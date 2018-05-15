Победительница Евровидения 2018 отказалась выступать в России

Победительница песенного конкурса Евровидение 2018, израильская певица Нетта Барзилай отклонила приглашение выступить в России.

Как сообщает телеграм-канал SUPER, исполнительнице зажигательного хита Toy Нетте Барзилай предложили принять участие в премии Трансформация телеканала Муз-ТВ, которая состоится 8 июня. Однако менеджмент певицы ответил, что в этот день она будет занята.

8 июня Нетта планирует принять участие в ЛГБТ-параде в Тель-Авиве, что для артистки гораздо важнее. Кроме того, триумфатор Евровидения выразила беспокойство тем, что в России проводить подобные мероприятия запрещено.

Напомним, Нетта Барзилай одержала победу в финале Евровидения 2018, которое проходило 12 мая в португальском Лиссабоне. Певице удалось покорить как профессиональное жюри, так и телезрителей. Благодаря ее победе в 2019 году конкурс пройдет в Иерусалиме.

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