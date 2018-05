Кто победил на Евровидении 2018: биография и песня победителя

Сегодня, 12 мая, завершился финал песенного конкурса Евровидение 2018. Победу завоевала конкурсантка из Израиля – Нетта Барзилай с песней Toy.

Напомним, в этом году Евровидение проходило в столице Португалии, Лиссабоне благодаря победе Салвадора Собрала в прошлом году на конкурсе в Киеве.

В гранд-финале Евровидения 2018 выступили представители 26 стран – десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, участники из стран Большой пятерки – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны-хозяйки Евровидения Португалии, которые по правилам конкурса прошли в финал автоматически.

Сердца европейских зрителей в этом году покорила Нетта из Израиля. НВ STYLE предлагает вспомнить, как выступала победительница Евровидения 2018, и ознакомиться с биографией талантливой девушки.

Нетта Барзилай, Израиль - биография

Согласно букмекерскому рейтингу конкурсантов Евровидения-2018, первое место несколько месяцев подряд пророчили представительнице Израиля Нетте Барзилай. На конкурсе девушка исполнила песню Toy (Игрушка).

Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон. Пением артистка занимается с самого детства, поэтому, когда для девочки выбирали первое учебное заведение, родители без раздумий отвели талантливую дочь в школу с музыкальным уклоном. После школы, которую Нетта окончила с отличием, она поступила в престижное музыкальное училище Римон на факультет электронных инструментов.

В разное время артистка работала инструктором в профессиональном лагере для начинающих музыкантов, была солисткой ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛа, резидентом музыкального клуба Bar Giora и руководителем еженедельных блюзовых вечеров. В 2016 году Нетта создала собственную музыкальную группу Эксперимент и гастролировала по городам Израиля.

Спустя год певица решила пройти конкурсный отбор на Евровидение, за которым она следит с детства. Нетта пришла на прослушивание пятого сезона телешоу Следующая звезда Евровидения и выиграла в финале отбора.

Нетта Барзилай, Toy - текст и перевод песни

Toy

Look at me, I'm a beautiful creature

I don’t care about your modern-time preachers

Welcome boys, too much noise,

I will teach you Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!

My "Simon says" leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smart phone



Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum, bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play with me boy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play… Shake!

Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing

Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling

I don't care about your 'stefa', baby

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum…bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy







Игрушка

Посмотрите на меня - я прекрасное создание,

И мне плевать на всех ваших современных божеств.

Давайте же, мальчики, столько шума вокруг - я вас научу, эй!

Вы, кажется, забыли правила игры.

Эй! Мой мишка Тедди убегает сломя голову,

Барби есть что сказать, эй, эй, эй!

Мой "Саймон говорит..." - оставь меня в покое!

Я забираю своего Пикачу и ухожу домой -

Ты такой же тупой, как твой смартфон.



Чудо-Женщина - не забывай,

Что ты великолепна, и он еще пожалеет.

Ведь он... Мальчик,

Я не твоя...



Я не твоя игрушка (не твоя игрушка),

Глупый мальчик (глупый мальчик).

Я спущу тебя с небес на землю и заставлю смотреть,

Как я танцую с моими куколками под маза-бака ритм.

Не твоя игрушка! (Кулулу, Кулулу!)

(Кулулу, Кулулу!) 4



Я не марионетка,

Даже не думай играть со мной, мальчик!

Я не игрушка,

Даже не думай играть! Танцуем!

(Кулулу, кулулу!) Звон свадебных колоколов,

(Кулулу, кулулу!) Звон монеток у мужчин.

Мне плевать, как много у тебя денег, детка.



Чудо-Женщина - не забывай,

Что ты великолепна, и он еще пожалеет.

Ведь он... Мальчик,

Я не твоя...



Я не твоя игрушка (не твоя игрушка),

Глупый мальчик (глупый мальчик).

Я спущу тебя с небес на землю и заставлю смотреть,

Как я танцую с моими куколками под маза-бака ритм.



Я возьму тебя сейчас,

Возьму тебя с собой, малыш.



(Я не твоя игрушка)

Глупый мальчик,

Я спущу тебя с небес на землю и заставлю смотреть,

Как я танцую с моими куколками под маза-бака ритм.

(Я не твоя игрушка) Посмотрите на меня - я прекрасное создание,

(Глупый мальчик) И мне плевать на всех ваших современных божеств.

(Я не твоя игрушка) Не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, не игрушка,

Не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, не игрушка.

