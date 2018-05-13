Евровидение 2018. Пять лучших нарядов гранд-финала

Вчера, 12 мая в столице Португалии, Лиссабоне состоялся гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2018.

На сцене Алтис-Арены выступили участники из 26 стран. Участники традиционно удивляли не только своими вокальными данными, но и яркими образами.

НВ Style подводит итоги и называть пять лучших нарядов гранд-финала Евровидения 2018.

Кипр. Элени Фурейра

Певица Элени Фурейра, которую называют кипрской версией Бейонсе, выступала в облегающем бодисьюте с кожаными рукавами. Образ Фурейры, которой пророчили победу на конкурсе, был признан самым сексуальным нарядом Евровидения 2018 по версии разных европейских изданий.

Литва. Ева Засимаускайте

Представительница Литвы Ева Засимаускайте выбрала для Евровидения 2018 романтичное легкое платье цвета пыльной розы, которое удачно гармонировало с ее трогательной лирической композицией и идеально подчеркивало нежный образ артистки.

Эстония. Элина Нечаева

Эстонская оперная певица Элина Нечаева покорила зрителей оригинальным пышным платьем, на которое в течение выступления накладывались эффектные цветные проекции. Это платье стало самым дорогостоящим сценическим нарядом Евровидения 2018.

Болгария. EQUINOX

Солистка группы EQUINOX Жана Бергендорф покорила публику своим «дарковым» образом – черным нарядом с отделкой из кожи и оригинальным воротником.

Израиль. Нетта Барзилай

Стоит отметить наряд победительницы Евровидения 2018 – израильской певицы Нетты Барзилай. Мини-платье в стиле кимоно с длинными рукавами и леггинсами в тон подчеркнуло озорной образ певицы, которой удалось принести своей стране долгожданную победу.

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