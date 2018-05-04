Евровидение-2018: опубликована видеовизитка украинского конкурсанта Melovin

На официальном Youtube-канале песенного конкурса Евровидение появилась видеовизитка представителя Украины, певца Melovin. Полутораминутный ролик знакомит зрителей с конкурсантом.
В ролике Melovin представлен как победитель украинской версии шоу Х-фактор, певец, автор песен и режиссер. О песне Under the Ladder, с которой исполнитель будет покорять сцену в Лиссабоне, сказано, что "Она о создании своего собственного будущего без правил, которым необходимо следовать".
В видеовизитку певца вошли кадры из клипа на песню Under the Ladder и фрагмент припева.
В комментариях под видео Melovin'а назвали Юным Дракулой, потрясающим исполнителем и пожелали удачи на конкурсе.
"Глаза, голос, стиль... Идеально", "Melovin лучший! Победитель моего сердца!", "Надеюсь, он победит. Он этого заслуживает!", – написали пользователи сети.
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