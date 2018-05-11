Melovin откроет гранд-финал. Стал известен порядок выступления финалистов Евровидения 2018

Ночью 11 мая во время жеребьевки определился порядок выступления финалистов международного музыкального конкурса Евровидение 2018. Участник от Украины - Melovin - выступит первым.

Участники тянули жребий, определивший в какой половине гранд-финала они выйдут на сцену. Дальнейший порядок был предложен продюсером конкурса Кристером Бьоркманом, и одобрен супервайзором EBU и председателем Референтной группы - руководящего органа конкурса от имени всех 43 вещателей.

В итоге был утвержден такой порядок выступления финалистов Евровидения 2018:

01. Украина

02. Испания

03. Словения

04. Литва

05. Австрия

06. Эстония

07. Норвегия

08. Португалия

09. Соединенное Королевство

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чешская Республика

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия

Напомним, финал Евровидения 2018 состоится в субботу, 12 мая. Во время гранд-финала определится победитель конкурса, а также страна-хозяйка Евровидения 2019.

Кроме финалистов, которые были отобраны в ходе двух полуфиналов, в финал Евровидения 2018 автоматически попадают страны "большой пятерки" – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса – Португалия.

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