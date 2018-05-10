Евровидение-2018: Melovin поделился эмоциями перед выступлением во втором полуфинале

Уже сегодня вечером, 10 мая, состоится второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018, в котором выступит представитель Украины – Melovin.

В преддверии своего выступления одессит Костя Бочаров, более известный как Melovin, поделился с поклонниками своими эмоциями перед конкурсом.

"Готов к шоу! Уже СЕГОДНЯ! Время бежит скоротечно! А Вы готовы?", - написал он в Instagram и опубликовал фото с репетиции своего конкурсного номера.

"Удачи! Держим за тебя кулаки. Главное не волнуйся и просто кайфуй", "Лучший! Порви там всех!", "Конечно, готовы! С нетерпением ждем второй полуфинал, будем смотреть всей семьей", – написали фанаты Melovin под публикацией музыканта.

Интересно, что голосовать за украинца обещают многие поклонники творчества Melovin из России:

"Если ты готов, то мы точно готовы. Удачи!!! С любовью, из России", – обратились к певцу российские фанаты.

Напомним, во втором полуфинале Евровидения-2018 в Лиссабоне Melovin выступит под номером 18. Певец исполнит песню Under The Ladder.

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