Евровидение-2018: Представитель Украины Melovin отправился в Лиссабон

Сегодня, 1 мая, представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin отправился в Португалию.

Уже завтра певец начнет подготовку к выступлению и свои репетиции.

Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 30 Апр 2018 в 11:21 PDT

Melovin будет представлять Украину на Евровидении-2018 с песней Under The Ladder во втором полуфинале 10 мая под номером 18.

Накануне исполнитель представил клип на свою композицию Under The Ladder.

Напомним, 63-й песенный конкурс Евровидение состоится в Португалии, благодаря победе исполнителя Салвадора Собрала на конкурсе в Киеве с лирической композицией Amar pelos dois.

Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал – 12 мая 2018 года. В этом году свое участие в вокальном соревновании подтвердили 43 страны.

Читайте последние подробности песенного конкурса Евровидение 2018: новости, участники, фото, видео в спецтеме НВ STYLE.