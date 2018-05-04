Какие страны чаще всего побеждали на Евровидении

В этом году песенный конкурс Евровидение состоится в 63-й раз. За время своего существования ежегодный конкурс стал одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 млн зрителей.

Напомним, что первый конкурс Евровидение состоялся в 1956 году в Швейцарии. В нем принимали участие всего семь стран - Швейцария, Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Люксембург и Нидерланды.

Уже в следующем году к Евровидению присоединились Австрия, Дания и Британия, а в последующие годы о своем желании принимать участие в конкурсе объявили еще десятки стран.

В преддверии Евровидения 2018 предлагаем вспомнить, какие страны чаще всего побеждали в конкурсе.

Какие страны и сколько раз выигрывали Евровидение

Ирландия - 7 побед Швеция - 6 побед Франция, Люксембург, Великобритания – 5 побед Нидерланды – по 4 победы Дания, Норвегия, Израиль – по 3 победы Швейцария, Украина, Италия, Испания, Австрия, Германия – по 2 победы Монако, Бельгия, Югославия, Эстония, Латвия, Турция, Финляндия, Португалия, Россия, Азербайджан, Сербия – по 1 победе

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