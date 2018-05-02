Я выступлю, несмотря ни на что. Один из фаворитов Евровидения-2018 прокомментировал травму, полученную на репетиции

Один из фаворитов Евровидения-2018, представитель Чехии Миколас Йозеф повредил спину во время репетиции, выполняя некоторые акробатические элементы в своем номере. После травмы певец делится со своими поклонниками информацией о своем самочувствии в Instagram.

Известно, что сразу после получения травмы, Миколаса осмотрел врач в Altice Arena. Он рекомендовал посетить местную больницу в качестве меры предосторожности.

После инцидента Йозеф написал в Instagram: "Я могу подтвердить, что получил травму во время репетиции, и ситуация ухудшилась через несколько часов. Я даже не могу ходить. Вернулся из первой больницы, и теперь направляюсь в другую".

Миколас поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что намерен выступить в любом случае: "Спасибо за все ваши сообщения и молитвы, мы все делаем все возможное, чтобы я как можно раньше встал на ноги. Я выступлю, несмотря на ни что".

Позже он написал, что чувствует себя лучше. "Мы ждем ответа докторов, которые сделали снимки, чтобы они подтвердили, что позвоночник в порядке и что выступление не будет риском для моего здоровья. Как я сказал вчера, я сделаю это, несмотря на ни что. Мы так много работали в последние месяцы, что сдаться – вообще не вариант", - написал Йозеф.

Фото: @mikolasjosef / Instagram

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