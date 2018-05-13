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Израиль - победитель Евровидения 2018. Самые яркие выступления Нетты Барзилай

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Нетта Барзилай - победитель Евровидения 2018
Фото: Netta Barzilai / Facebook

Нетта Барзилай - победитель Евровидения 2018

12 мая в Лиссабоне (Португалия) прошел финал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Победу завоевала конкурсантка из Израиля – Нетта Барзилай.

Нетта с энергичной песней Toy и красочным номером стала лучшей среди 26 участников гранд-финала Евровидения.

Конкурсантка из Израиля несколько месяцев подряд была фавориткой, по мнению букмекеров. Однако, когда стартовали полуфиналы, с лидерской позиции Нетту потеснила участница от Кипра Элени Фурейра.

Впрочем, в этот раз букмекеры ошиблись, и максимальные баллы израильтянке отдали и представители национального жюри 43 стран-участниц, и зрители во время голосования.  

НВ STYLE собрало пять самых ярких выступлений победительницы Евровидения 2018 Нетты Барзилай:

Netta - Toy

Netta - Hora Heachzut

 

Netta - Sing Hallelujah

Netta - Potatoes

Netta - What is love

 

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение-2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE

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