Евровидение 2018. Прогнозы букмекеров после выступления всех финалистов

12 мая в Лиссабоне начался гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2018. Сегодня станет известен победитель, ну а букмекеры пока обновляют свои прогнозы.

В частности, по завершению выступлений всех финалистов несколько изменился список фаворитов Евровидения 2018.

Первое место, по-прежнему, удерживает представительница Кипра Элени Фурейра с зажигательным хитом Fuego.

На втором, как и после второго полуфинала, разместилась конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай. Хотя ранее букмекеры прогнозировали ей победу.

Внезапно на третье место поднялся представитель Ирландии Райан О`Шоннесси и его номер на композицию Together, который уже вызвал много споров в таких странах как Россия и Китай.

На четвертом месте – «темная лошадка» из Германии: представитель одной из стран Большой пятерки Михаэль Шульте не выступал в полуфиналах и автоматически попал в финал.

А на пятом месте оказалась оперная певица Элина Нечаева, которая на Евровидении 2018 представляет Эстонию.

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