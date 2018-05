Победитель Евровидения 2018: Текст и перевод песни Netta Barzilai - Toy

В Лиссабоне (Португалия) завершился финал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Его победителем стала представительница Израиля – Нетта Барзилай.

Букмекеры несколько месяцев подряд пророчили первое место яркой представительнице Израиля. Однако в последнее время лидерство у нее пыталась перехватить представительница Кипра Элени Фурейра. Но победа осталась за Неттой.

Предлагаем ознакомиться с текстом и переводом песни победителя Евровидения 2018.

Текст песни Netta Barzilai – Toy

Ree, ouch, he, hm, la

Ree, ouch, he, hm, la

Ree, ouch, he, hm, la

Ree, ouch, he, hm, la

Ree, ouch, he, hm, la

Ree, ouch, he, hm, la

Look at me, I'm a beautiful creature

I don't care 'bout your modern-time preachers

Welcome boys, too much noise, I will teach ya

Drum pam pa ooh, drum pam pa ooh

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!

My 'Simon says' leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smartphone

Wonder Woman don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

He's a bucka-mhm-buck-buck-buck-mhm boy

Bucka-mhm-buck-buck-buck

I'm not your bucka-mhm-buck-mhm-buck-mhm

I'm not your toy (Not your toy)

You stupid boy (Stupid boy)

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy (Kulului kululuu. Kulului kululuu)

Ah ah, ah ah, ani lo buba

Don't you go and play with me boy!

Ah ah, ah ah, ani lo buba

Don't you go and play… Shake!

(Kulului kululuu) Wedding bells ringing

(Kulului kululuu) Money man bling-bling

I don't care about your Stefa, baby

Drum pam pa ooh, drum pam pa ooh

Wonder Woman don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

He's a bucka-mhm-buck-buck-buck-mhm boy

Bucka-mhm-buck-buck-buck

I'm not your bucka-mhm-buck-mhm-buck-mhm

I'm not your toy (Not your toy)

You stupid boy (Stupid boy)

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

I'll t-t-t-take you now

W-w-w-with me now, boy

(I'm not your toy)

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

(I'm not your toy) Look at me, I'm a beautiful creature

(You stupid boy) I don't care about your modern time preachers

(I'm not your toy) Not your toy, not your toy, not your toy, toy

I'm not your toy, not your toy, not your toy, toy

Фото: Eurovision Song Contest



Перевод песни Netta Barzilai – Toy

Посмотри на меня, я прекрасное создание

Мне наплевать на твоего современного проповедника

Добро пожаловать мальчики, слишком много шума

Я буду учить тебя Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Эй, я думаю, ты забыл, как играть

Мой плюшевый мишка убегает,

Барби хочет что-то сказать, эй! Эй!

Мой "Саймон говорит" оставь меня в покое

Я забираю своего Пикачу домой

Ты такой же глупый, как и твой смартфон.

Ты никогда не забудешь девушку-совершенство!

Ты божественная и он жалеет.

Его baka-bakum, bak-bak bakumbai ...

Я не твоя игрушка,

Ты – глупенький мальчик,

Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть

Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka

Не твоя игрушка!

Свадебные колокольчики звонят,

Мужчины с деньгами ими сорят,

Меня не волнует твой огонь, детка.

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Ты никогда не забудешь девушку-совершенство.

Ты божественная и он жалеет

Его baka-bakum, bak-bak bakumbai ...

Не твоя игрушка,

Ты – глупенький мальчик.

Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть

Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka

Не твоя игрушка!

