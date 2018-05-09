Евровидение-2018: результаты первого полуфинала

Сегодня, 8 мая, в столице Португалии Лиссабоне завершился первый полуфинал Евровидения-2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса.
В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.
По итогам голосования в финал Евровидения-2018 прошли:
Албания - Евгент Бушпепа, Mall
Чехия - Миколас Йозеф, Lie to Me
Литва - Ева Засимаускайте, When We're Old
Израиль - Нетта Барзилай, Toy
Эстония - Элина Нечаева, La Forza
Болгария - EQUINOX, Bones
Австрия - Сезар Семпсон, Nobody But You
Финляндия - Саара Аалто, Monsters
Ирландия - Райан О’Шонесси, Together
Кипр - Элени Фурейра, Fuego
Напомним, второй полуфинал Евровидения-2018 пройдет в четверг, 10 мая, а в субботу, 12 мая состоится финал, в ходе которого определится победитель международного песенного конкурса.
Кроме десятки финалистов, которые были определены в ходе первого полуфинала, в гранд-финал Евровидения-2018 автоматически попадают страны "большой пятерки" – Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса – Португалия.
Представитель Украины певец Melovin будет бороться за право участвовать в финале конкурса во втором полуфинале Евровидения – 10 мая. Музыкант выступит под номером 18.
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