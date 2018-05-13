Евровидение 2018: таблица результатов

В ночь с 12 на 13 мая в Лиссабоне завершился песенный конкурс Евровидение 2018. Победителем стала участница из Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

Напомним, гранд-финале Евровидения 2018 выступили представители 26 стран – десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, участники из стран Большой пятерки – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны-хозяйки Евровидения Португалии, которые по правилам конкурса прошли в финал автоматически.

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Первая тройка победителей Евровидения 2018 выглядит так: Израиль, Нетта (529 баллов), Кипр, Элени Фурейра (436 баллов) и Австрия, Сезар Семпсон (342 балла). Представитель Украины Melovin набрал 130 баллов и занял 17-е место.

Таблица результатов Евровидения 2018 выглядит так:

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