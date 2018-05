Евровидение 2018: результаты второго полуфинала

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне (Португалии) прошел второй полуфинал международного музыкального конкурса Евровидение 2018, по результатам котрого в гранд-финал прошли еще 10 стран.

В рамках второго полуфинала Евровидения-2018 на сцене крупнейшего стадиона в Португалии Altice Arena выступили участники из 18 стран: Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.

Представитель Украины Melovin выступил со своей конкурсной композицией Under the Ladder последним, под 18 номером.

По итогам голосования в финал Евровидения 2018 прошли:

Норвегия: Александр Рыбак - That'S How You Write А Song

Сербия: Саня Илич и Балканика - Nova deca

Дания: Расмуссен - Higher Ground

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Нидерланды: Вэйлон - Outlaw in 'Em

Австралия: Джессика Маубой - We Got Love

Венгрия: AWS - Viszlát nyár

Швеция: Бенджамин Ингроссо - Dance You Off

Словения: Леа Сирк - Hvala, ne!

Украина: Melovin - Under the Ladder

Напомним, финал Евровидения 2018 состоится в субботу, 12 мая. Во время гранд-финала определится победитель конкурса, а также страна-хозяйка Евровидения 2019.

Кроме финалистов, которые были отобраны в ходе двух полуфиналов, в финал Евровидения 2018 автоматически попадают страны "большой пятерки" – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса – Португалия.

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE