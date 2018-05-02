На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Melovin провел свою первую репетицию на Евровидении-2018 - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украинский певец провел первую репетицию на Евровидении-2018
MÉLOVIN/Facebook

Украинский певец провел первую репетицию на Евровидении-2018

Представитель Украины на Евровидении-2018, певец Melovin, провел свою первую репетицию в Лиссабоне. 

Видео репетиции артиста на сцене конкурса было опубликовано на официальном канале Евровидения в Youtube.

В ролик вошел 30-секундный фрагмент репетиции номера. На видео видно, как во время исполнения конкурсной песни Under The Ladder по взмаху руки Melovinа загорается лестница, ведущая к роялю, на котором играет 21-летний певец.

Кроме украинца, 2 мая свои репетиции провели еще восемь участников Евровидения-2018, которые будут выступать во втором полуфинале 10 мая. Согласно результатам жеребьевки, сегодня Melovin пел последним. Он также будет закрывать и сам полуфинал, выступая под номером 18.

Смотрите также

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE.

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове