Как открывали фан-зону Евровидения-2018 в Киеве. Фоторепортаж

3 мая в Киеве, в здании телецентра, прошло официальное открытие фан-зоны Евровидения-2018. Здесь запланированы лекции и тематические встречи, выставки, а также совместные просмотры полуфиналов и финала популярного музыкального конкурса.

К примеру, 4 мая в фан-зоне в Карандаше можно послушать лекцию о хозяйке нынешнего Евровидения – Португалии, а также побывать на дискуссии о современном искусстве с режиссером Сергеем Проскурней, который был креативным директором Евровидения-2017, которое проходило в Киеве.

На открытии присутствовал неизменный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко.

Также в первый день работы фан-зоны здесь выступила одна из участниц Национального отбора – VILNA.

Фоторепортаж с открытия фан-зоны Евровидения-2018 смотрите в галерее:

В программе работы фан-зоны в Карандаше можно встретить различные лекции о шоу-бизнесе и музыке, мастер-классы по йоге, танцам и актерскому мастерству. Также запланированы автограф-сессии музыкантов – Шосте чуття, VILNA, Kozak System.

Фан-зона будет работать до 16 мая.

Первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2018 состоится в Лиссабоне (Португалия) 8 мая, второй полуфинал – 10 мая, а финал – 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.

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