Melovin провел свою первую репетицию на Евровидении-2018 - видео

Представитель Украины на Евровидении-2018, певец Melovin, провел свою первую репетицию в Лиссабоне.
Видео репетиции артиста на сцене конкурса было опубликовано на официальном канале Евровидения в Youtube.
В ролик вошел 30-секундный фрагмент репетиции номера. На видео видно, как во время исполнения конкурсной песни Under The Ladder по взмаху руки Melovinа загорается лестница, ведущая к роялю, на котором играет 21-летний певец.
Кроме украинца, 2 мая свои репетиции провели еще восемь участников Евровидения-2018, которые будут выступать во втором полуфинале 10 мая. Согласно результатам жеребьевки, сегодня Melovin пел последним. Он также будет закрывать и сам полуфинал, выступая под номером 18.
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