Дэдпул возмущен. Райан Рейнольдс опубликовал видеообращение к организаторам Евровидения

Дэдпул возмущен, что Канаду не позвали на Евровидение

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли супергероя Дэдпула, в своем Twitter опубликовал юмористическое видеообращение своего персонажа к организаторам Евровидения.

"Канада - прекрасная страна с богатой музыкальной историей, в которую входят такие музыканты, как Адамс, Бибер, Янг, Бубле", - говорит в ролике Дэдпул на фоне канадских флагов и видов страны.

"И все же мы оскорблены Европейским песенным конкурсом", - продолжил он.

"Только появление Селин Дион (на сцене Евровидения - НВ) должно было заслужить приглашение для нас", - говорит супергерой.

Напомним, Селин Дион в 1988 году выиграла конкурс как участница от Швейцарии. Тогда она исполнила песню Ne partez pas sans moi.

"Не говорите мне эту фигню, что Канада не является частью европейской семьи. Вы позволили участвовать Австралии, а она едва находится на нашей планете, - говорит Дэдпул. - Теперь хватит, Европа. Ты разбудила спящего лося".

В конце юмористического ролика появляется анонс премьеры фильма Дэдпул 2 в разных странах Европы.

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