звездой станет Леди ГаГа. Однако хедлайнером финала конкурса стала Руслана – первая исполнительница, которая привезла в Украину хрустальный микрофон Евровидения и после этого стала известна далеко за ее пределами. Руслана представила фанам Евровидения свою новую композицию It's Magical в номере с использованием фрагментов зрелищного видео, а также хореографической постановки.

Однако настоящий успех и статус международных звезд дало выступление на Евровидении-2017 совсем другим музыкантам – группе ONUKA. Электронная музыка в сочетании с традиционными украинскими мотивами в выступлении на сцене Евровидения принесли группе более миллиона просмотров на YouTube, попадание на первые строчки музыкальных чартов за пределами Украины, а также тысячи новых фанов по всему миру.

На Евровидении-2009 в Москве все внимание было приковано к впечатляющему шоу мировых звезд циркового искусства - Cirque Du Soleil. Воздушные акробаты, эквилибристы, гимнасты на полотнах, полеты на воздушных шарах – начало финала конкурса было впечатляющим.

Евровидение в этом же году было примечательно также тем, что на сцену конкурса, в котором чаще принимают участие популярные на родине молодые музыканты, вышла всемирно популярная Патрисия Каас. В изысканном, выдержанном в темной гамме номере звезда представила свою родную страну – Францию.

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