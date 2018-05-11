Евровидение 2018: видео выступлений всех финалистов

Сегодня, 10 мая, в столице Португалии Лиссабоне завершился второй полуфинал Евровидения 2018, а значит нам известны имена всех финалистов конкурса. Гранд-финал вокального соревнования состоится в субботу, 12 мая.

В этому году в Евровидении принимали участие музыканты из 43 стран. Однако в гранд-финал конкурса прошли только 26 из них: 10 участников определились в ходе первого полуфинала 8 мая, еще 10 исполнителей прошли в финал сегодня, после второго полуфинала, а страны "большой пятерки" и страна-хозяйка конкурса Португалия по правилам Евровидения попадают в финал автоматически.

Поскольку все финалисты Евровидения 2018 уже известны, НВ STYLE предлагает посмотреть видео их конкурсных выступлений. Один из представленных ниже исполнителей или коллективов уже через два дня получит "хрустальный микрофон" – победную статуэтку Евровидения.

Страны "большой пятерки" и Португалия:

Великобритания, SuRie - Storm

Германия, Михаэль Шульте - You Let Me Walk Alone

Испания, Альфред & Амайя - Tu canción

Италия, Эрмал Мета & Фабрицио Моро - Non mi avete fatto niente

Франция, Madame Monsieur - Mercy

Португалия, Клаудия Паскоал - O Jardim

Победители первого полуфинала Евровидения 2018:

Албания, Евгент Бушпепа - Mall

Чехия, Миколас Йозеф - Lie To Me

Литва, Ева Засимаускайте - When We’re Old

Израиль, Нетта - Toy

Эстония, Элина Нечаева - La Forza

Болгария, EQUINOX - Bones

Австрия, Сезар Семпсон - Nobody But You

Финляндия, Саара Аалто - Monsters

Ирландия, Райан О’Шонесси - Together

Кипр, Элени Фурейра - Fuego

Победители второго полуфинала Евровидения 2018:

Норвегия, Александр Рыбак - That's How You Write А Song

Сербия, Саня Илич и Балканика - Nova deca

Дания, Расмуссен - Higher Ground

Молдавия, DoReDos - My Lucky Day

Нидерланды, Вэйлон - Outlaw in 'Em

Австралия, Джессика Маубой - We Got Love

Венгрия, AWS - Viszlát nyár

Швеция, Бенджамин Ингроссо - Dance You Off

Словения, Леа Сирк - Hvala, ne!

Украина, MELOVIN - Under the Ladder

Напомним, Евровидение 2018 проходит в Лиссабоне на стадионе Мео-Арена. Португалия принимает конкурс благодаря победе Салвадора Собрала на конкурсе Евровидение 2017 в Киеве.

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