Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении

В этом году песенный конкурс Евровидение состоится в 63-й раз. За время своего существования ежегодный конкурс стал одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 млн зрителей.
Напомним, что первый конкурс Евровидение состоялся в 1956 году в Швейцарии. В нем принимали участие всего семь стран - Швейцария, Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Люксембург и Нидерланды.
Уже в следующем году к Евровидению присоединились Австрия, Дания и Британия, а в последующие годы о своем желании принимать участие в конкурсе объявили еще десятки стран.
В преддверии Евровидения 2018 предлагаем вспомнить, какие страны чаще всего побеждали в конкурсе.
Какие страны и сколько раз выигрывали Евровидение
- Ирландия - 7 побед
- Швеция - 6 побед
- Франция, Люксембург, Великобритания – 5 побед
- Нидерланды – по 4 победы
- Дания, Норвегия, Израиль – по 3 победы
- Швейцария, Украина, Италия, Испания, Австрия, Германия – по 2 победы
- Монако, Бельгия, Югославия, Эстония, Латвия, Турция, Финляндия, Португалия, Россия, Азербайджан, Сербия – по 1 победе
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