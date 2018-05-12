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Конфуз на сцене Евровидения 2018: У конкурсантки от Британии на сцене выхватили микрофон

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Конфуз на сцене Евровидения 2018: У конкурсантки от Британии на сцене выхватили микрофон

В субботу, 12 мая, во время финала конкурса Евровидение 2018, который проходит в Лиссабоне (Португалия), неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у представительницы Великобритании SuRie.

В исполнении песни возникла небольшая заминка, однако охрана оперативно отреагировала на инцидент и задержала нарушителя.

После этого SuRie, или Сюзанна Мари Корк, допела свою песню до конца.

Пользователи Twitter немедленно отреагировали на конфуз на сцене Евровидения.

 

 

 

Напомним, в прошлом году во время выступления Джамалы на сцене неожиданно появился скандальный Виталий Седюк. 

 

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE.

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