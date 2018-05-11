Евровидение 2018. Прогнозы букмекеров по результатам второго полуфинала

Вчера, 10 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018, в ходе которого определилась вторая десятка финалистов.

В преддверии гранд-финала Евровидения 2018, который состоится уже в эту субботу, 12 мая букмекеры обновили свои прогнозы относительно потенциального победителя конкурса.

В частности, по завершению второго полуфинала изменился список фаворитов Евровидения 2018. Так, представитель Норвегии и победитель Евровидения 2009 Александр Рыбак, который ранее располагался на втором месте в рейтинге букмекеров, после своего выступления в полуфинале конкурса оказался на девятом месте в списке.

Alexander Rybak - That’s How You Write A Song

Главным фаворитом Евровидения 2018 по-прежнему остается представительница Кипра, певица Элени Фурейра. Напомним, она выступила в первом полуфинале Евровидения с зажигательным хитом Fuego.

Eleni Foureira - Fuego

На второй позиции в рейтинге букмекеров теперь располагается представительница Израиля Нетта Барзилай. Отметим, что ранее букмекеры прогнозировали ей победу.

Netta - Toy

Тройку лидеров в списке потенциальных победителей Евровидения 2018 по мнению букмекеров замыкает эффектный дуэт Madame Monsieur – представители Франции.

Madame Monsieur - Mercy

Напомним, из первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия и Кипр. В свою очередь, из второго полуфинала путевку в финал получили Норвегия, Сербия, Дания, Молдова, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.

В финал также автоматически прошли представители стран Большой пятерки - Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция, а также страна-хозяйка Евровидения 2018 Португалия.

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