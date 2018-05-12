Как проголосовать в финале Евровидения 2018

Прямо сейчас в эфире финал песенного конкурса Евровидение 2018. После выступлений всех участников конкурса украинцы смогут отдать свой голос за понравившегося музыканта или группу.

Согласно правилам конкурса, голосовать за представителя своей страны зрители не могут, поэтому SMS, отправленные за представителя Украины Melovin, засчитаны не будут. Однако украинцы смогут проголосовать за любого другого участника Евровидения 2018.

Чтобы отдать свой голос за конкурсанта, зрителям необходимо позвонить или отправить SMS-сообщение с порядковым номером артиста на номер 7766. Количество звонков или SMS с одного номера не могут превышать 20-ти. Стоимость SMS – 5 грн с НДС. Дополнительный сбор в ПФ – 7,5%.

Еще один способ проголосовать за конкурсанта Евровидения 2018 – сделать это через приложение Eurovision App.

Линии для голосования будут открыты в течение 40 минут после выступления последнего участника финала.

Для вашего удобства публикуем порядковые номера выступлений стран-участниц финала Евровидения 2018:

01 - Украина (мы не голосуем)

02 - Испания

03 - Словения

04 - Литва

05 - Австрия

06 - Эстония

07 - Норвегия

08 - Португалия

09 - Великобритания

10 - Сербия

11 - Германия

12 - Албания

13 - Франция

14 - Чехия

15 - Дания

16 - Австралия

17 - Финляндия

18 - Болгария

19 - Молдова

20 - Швеция

21 - Венгрия

22 - Израиль

23 - Нидерланды

24 - Ирландия

25 - Кипр

26 - Италия

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