Евровидение 2018: видео выступлений всех финалистов

Сегодня, 10 мая, в столице Португалии Лиссабоне завершился второй полуфинал Евровидения 2018, а значит нам известны имена всех финалистов конкурса. Гранд-финал вокального соревнования состоится в субботу, 12 мая.
В этому году в Евровидении принимали участие музыканты из 43 стран. Однако в гранд-финал конкурса прошли только 26 из них: 10 участников определились в ходе первого полуфинала 8 мая, еще 10 исполнителей прошли в финал сегодня, после второго полуфинала, а страны "большой пятерки" и страна-хозяйка конкурса Португалия по правилам Евровидения попадают в финал автоматически.
Поскольку все финалисты Евровидения 2018 уже известны, НВ STYLE предлагает посмотреть видео их конкурсных выступлений. Один из представленных ниже исполнителей или коллективов уже через два дня получит "хрустальный микрофон" – победную статуэтку Евровидения.
Страны "большой пятерки" и Португалия:
Великобритания, SuRie - Storm
Германия, Михаэль Шульте - You Let Me Walk Alone
Испания, Альфред & Амайя - Tu canción
Италия, Эрмал Мета & Фабрицио Моро - Non mi avete fatto niente
Франция, Madame Monsieur - Mercy
Португалия, Клаудия Паскоал - O Jardim
Победители первого полуфинала Евровидения 2018:
Албания, Евгент Бушпепа - Mall
Чехия, Миколас Йозеф - Lie To Me
Литва, Ева Засимаускайте - When We’re Old
Израиль, Нетта - Toy
Эстония, Элина Нечаева - La Forza
Болгария, EQUINOX - Bones
Австрия, Сезар Семпсон - Nobody But You
Финляндия, Саара Аалто - Monsters
Ирландия, Райан О’Шонесси - Together
Кипр, Элени Фурейра - Fuego
Победители второго полуфинала Евровидения 2018:
Норвегия, Александр Рыбак - That's How You Write А Song
Сербия, Саня Илич и Балканика - Nova deca
Дания, Расмуссен - Higher Ground
Молдавия, DoReDos - My Lucky Day
Нидерланды, Вэйлон - Outlaw in 'Em
Австралия, Джессика Маубой - We Got Love
Венгрия, AWS - Viszlát nyár
Швеция, Бенджамин Ингроссо - Dance You Off
Словения, Леа Сирк - Hvala, ne!
Украина, MELOVIN - Under the Ladder
Напомним, Евровидение 2018 проходит в Лиссабоне на стадионе Мео-Арена. Португалия принимает конкурс благодаря победе Салвадора Собрала на конкурсе Евровидение 2017 в Киеве.
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