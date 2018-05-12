Конфуз на сцене Евровидения 2018: У конкурсантки от Британии на сцене выхватили микрофон

В субботу, 12 мая, во время финала конкурса Евровидение 2018, который проходит в Лиссабоне (Португалия), неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у представительницы Великобритании SuRie.
В исполнении песни возникла небольшая заминка, однако охрана оперативно отреагировала на инцидент и задержала нарушителя.
После этого SuRie, или Сюзанна Мари Корк, допела свою песню до конца.
Пользователи Twitter немедленно отреагировали на конфуз на сцене Евровидения.
Ради таких моментов стоит смотреть Евровидение— рябинушка (@vino_z_medom) 12 мая 2018 г.
На сцену выбежал зритель, отобрал у британки микрофон и шото начал бормотать #Eurovision pic.twitter.com/o0s6IQPeeK
Wow, stage invader. Great professionalism from Surie though. #Eurovision— Dean✨ (@DeanShepheard) 12 мая 2018 г.
Leave England's woman alone! #Eurovision— ???????? M U D ???????? (@miesmud) 12 мая 2018 г.
Напомним, в прошлом году во время выступления Джамалы на сцене неожиданно появился скандальный Виталий Седюк.
- Смотрите также: Евровидение 2018. Онлайн-трансляция. Финал
Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE.
Комментарии
Правила комментирования