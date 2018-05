Евровидение 2018: Текст песни Melovin - Under The Ladder

Melovin представляет Украину с песней Under The Ladder

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне (Португалия) пройдет второй полуфинал конкурса Евровидение 2018. Представитель Украины Melovin, которому на жеребьевке достался 18 номер, завершит выступления конкурсантов.

21-летний Melovin представляет Украину с песней Under The Ladder.

Постановщиком его номера стал известный хореограф Константин Томильченко, который ставил конкурсный номер Джамалы в 2016 году.

Текст песни Melovin - Under The Ladder:

[verse]

Curtains down, I'm laughing at the trial

Help me to unravel

Tangle of my innocence inside

Faith's bout to be severed

(Oh oh oh oh)

Won't get any better

(Oh oh oh oh)

Walk under the ladder

Shout out just one reason what's this for

[chorus]

You can see that whatever the weather

That the wind's always there, always fair

(Oh oh oh)

And it has always been now or never

The decision has got to be made

(Oh oh oh)

[verse]

Desperate thoughts, your hope calls you a liar

Fear begins to revel

Nothing but your will sets you on fire

Fire lasts forever

(Oh oh oh oh)

Can't get any better

(Oh oh oh oh)

Dance under the ladder

If you dare, so what you're waiting for

Напомним, 63-й песенный конкурс Евровидение проходит в Португалии, благодаря победе исполнителя Салвадора Собрала на конкурсе в Киеве с лирической композицией Amar pelos dois.

Гранд-финал конкурса, на котором определится победитель и страна хозяйка следующего Евровидения, состоится 12 мая 2018 года.

