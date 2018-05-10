Китайский канал вырезал номер Ирландии из трансляции Евровидения-2018

Китайская телекомпания, которая транслирует международный песенный конкурс Евровидение-2018, вырезала весь номер представителя Ирландии Райана О’Шонесси из первого полуфинала во вторник, 8 мая.

Как пишет Independent, такую реакцию вызвал танцевальный номер об однополой любви, который был частью выступления О’Шонесси.

Китайский телеканал Mango TV транслирует Евровидение в этой стране с 2015 года.

Mango TV также полностью вырезал из трансляции выступление представителя Албании Евгента Бушпепа из-за запрета показывать татуировки по телевизору.

Райан, чья девушка Айлбей Кейси присоединилась к нему в Лиссабоне в понедельник, сказал, что такой хореографией он хотел показать, что любовь универсальна. Певец запустил кампанию в социальных сетях под названием #LoveisLove, в которой призывает фанатов фотографироваться с любимым человеком на скамейке и публиковать фото в социальных сетях.

Отметим, хотя ранее появилась информация, что Россия не будет транслировать выступление Ирландии, полуфинал был показан в полном объеме. Однако российский комментатор сказал зрителям, что песня говорит о «настоящей мужской дружбе».

Напомним, второй полуфинал Евровидения-2018 пройдет в четверг, 10 мая, а в субботу, 12 мая состоится финал, в ходе которого определится победитель международного песенного конкурса.

Представитель Украины певец Melovin будет бороться за право участвовать в финале конкурса во втором полуфинале Евровидения – 10 мая. Музыкант выступит под номером 18.

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