Конфуз на сцене Евровидения 2018: У конкурсантки от Британии на сцене выхватили микрофон

В субботу, 12 мая, во время финала конкурса Евровидение 2018, который проходит в Лиссабоне (Португалия), неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у представительницы Великобритании SuRie.

В исполнении песни возникла небольшая заминка, однако охрана оперативно отреагировала на инцидент и задержала нарушителя.

После этого SuRie, или Сюзанна Мари Корк, допела свою песню до конца.

Пользователи Twitter немедленно отреагировали на конфуз на сцене Евровидения.

Ради таких моментов стоит смотреть Евровидение

На сцену выбежал зритель, отобрал у британки микрофон и шото начал бормотать #Eurovision pic.twitter.com/o0s6IQPeeK — рябинушка (@vino_z_medom) 12 мая 2018 г.

Напомним, в прошлом году во время выступления Джамалы на сцене неожиданно появился скандальный Виталий Седюк.

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